Politiikka
17.12.2025 11:26 ・ Päivitetty: 17.12.2025 11:26
Ohisalo otti yhteyttä EU-parlamentin puheenjohtajaan Tynkkysen silmienvääntelystä
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo kertoo lähestyneensä EU-parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsolaa ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisteria europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen (ps.) rasistisen toiminnan johdosta.
Ohisalo on jäsenenä europarlamentin Japani-delegaatiossa. Hän sanoo Instagram-julkaisussaan, että Tynkkysen avoimen rasistinen toiminta haittaa suoraan delegaation työtä.
Vihreä meppi sanoo, että europarlamentaarikot ovat sitoutuneet toimimaan ja edustamaan EU:ta kunnioittavasti. Hänen mukaansa perussuomalaiset eivät kykene tähän Suomessa tai EU:ssa.
