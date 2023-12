OAJ:n puheenjohtaja Pisa-tulosten alamäestä: ”Koulutuksen halpuuttamiselle on saatava loppu”

Tänään julkaistun Pisa-tutkimuksen mukaan suomalaisten nuorten osaaminen on jatkanut heikentymistään. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murron mukaan nyt on syytä panostaa pitkäjänteisesti koulutukseen ja korjata akuutit ongelmat. DEMOKRAATTI Demokraatti

Tuoreiden Pisa-tulosten mukaan suomalaisten nuorten osaaminen on pudonnut kaikilla tutkimuksen osa-alueilla, suhteellisesti eniten lukutaidossa.

– Hallitus toisensa perään on puhunut kauniisti koulutuksen merkityksestä. Juhlapuheet eivät kuitenkaan ole näkyneet riittävinä resursseina, mikä valitettavasti näkyy myös oppimistuloksissa. Viimeisimpiä Pisa-tuloksia voi kutsua romahdukseksi. Mikäli halutaan palata koulutuksen kärkimaiden joukkoon, on koulutuksen halpuuttamiselle saatava loppu, Murto toteaa tiedotteessa.

– Orpon hallitusohjelmassa on luvattu panostuksia perusopetukseen. Luvatut toimet pitää toteuttaa, mutta tässä uudessa tilanteessa tarvitaan aivan uuden tasoisia lisäpanostuksia, hän painottaa.

Pisa-tutkimus tehtiin vuoden 2022 keväällä. OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo huomauttaa, että Suomen Pisa-tulokset ovat näivettyneet pitkään, ja tämän kertaista tulosten romahtamista vauhditti myös koronapandemia.

– Suomessa opettajat ovat jo pandemian alkuvuosista lähtien varoittaneet syntyneestä oppimisvajeesta. Viimeistään Pisa-tulokset näyttävät, että oppimisvaje on todella olemassa ja se pitää ottaa vakavasti, Salo sanoo tiedotteessa.

OPPIMISEROT ovat kasvaneet sekä koulujen sisällä että koulujen välillä, OAJ muistuttaa. Alueellisesti erityisesti Itä-Suomen tilanne on ammattijärjestön mukaan huolestuttava.

Katarina Murto sanoo, etteivät koulutuksen yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteudu Suomessa enää entiseen tapaansa. Hän painottaa, että koulutuksen korkeasta laadusta on pidettävä kiinni koko maassa.

– Asuinpaikka tai kotitausta eivät saa rajata lapsen oikeutta oppimiseen eikä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Nyt ei missään nimessä ole oikea hetki purkaa koulutuksen laatuun liittyviä normeja, heikentää kuntien koulutukseen käytettävissä olevia resursseja tai tehdä mitään muitakaan koulutusta heikentäviä toimia lyhytnäköisten säästöjen toivossa, Murto sanoo.

”Oppimisen tuki on uudistettava perusteellisesti”

Pisa-tutkimuksessa on aiemminkin näkynyt heikompien osaajien määrän kasvu. OAJ:n nostaa esiin uutena ilmiönä erinomaisten osaajien joukon voimakkaan pienentymisen.

Hallitus on uudistamassa oppimisen tukea, mutta OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Salo korostaa, ettei mikä tahansa uudistus riitä tässä kriittisessä tilanteessa.

– Oppimisen tuki on uudistettava perusteellisesti ja jokaisen lapsen saamaa tukea on vahvistettava huomattavasti varhaiskasvatuksesta lähtien, jotta koulutuksen eriarvoistuminen voidaan pysäyttää. Samalla resurssien on riitettävä myös muiden oppilaiden opetukseen, Salo toteaa.

OAJ muistuttaa, että Suomessa on maailman luokan opettajia, joiden avulla Pisa-tulosten kehityksen suunta voidaan kääntää kohti parempaa.

– Tuloksissa korostuu opettajan antaman tuen merkitys oppimisessa. Jokaisella lapsella on oltava oikeus koulutetun ja kelpoisen opettajan opetukseen. Koulujen ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia, jotta opettajilla on mahdollisuus onnistua. Tämä vaikuttaa myös työrauhaan, joka mahdollistaa kaikkien oppimisen, Katarina Murto painottaa.