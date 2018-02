Oikeusministeri Häkkänen haluaa yhä yhdistää euro- ja eduskuntavaalit – SDP:stä muistutetaan, kuka rikkoi tradition

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska on kertonut aiemmin STT:lle, että keskusta aikoo ehdottaa muille puolueille vielä kerran euro- ja eduskuntavaalien yhdistämistä.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoo Demokraatille olevansa aloitteen takana ja pyytäneensä puoluesihteereitä kokoontumaan.

Puoluesihteerit ovat pohtineet näiden vaalien ohella myös maakuntavaalien ajankohtaa jo useamman kerran, mutta tarvittavaa yksimielisyyttä ei ole löytynyt.

– Nyt käytännössä alkaa olla ratkaisun paikka, yritetäänkö euro- ja eduskuntavaalit saada yhteen. Me joudumme antamaan Suomen kannan europarlamentille ihan kohta. Minun näkemykseni on, että olisi hyvä yhdistää vaalit, mutta siihen tarvitaan laaja parlamentaarinen yhteinen ymmärrys.

Häkkäsen mukaan perinne on ollut, että ainakin keskeisten suurten puolueiden pitäisi olla yhtä mieltä vaalien ajankohdasta.

Mikäli vaalit yhdistettäisiin eduskuntavaaleja siirrettäisiin Häkkäsen sanoin ”ripauksen verran” eteenpäin. Europarlamenttivaalien aikaistaminen olisi EU-tason päätös.

– Eduskuntavaaleja voidaan jonkin verran siirtää, mutta siinäkin on perustuslaillisia haasteita, kuinka paljon eduskunta voi omaa toimikauttaan siirtää, Häkkänen sanoo.

– Lähtökohtaisesti olisi järkevää, että euro- ja eduskuntavaalit toimitettaisiin yhdessä, koska käytännössä puhutaan viikoista tai reilusta kuukaudesta vaan siinä erossa.

Häkkäsen mukaan uusi puoluesihteerien keskustelukierros käydään ”erityisesti SDP:n osalta”.

– Koska SDP:n suunnasta on tullut erilaisia näkemyksiä, että pitäisi maakunta- ja eduskuntavaalit olla yhdessä. Itse asiassa sen takia halusin, että ahaa – vaalien yhdistämiselle ehkä vähän onkin vihreätä valoa, mutta onko eurovaalien ja eduskuntavaalien yhdistämiselle?

Näillä näkymin maakuntavaalit pidetään 28.10.2018. Eduskuntavaalipäivä taasen olisi 14.4.2019.

Helluntaista vaalipäivä?

Eduskunnan suuressa valiokunnassa on pohdittu jo eurovaalien ajankohtaa. Seuraavaksi asiaa pohtii perustuslakivaliokunta.

Oikeusministeriön mukaan Euroopan unionin neuvoston yleisten asioiden työryhmässä on keskusteltu viime vuoden loppupuolella europarlamenttivaalien ajankohdasta. Jos yhteisymmärrystä ei onnistuta hiomaan tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä, eurovaalit toimitetaan säännönmukaisesti 6.–9.6. Suomessa vaalipäivä olisi 9.6, joka on helluntai.

Oikeusministeriössä on arvioitu, että keskusteluissa olleista vaihtoehdoista 9.6. olisi Suomen kannalta paras siksi, että eduskunta- ja eurovaalien väliin jäisi riittävästi aikaa.

SDP:stä on toivottu, että ne vaalit, joita voitaisiin liikutella, olisivat syksyn maakuntavaalit. STT:lle puoluesihteeri Antton Rönnholm (sd.) ihmetteli aiemmin, miksi keskustelua ohjataan koko ajan vain EU- ja eduskuntavaaleihin.

– Jos meidän eduskuntavaaleja lykätään hirveästi eteenpäin, meillä ei ole toimintakykyistä hallitusta siinä vaiheessa, kun EU-puheenjohtajuus alkaa. Se on mielestäni kohtuullisen vahva argumentti, hän sanoi.

Rönnholm kuitenkin lisäsi suhtautuvansa asiaan avoimesti, jos esiin nousee uusia argumentteja.

”Sipilän yksipuolinen ilmoitus maakuntavaalien ajankohdasta aloitti tradition rikkomisen.”

Demokraatille Antton Rönnholm toteaa, että SDP kannattaa vaalien yhdistämistä silloin kun se on aikataulujen puolesta mahdollista.

– Tämän vaalikauden 2015-2019 aikana on neljät vaalit, joiden aikataulu on on ollut tiedossa vuosia. Niistä kahdet on nyt pidetty. Kaikkien muiden puolueiden, lukuun ottamatta keskustaa, näkemyksen mukaan maakuntavaalien ollessa viidennet ja täysin uudet vaalit ja niiden ajankohdan ollessa täysin hallituksen käsissä, ne pitäisi siirtää eduskuntavaalien yhteyteen kuten suunnitelma oli järjestää ne presidentinvaalien yhteydessä, Rönnholm toteaa.

Rönnholm muistuttaa, että eurovaalien päivämäärä ei ole vain Suomen päätettävissä ja tästä syystä eduskuntavaaleja pitäisi myöhentää noin puolitoista kuukautta touko-kesäkuun vaihteeseen 2019.

– Tämä johtaisi siihen, että Suomella ei olisi toimintakykyistä hallitusta EU-puheenjohtajuuskautemme alkaessa heinäkuussa 2019. Myös virkamieskannat yhdistämiseen olivat kriittisiä. Eduskunta- ja eurovaalien ehdokkaille tilanne on käytännössä sama, olivat vaalit samana päivänä tai 6 viikon päässä toisistaan.

Rönnholm summaa, että hallitus yrittää nyt kaataa itsensä aiheuttamia ongelmia opposition syliin.

– Pääministeri Sipilän (kesk.) yksipuolinen ilmoitus maakuntavaalien ajankohdasta aloitti tradition rikkomisen, että näistä sovitaan yhdessä. Tämä on keskustan yritys kääntää huomio omista ongelmista. Jos äänestysaktiivisuus oikeasti kiinnostaisi, sen voi aloittaa maakuntavaalien yhdistämisellä, Rönnholm toteaa.