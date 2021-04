Oikeuskansleri avaa tilannetta: ”En ole kokenut viitettäkään painostuksesta”

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti kiistää selvin sanoin arvelut, että häntä olisi painostettu päästämään ”läpi sormien” hallituksen esitys liikkumisrajoituksista eduskuntaan. Marja Luumi Demokraatti

– En ole kokenut minkäänlaista viitettäkään painostuksesta, Pöysti painotti toimittajien verkkotapaamisessa.

Hän julkaisi tänään aiemmin laajan kirjoituksen, jossa käy läpi rooliaan laillisuusvalvonnassa. Oikeuskansleri on saanut kritiikkiä näkökannastaan, että hallituksella oli edellytykset antaa esitys liikkumisrajoituksista eduskunnalle.

– Tämän tein ihan omasta vapaasta tahdosta riippumattomana laillisuusvalvojana, oman oikeudellisen harkintani perusteella, Pöysti toisti toimittajille.

Hänen mukaansa hallitus ei myöskään toiminut missään tapauksessa väärin, kun halusi antaa esityksen eduskunnan arvioivaksi.

– Annoin paljon painoarvoa ihmisten oikeudelle elämän ja terveyden suojelulle.

Hallituksen esitys vedettiin viime viikolla pois eduskunnasta, sillä perustuslakivaliokunta löysi esityksestä runsaasti perustuslaillisia ongelmia. Pöysti huomautti, että valiokunnalla oli oikeuskanslerinvirastoa tarkempaa tietoa käytettävissä, mitä vaihtoehtoisia keinoja liikkumisrajoituksille oli olemassa – ja riittäisivätkö ne.

Pöysti ei lähtenyt myöskään arvostelemaan hallitusta, että se olisi sitonut lainvalmistelussa liikaa virkamiesten käsiä.

– Hallitus on pyrkinyt omassa roolissaan suojelemaan tasapainoisesti elämää ja terveyttä ja toisaalta pitämään taloutta käynnissä. Tämä on aika vaikeaa tasapainoilua.

Hän huomautti, että nimenomaan terveysviranomaiset ilmaisivat hyvin voimakkaasti liikkumisrajoituksia koskevaa lakia valmisteltaessa, etteivät yksittäiset toimet riitä.

”Lainvalmistelu on yleisesti ottaen hyvää, mutta epätasaista.”

Pöysti kertoi miettineensä, pitäisikö oikeuskanslerin puuttua matalammalla kynnyksellä hallituksen esityksiin.

– Olisi tietysti mahdollisuuksia aktiivisempaan rooliin, mutta asiassa pitää olla varovainen. Oleellista on, miten lakeja valmistellaan. Se on näyttänyt tämän asian kohdalla turhankin huonolta. Lainvalmistelu on yleisesti ottaen hyvää, mutta epätasaista.

Hän on ehtinyt listata, millä keinoilla lainvalmistelua voisi parantaa. Yksi on systemaattinen, avoin lausuntokierros, joka Pöystin mukaan yleensä aina parantaa esityksen laatua.

Hän harkitsisi myös menettelyä, että ensin asetetaan poliittisessa keskustelussa tavoitteet virkavalmistelulle ja vasta sitten lukitaan keinot. Pöysti pohtisi myös sitä, kuinka vahvasti halutaan oikeuskanslerin olevan tukemassa lainvalmistelua.

Pöystin mielestä näistä keinoista on syytä keskustella. Vielä hän ei ole ehtinyt ottaa asiaa puheeksi esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa.

– En vielä, sillä ajattelen, että koska oma roolini on täysin riippumaton, vastaan ja perustelen ensiksi omat toimeni ja esitän omat havaintoni. Sen jälkeen täytyy keskustella lainvalmistelusta vastuussa olevien tahojen kanssa ja sitten yleisemmin myös pääministerin kanssa asiasta.