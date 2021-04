Ohisalo: ”Ymmärrämme, että tilanne on erittäin vaikea turvetuottajien osalta”

– Ratkaisuja on tultu tänne hakemaan, sanoi vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo tänään tullessaan Säätytalolle seitsemänteen päivään venyneeseen puoliväliriiheen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Vihreiden näkemys on selvä, että pidetään kiinni yhteisestä hallitusohjelmasta. Keskellä kriisiä hallituksen täytyy olla toimintakykyinen. Jos ajatellaan, että tulisi tilanne, että ei olisi hallitusta kasassa tällaisen pandemian keskellä, vaikeata tulisi myös pandemian hoidosta. Kyllähän tässä isänmaan asialla kaikki ollaan ja yhteisiä ratkaisuja haetaan. Meistä ei tule jäämään kiinni se, etteikö täältä yhteistä näkemystä löydettäisi, Ohisalo sanoi.

Eritoten keskustaa ja vihreitä hiertäneestä turveasiasta Ohisalo sanoi, että sopu siitä on löydetty jo viime syksynä.

– Meillä on yhteisiä päätöksiä viime syksyltä turpeen osalta. Itse olen aina sanonut, että ilmastotoimissahan tärkeintä on se, että me löydämme ne päästövähennykset. Meillä on edelleen puolet tekemättä niistä päästövähennystoimista, joita tämän hallituskauden aikana täytyy tehdä, jotta on näkymä Suomen hiilineutraaliuden 2035 tavoitteeseen.

Ohisalo kuitenkin vakuutti, että vihreillä on valmiutta katsoa kokonaisuutta.

– Meillä on valmiutta tulla näitä ihmisiä vastaan. Me ymmärrämme, että tilanne on erittäin vaikea turvetuottajien osalta. Nyt etsitään ratkaisuja, jotka ovat sitten kaikille hyväksyttävissä. Mutta on selvää, että ne päästövähennykset täytyy jostain hakea. Siihen ovat kaikki hallituspuolueet sitoutuneita.

Ohisalo ei osannut sanoa, kuinka ratkaiseva päivä tänään on kyseessä.

– Pääministeri päättää tietysti, kuinka pitkään hän tuo kompromissiesityksiä pöytään. Eilen illalla ollaan saatu taas yksi esitys. Aika monta esitystä ollaan nähty pöydällä. Me olemme aina olleet valmiita keskustelemaan niistä.

Ohisalo sanoi suhtautuvansa positiivisesti siihen, että yhteinen näkemys löytyy.

– Kaikki puolueet hakevat tästä lähentymistä. Ei tämä ole mikään kahden puolueen (keskustan ja vihreiden) välinen mittelö. Tämä on viiden puolueen yhteinen hallitus.

Mistään yksittäisestä asiasta keskustelu ei ole vihreiden osalta Ohisalon mukaan kiinni.