12.9.2025 07:31 ・ Päivitetty: 12.9.2025 07:31

Oikeusasiamies ei tutki Keskisarjan puheita

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO
Teemu Keskisarja eduskunnan täysistunnossa syyskuussa.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ilmoittaa, ettei hän voi aloittaa tutkintaa perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan esiintymisestä Ylen A-studiossa elokuun lopulla.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Jääskeläinen toteaa tiedotteessa, etteivät kansanedustajien toimet edustajantoimessa kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.

Keskisarjan maahanmuuttajia koskevat kommentit nostattivat kohun, ja niistä tehtiin oikeusasiamiehelle useita kanteluita.

OIKEUSASIAMIEHEN perustuslaissa määrätty tehtävä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut vastaavat tahot julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.

Yksityishenkilöiden, eduskunnan ja kansanedustajien toimet eivät kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.

Keskisarjan puheista on tehty myös rikosilmoituksia, joita poliisi selvittää parhaillaan.

