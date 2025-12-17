Palkittu politiikan aikakauslehti.
17.12.2025 11:26 ・ Päivitetty: 17.12.2025 11:26

Ohisalo otti yhteyttä EU-parlamentin puheenjohtajaan Tynkkysen silmienvääntelystä

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo Espoossa 7. maaliskuuta.

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo kertoo lähestyneensä EU-parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsolaa ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja David McAllisteria europarlamentaarikko Sebastian Tynkkysen (ps.) rasistisen toiminnan johdosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ohisalo on jäsenenä europarlamentin Japani-delegaatiossa. Hän sanoo Instagram-julkaisussaan, että Tynkkysen avoimen rasistinen toiminta haittaa suoraan delegaation työtä.

Vihreä meppi sanoo, että europarlamentaarikot ovat sitoutuneet toimimaan ja edustamaan EU:ta kunnioittavasti. Hänen mukaansa perussuomalaiset eivät kykene tähän Suomessa tai EU:ssa.

