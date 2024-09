Oho, luonnonvedet voivat lämmetä vielä lisää – Syke: “poikkeustilanne”

Alkaneen syksyn lämpimien säiden ansiosta sisävesien pintavedet ovat nyt huomattavasti lämpöisempiä kuin keskimäärin tähän vuodenaikaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Nousua on Syken mittauspaikoissa ollut 1,5 asteesta aina 5,5 asteeseen.

- Siinä on myös alueellista vaihtelua, kertoo tiimipäällikkö Merja Pulkkanen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Karkean jaon mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa pintavesien lämpötilat ovat Pulkkasen mukaan noin 18-20 astetta, Väli-Suomessa 16-18 ja Lapissa 12-15 astetta.

- Tilanne on hieman erikoinen siinä mielessä, että yleensähän elo-syyskuun aikana pintavesien lämpötilat alkavat laskea ilman lämpötilan jäähtyessä. Lisäksi tuulisuus vaikuttaa siihen. Mutta tämänhetkisten vesistöennusteiden mukaan pintaveden lämpötila on syyskuun alkupäivinä ollut nousussa, ja näyttää siltä, että se voi nousta vielä muutamien tulevien päivien aikana, Pulkkanen sanoo.

Perjantaiaamuna Haukivuoren Kyyvedellä Etelä-Savossa mitattiin pintaveden lämpötilaksi 20,1 astetta. Tässä oli nousua keskimääräiseen 5,3 astetta.

Mutta ovat pintavedet keskimääräistä lämpimämpiä muuallakin. Pulkkanen mainitsee esimerkkinä Tornionjoen Kukkolankosken, missä mittarin lukema oli 16,3 astetta eli 5,5 astetta ajankohdan keskimääräistä arvoa korkeammalla. Kilpisjärvellä lukema oli 11,7 astetta, ja se oli 1,5 astetta ajankohdan keskimääräistä lukemaa korkeampi.

Syke mittaa sisävesien pintavesien lämpötiloja 33 asemalla.

LÄMPIMÄT säät ovat myös pitkittäneet sinileväkukintojen esiintymistä sisävesissä, kertoo erikoistutkija Kristiina Vuorio Sykestä.

- On aika harvinaista, että syksyllä on näin runsaita kukintoja. Lämmin sää on vaikuttanut tähän. Tuulisella säällä veden sekoittuessa myös syvemmältä pohjan tuntumasta tulee lisää ravinteita levien käyttöön. Ja toisaalta, jos on ollut pitkään sateista tai voimakkaita sateita, niin valuma-alueilta voi huuhtoutua ravinteita vesistöihin, jotka myös edesauttavat levien kasvua, Vuorio sanoo.

Syksyiset sinileväesiintymät painottuvat hänen mukaansa paljolti Etelä-Suomeen. Joitakin havaintoja on myös Keski-Suomen tienoilta.

- Myös rannikkoalueella saattaa olla sama tilanne, eli tuulisuus ja sateisuus ovat tuoneet ravinteita.

Luonnon vesissä uivien kannattaa Vuorion mukaan olla edelleen tarkkana sinilevien takia.

- Vaikka pintakukintaa ei näkyisikään, kannattaa tarkkailla, onko vedessä leväsamennusta ja jos on, niin kannattaa tehdä jokamiehen lasitesti.

Lasitesti kannattaa tehdä varsinkin tuulisella säällä, jos epäilee vedessä olevan sinilevää. Tuulisella säällä kun sinilevät eivät pysty muodostamaan paremmin havaittavia pintalauttoja.

– Vettä voi tällöin ottaa vaikka juomalasiin tai juomapulloon ja viedä sen johonkin tuulettomaan paikkaan, vaikka sisätiloihin. Suhtkoht nopeasti sinilevät alkavat nousta pintaa kohti, Vuorio neuvoo.

Vesistöennusteiden mukaan pintaveden lämpötila voi nousta vielä muutamien tulevien päivien aikana.

MYÖSKÄÄN Suomen merialueilla ei tarvitse vielä hytistä, sillä pintavesien lämpötila liikkuu 15:n ja 20 asteen välillä.

- Lämmin loppukesä ja tyyni sää ovat aiheuttaneet sen, että pintalämpötilat ovat aika korkeita, sanoo meriasiantuntija Anni Jokiniemi Ilmatieteen laitokselta.

Lämmintä piisaa varsinkin itäisellä Suomenlahdella. Jokiniemi mainitsee esimerkiksi Kotkan Kuusenkarin havaintopoijun, jolla on mitattu noin 20 astetta. Helsingin edustallakin lämpötila lähenee 20:tä astetta.

Perämerellä mitattiin muutama päivä sitten Hailuodossa 15 ja Oulussa 16 astetta. Perämeren keskellä aaltopoijulla on mitattu puolestaan noin 15 asteen lukemia.

Selkämeren aaltopoijulla keskellä merta lukema liikkuu 17 asteen tienoilla.

Eri merialueilla tavataan lämpimien säiden ansiosta myös sinilevää. Erittäin runsaita sinilevähavaintoja on tehty esimerkiksi Vaasan edustalla ja Saaristomerellä. Runsaasti sinilevää on puolestaan havaittu muun muassa Kotkan lähistöllä yhdellä havaintopaikalla.