Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Työmarkkinat

5.5.2026 11:03 ・ Päivitetty: 5.5.2026 11:03

OAJ:ltä jo kevään 17. lakkovaroitus

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on antanut tänään lakkovaroituksen Vaasan ammattikorkeakouluun.

Demokraatti

Demokraatti

Toteutuessaan 20.5. pidettävä lakko olisi nykyisen työmarkkinataistelun ensimmäinen lakko Pohjanmaalla.

Lakko uhkaa samalla viikolla myös Hämeen ammattikorkeakoulussa (19.5.) ja Lapin ammattikorkeakoulussa (21.5.), ellei sopimusta synny sitä ennen.

– Tämä on nyt ensimmäinen ammattikorkeakoulujen lakko Pohjanmaalla. Hienoa, että pääsemme näyttämään, kuinka pienemmätkin ammattikorkeakoulut voivat olla yhtä lailla sisukkaasti mukana puolustamassa reiluja työehtoja ja oikeudenmukaista palkkausta, sanoo OAJ:n järjestöpäällikkö Kaj Raiskio tiedotteessa.

Vaasan ammattikorkeakoulua koskeva lakkovaroitus on kokonaisuudessaan jo seitsemästoista, jonka OAJ on tänä keväänä antanut ammattikorkeakoulujen historiallisissa lakoissa.

OAJ:n ja työnantajapuoli Sivistan erimielisyys koskee työsuhteen ehtoja, uutta palkkamallia ja niin sanotun saatavuuslisän poistoa. OAJ:n mukaan se tarkoittaisi palkanalennuksia osalle opetushenkilöstöstä.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Kirjallisuus
6.5.2026
Arvio: Suomisen perhe yllättää – salasuhteita, seksiä ja sukupolvikapinaa
Lue lisää

Useita kirjoittajia

Mielipiteet
4.5.2026
Lapsiperheköyhyys uhkaa yhä useampia – lapsi unohtuu usein talouspolitiikan päätöksissä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU