Oikeudelta tänään päätös – Trumpia uhkaa jopa 370 miljoonan euron korvausmaksu petoksesta

Yhdysvalloissa oikeuden odotetaan antavan perjantaina päätöksen entisen presidentin Donald Trumpin petosoikeudenkäynnissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syyttäjän mukaan Trump on paisutellut omaisuutensa arvoa neuvotteluissaan pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa saadakseen näin parempia ehtoja lainoilleen ja vakuutuksilleen.

Koska kyseessä on siviilikanne, Trump ei ole vaarassa joutua vankilaan. Sen sijaan häntä ja hänen yrityksiään uhkaavat satojen miljoonien dollarien seuraamusmaksut. New Yorkin osavaltion syyttäjä Letitia James on vaatinut 370 miljoonan dollarin (vajaan 344 miljoonan euron) seuraamusmaksua.

Jos Trump todetaan syylliseksi, kuten yleisesti uskotaan, oikeus kertoo lopullisen korvaussumman päätöksessään.

Korvausten lisäksi syyttäjä on vaatinut Trumpin perheen poistamista Trump Organizationin johdosta. Trumpille ja tämän aikuisille pojille Ericille ja Don Jr:lle vaaditaan myös liiketoimintakieltoa New Yorkin osavaltiossa.

Trump on toistuvasti solvannut Jamesia kutsuen häntä muun muassa “mielipuoleksi”. Hän on niin ikään mustamaalannut jutun päättävää tuomaria Arthur Engoronia.

Trump tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta tämän vuoden vaaleissa.