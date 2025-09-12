Politiikka
12.9.2025 07:31 ・ Päivitetty: 12.9.2025 07:31
Oikeusasiamies ei tutki Keskisarjan puheita
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ilmoittaa, ettei hän voi aloittaa tutkintaa perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan esiintymisestä Ylen A-studiossa elokuun lopulla.
Jääskeläinen toteaa tiedotteessa, etteivät kansanedustajien toimet edustajantoimessa kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.
Keskisarjan maahanmuuttajia koskevat kommentit nostattivat kohun, ja niistä tehtiin oikeusasiamiehelle useita kanteluita.
OIKEUSASIAMIEHEN perustuslaissa määrätty tehtävä on valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muut vastaavat tahot julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
Yksityishenkilöiden, eduskunnan ja kansanedustajien toimet eivät kuulu oikeusasiamiehen toimivallan piiriin.
Keskisarjan puheista on tehty myös rikosilmoituksia, joita poliisi selvittää parhaillaan.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.