Ohisalo: ”Valitettavasti ruman näköiset tilastot” – lähisuhdesurmiin uusi lähestymistapa: mikä johti rikokseen, mitä tehdä toisin

Lähisuhdesurmien selvityksessä tutkittaisiin, mikä on johtanut henkirikokseen ja miten vastaava voitaisiin jatkossa estää.

Lähisuhdesurmalla tarkoitetaan henkirikosta, jossa uhri on ollut tekijän perheenjäsen tai muuten läheinen, esimerkiksi parisuhteessa tekijän kanssa.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) (kuvassa) mukaan selvitystoiminnon tarkoituksena on tunnistaa tavallista rikostutkintaa syvemmin lähisuhdeväkivallan taustalla olevia tekijöitä ja rakenteita. Siten voidaan saada tarkempaa tietoa siitä, mitkä asiat ovat vaikuttaneet siihen, ettei henkirikosta ole pystytty estämään.

Tarkastelutoiminnolla pyritään esimerkiksi tunnistamaan tilanteet, joissa lähisuhdeväkivallan uhri on jäänyt ilman viranomaisten apua. Tarkoituksena on saada tietoa esimerkiksi uhrin tai tekijän mahdollisista viranomaiskontakteista ennen henkirikoksen tapahtumista sekä siitä, missä viranomaisten välinen tiedonkulku on takkuillut. Uhri on esimerkiksi jo aiemmin saattanut tehdä poliisille rikosilmoituksen kokemastaan väkivallasta.