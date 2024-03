OAJ:n Murto toivoo työmarkkinoiden umpisolmun purkautuvan – ”Edellyttää kaikilta ratkaisuhakuista otetta”

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tyytyväinen siihen, että pääministeri Petteri Orpo (kok.) on kutsunut keskeiset työmarkkinatoimijat koolle tulevana perjantaina. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Hän sanoo arvostavansa kutsua, sillä pääministerillä on sekä vastuu että mahdollisuus ratkaista työmarkkinakriisi. OAJ:n hallitus esittikin helmikuun alkupuolella, että pääministeri kutsuisi keskeiset liitot koolle käynnistämään neuvottelut työmarkkinamallista sekä käymään vuoropuhelua työmarkkinakriisin ratkaisemiseksi.

– Katsoimme, että pääministerillä myös mahdollisuus arvovallallaan käynnistää neuvottelut työmarkkinamallista, koska kukaan ei tunnu haluavan lakisääteistä vientimallia, Murto taustoittaa OAJ:n helmikuista kutsua Demokraatille.

OAJ:lle on erityisen tärkeää, että työmarkkinamallista päästään sopimaan nimenomaan liittojen ja neuvottelujärjestöjen kesken.

– Meille keskeisintä on, että päästäisiin tästä lakisääteisestä vientimallista eroon ja neuvoteltaisiin se malli itse.

– Vastustamme lakisääteistä vientimallia hyvinkin tiukasti. Se on hyvin kohtalokas erityisesti julkisen sektorin liitoille ja naisvaltaisille aloille. Haluamme pitää palkkaneuvottelut omissa käsissämme. Sillä on todella isot seuraukset, jos poliittiset päättäjät puuttuvat palkkaneuvotteluihin tai valtakunnansovittelijainstituutiota lähdetään romuttamaan, Murto sanoo.

MURTO ARVIOI, että kutsun myötä on mahdollisuus lähteä hakemaan tietä ulos umpikujasta, johon työmarkkinatilanne on ajautunut. Silti tilanne on hänestä edelleen vaikea ja haastava.

– Toivon, että perjantain keskustelu antaisi toivoa siihen, että pääsisimme tilanteesta eteenpäin ja että työmarkkinoiden umpisolmu lähtisi purkautumaan. Se edellyttää varmasti vähän kaikilta ratkaisuhakuista otetta – vastaantuloa ja kompromisseja.

SAK lähti työmarkkinamallia koskevista keskusteluista joulukuussa, koska keskusjärjestö halusi, että työmarkkinamallista neuvotellessa tarkastellaan laajemmin myös muita hallituksen työmarkkinauudistuksia. Tätä toivetta toistaa myös Teollisuusliiton Riku Aalto kommentissaan Demokraatille.

Perjantaisen kokouksen agendasta Aalto toteaa, että on viitattu vain työmarkkinamalliin.

– Muuta en tiedä. Meidän näkökulmasta moni muu työlainsäädännön muutos vaikuttaa myös mahdolliseen malliin ja siksi myös niistä pitäisi neuvotella samassa yhteydessä, Aalto sanoo.

OAJ:N Murto muistuttaa hallituksen todenneen moneen kertaan, ettei laajempaa tarkastelua tule. Jos sellaista ei ole tulossa nytkään, pitää OAJ tärkeänä, etteivät keskustelut lopu siihen.

– Me OAJ:ssa näemme, että pitäisi yrittää saada pelastettua meidän jäsenille kriittisiä asioita ja edetä vaiheittain. Muutenhan nämä kaikki etenevät hallitusohjelman mukaisella tavalla.

– Näen, että tässä pitäisi nyt kaikkien pyrkiä pragmaattiseen ratkaisuun.

KATARINA MURTO sanoo, että tänä keväänä työmarkkinamallista sopimisen lisäksi OAJ pitää jäsenistönsä näkökulmasta tärkeänä, että mitä aikuiskoulutustuelle tapahtuu.

– On tärkeää, että aikuiskoulutustuelle löytyy jokin korvaava malli, joka työvoimapula-aloilla mahdollistaa jatkokouluttautumisen ja siihen löytyy riittävä rahoitus.

– Emme pidä miltään osin mahdollisena tai hyväksyttävänä lainapainotteista mallia. Iso haaste on myös, jos se jää kokonaan työnantajan rahoitettavaksi. Esimerkiksi OAJ:n edustamilla aloilla se vaikuttaisi entisestään esimerkiksi kuntatalouteen tai jopa sopimusvarallisuuteen. Ja jos se olisi työnantajille vapaaehtoinen, kuinka moni työnantaja tätä tarjoaisi.

OAJ:lle muita erityisen vaikeita asioita ovat hallituksen suunnitelmat heikentää määräaikaisten työntekijöiden asemaa mahdollistamalla vuoden määräaikaisen työsuhteen solmimisen ilman perustetta sekä ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus. Murto muistuttaa, että näihinkin OAJ vaikuttaa, mutta kolmikantainen valmistelu niistä ei ole vielä alkanut.

Nähdäänkö OAJ:laisia lakkoilemassa kevään edetessä, sitä Murto ei vielä pysty sanomaan.

– Teemme eri skenaarioita ja arvioimme tilannetta koko ajan. Mitään päätöksiä työtaistelutoimiin liittyen ei ole nyt tehty, mutta valmiutta tarvittaessa on.