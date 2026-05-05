Työmarkkinat
5.5.2026 11:03 ・ Päivitetty: 5.5.2026 11:03
OAJ:ltä jo kevään 17. lakkovaroitus
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on antanut tänään lakkovaroituksen Vaasan ammattikorkeakouluun.
Toteutuessaan 20.5. pidettävä lakko olisi nykyisen työmarkkinataistelun ensimmäinen lakko Pohjanmaalla.
Lakko uhkaa samalla viikolla myös Hämeen ammattikorkeakoulussa (19.5.) ja Lapin ammattikorkeakoulussa (21.5.), ellei sopimusta synny sitä ennen.
– Tämä on nyt ensimmäinen ammattikorkeakoulujen lakko Pohjanmaalla. Hienoa, että pääsemme näyttämään, kuinka pienemmätkin ammattikorkeakoulut voivat olla yhtä lailla sisukkaasti mukana puolustamassa reiluja työehtoja ja oikeudenmukaista palkkausta, sanoo OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio tiedotteessa.
Vaasan ammattikorkeakoulua koskeva lakkovaroitus on kokonaisuudessaan jo seitsemästoista, jonka OAJ on tänä keväänä antanut ammattikorkeakoulujen historiallisissa lakoissa.
OAJ:n ja työnantajapuoli Sivistan erimielisyys koskee työsuhteen ehtoja, uutta palkkamallia ja niin sanotun saatavuuslisän poistoa. OAJ:n mukaan se tarkoittaisi palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.
