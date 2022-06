OAJ:n hallitus koolle pika pikaa kohun vuoksi – ”Tilanne on kaiken kaikkiaan tosi ikävä”

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto kertoo Twitterissä, että hän on kutsunut OAJ:n hallituksen koolle maanantaina. Murron mukaan kyse on ”Akavan puheenjohtajuutta koskevasta tilanteesta”. Johannes Ijäs Demokraatti

Nykyisen Akavan puheenjohtajan Sture Fjäderin on ennakoitu ilmoittavan pian lähdöstään kesken kauden. Helsingin Sanomat on kertonut myös, että asian taustalla on ”kassakaappisopimus”. Sopimusta on paheksuttu yleisesti ja sillä on ounaksuttu myös olleen motiiveja vaikuttaa Akavan tulevan puheenjohtajan valintaan.

Sen yksi allekirjoittajista on OAJ:n entinen puheenjohtaja Olli Luukkainen.

Luukkainen on kertonut oman näkemyksensä sopimuksesta Demokraatille tänään. Luukkaisen mukaan sopimuksessa ei ole ollut kyse puheenjohtapelistä.

Murto kertoo, että OAJ:n hallituksen kokouksesta voi tulla myös päätöksiä.

– Mutta en nyt avaa sen kummemmin sitä.

Hän toivoo keskustelua toimintaperiaatteista ja -kulttuureista sekä mahdollista näkemystä, miten prosessia lähdetään OAJ:n sisällä viemään eteenpäin puheenjohtajan vaihtuessa.

– Itse puollan hyvin vahvasti avoimuutta. Tilanne on kaiken kaikkiaan tosi ikävä eikä nyt palvele kenenkään etuja. Pidän tosi tärkeänä, että tuleva Akavan puheenjohtajavaali on mahdollisimman avoin ja tasapuolinen kaikille ehdokkaille sekä oikeudenmukainen prosessi.

Millaisen varjoan Akavan päälle ”kassakaappisopimus” heittää?

– Tämä tilanne on tosi ikävä. En puolla tällaisia toimintatapoja. Siinä mielessä jättää vähän ikävän sävyn Akavan tulevaan puheenjohtajavaaliin. Mutta itse toivon, että tässä nyt sitten kukin tahollaan käy avoimen ja rakentavan keskustelun ja sovitaan pelisäännöistä myös, miten toimitaan jatkossa. Minä en puolla tällaisia niin sanottuja kassakaappisopimuksia. Pitää toimia avoimesti. Haluan itse myös OAJ:n puheenjohtajana, että OAJ:ssa toimitaan avoimemmin.

Pitääkö teidän mahdollisesti sanoutua irti sopimuksesta, koska siinä on OAJ:n edellinen puheenjohtaja ollut mukana?

– Sanotaan näin, että eihän sillä ole merkitystä. Paperissa on edellisen puheenjohtajan nimi. Se on neljän henkilön tekemä sopimus ja ei sitä juridiikkaa ole minun mielestäni tarpeen lähteä ruotimaan, enemmänkin näitä toiminnan pelisääntöjä. Sopimus on tehty silloin, kun olen itse toiminut STTK:ssa. En ole millään tavalla osallinen tuohon sopimukseen.

Tiesittekö, että sellainen on?

– Olen ollut tietoinen kyllä jonkin aikaa, että Sture aikoo luopua puheenjohtajuudesta. Siitä on keskusteltu hyvinkin laajasti. Minä olen työskennellyt sopimuksen teon aikaan STTK:ssa. Minulla ei ole osaa eikä arpaa siihen sopimukseen. Ja minä en puolla tuollaisia toimintaperiaatteita. Toivon, että jatkossa toimitaan avoimesti. Tietysti minun intressini on nyt OAJ:n puheenjohtajana viedä toimintakulttuuria avoimempaan suuntaan.

Mutta koska saitte tietää, että tuollainen sopimus on?

– Minä en halua nyt kommentoida tarkemmin tätä. Tilanne on tosi ikävä. Minä haluan oman hallituksen kanssa käydä keskustelua tilanteesta, miten tästä edetään.

Murto vastaa kysyttäessä myös, ettei hän tavoittele Akavan puheenjohtajuutta.

– Ei tietenkään, minut on juuri valittu OAJ:n puheenjohtajaksi. Olen erittäin motivoitunut toimimaan ja sitoutunut toimimaan pitkäjänteisesti tässä tehtävässä.

Murto valittiin OAJ:n puheenjohtajaksi Olli Luukkaisen seuraajana toukokuussa.