Oikeuskansleri ja syyttäjät nihkeinä: eläkeläisten käyttö tiedusteluun vaatisi paremmat perustelut

Syyttäjälaitos ja valtioneuvoston oikeuskansleri arvostelevat lausunnossaan lakiluonnosta, joka sallisi palveluksesta eronneiden tai eläköityneiden virkamiesten työskentelyn sotilastiedustelussa. Demokraatti Demokraatti

Kyse on Petteri Orpon (kok.) hallituksen kaavailemasta sotilastiedustelulain muutoksesta. Siinä ehdotetaan, että eläköityneitä entisiä tiedusteluviranomaisia voitaisiin jatkossa hyödyntää sotilastiedustelussa ja he voisivat käyttää tiedustelumenetelmiä ohjatusti.

Tämä on ollut de facto aiemmin viranomaisilla käytäntönä siviilitiedustelussa – mutta nyt menettelyn lainmukaisuudesta on noussut iso kohu sekä suojelupoliisia ravisteleva rikostutkinta.

Nykylakien mukaan eläkeläisagentitkin ovat tavallisia kansalaisia, eivätkä Supo tai sotilastiedustelu saisi käyttää heitä tiedustelutehtäviin samalla tavalla kuin omia työntekijöitään. Lakimuutoksella vastaavat toimivaltapulmat voisi vastaisuudessa välttää.

SYYTTÄJÄLAITOS ja oikeuskansleri pitävät saamansa lakiluonnoksen perusteluja lausunnoissaan puutteellisina ja ”huomattavan suppeina”.

– Esitetyn säännöksen perustelut ovat niukat ja niistä on vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, minkälaista tarkoitettu toiminta konkreettisesti olisi ja minkälaisia virkaoikeudellisia kysymyksiä toimintaan voisi liittyä, Syyttäjälaitos toteaa lausunnossaan.

Epäselvyyttä voi Syyttäjälaitoksen mukaan syntyä jo säännöksen soveltamisalasta, koska säännöksessä viitataan puolustusvoimista annetun lain 47. pykälään, jossa on kyse sekä eroamisiän saavuttaneista virkamiehistä että virkamiehistä, jotka jatkavat virassaan eroamisiän jälkeen. Lisää aiheesta Pääsihteeri Pelttari ja eläkeläisagentit vaaran vyöhykkeellä

Lakiluonnoksen perusteluissa puhutaan lisäksi reserviläisistä ja henkilöistä, jotka osallistuvat vapaaehtoiseen harjoitukseen mikä on Syyttäjälaitoksen mukaan virkavastuun näkökulmasta ongelmallista.

– Ehdotettu säännös nyt kirjoitetussa muodossaan vaikuttaisi mahdollistavan esimerkiksi senkin, että puolustusvoimista eläköitynyt henkilö jatkaa tietolähdetoimintaa ilman mitään muodollista viranomaisasemaa vain niiden ohjeiden varassa, joita hänelle puolustusvoimista annetaan. Verrattuna normaaliin viranhoitoon, tällainen olisi toimintana epämääräistä ja on epäselvää, mihin säännöksiin siviilihenkilönä tiedustelua hoitavan henkilön virkavastuu kytkeytyisi, Syyttäjälaitos toteaa.

OIKEUSKANSLERI huomauttaa lausunnossaan, että kaavaillussa lakimuutoksessa olisi kyse uudentyyppisestä sääntelystä, mikä nostaa esille monenlaisia kysymyksiä muun muassa eläkkeelle jääneen virkavastuuseen ja salassa pidettävän aineiston käsittelyyn liittyen.

– Yksinomaan se, että eläkkeelle jäänyt käyttäisi tiedustelumenetelmiä erityisesti perehtyneen virkamiehen ohjauksessa ja valvonnassa ei poista asiaan liittyviä kysymyksiä. Virkasuhteen aikanakin virkamies toimii esihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa.

– Perustelut esityksessä ovat tältä osin huomattavan suppeat. Säätämisjärjestysperusteluissa on käsitelty vain varusmiesten ja reserviläisten harjoituksissa tapahtuvaa valtuuksien käyttöä. Asia on siinä määrin merkityksellinen, että se edellyttäisi monipuolisempaa arviointia, oikeuskansleri toteaa lausunnossaan.

Puolustusministeriö on antanut sotilastiedustelua koskevalle lakiluonnokselle lausuntoaikaa tammikuun 9. päivään saakka.