Politiikka

28.4.2026 12:04 ・ Päivitetty: 28.4.2026 12:04

Oikeusministeri: Selvitämme rikosikärajojen alentamista

iStock
Oikeusministeri Leena Meri saapui eduskunnan täysistuntoon Helsingissä 15. huhtikuuta.

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) sanoo käynnistävänsä syksyllä selvityksen rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta. Ruotsissa 13 vuoteen alennetun ikärajan on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa.

Simo Alastalo

Demokraatti

Suomessa rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja on nykyisin 15 vuotta. Meri pitää Ruotsin esimerkkiä hyvänä.

– Olen sitä mieltä, niin kuin olen ollut tähänkin asti, että alle 15-vuotiaan rikosvastuu pitäisi selvittää. Alle 12-vuotiashan on vahingonkorvausvastuussa. Meillä on muitakin ikärajoja, niin voisimmeko me käydä keskustelun siitä, mikä on vastuuikäraja.

Kyse on alkuvaiheessa asian tutkimisesta, koska tällä hallituskaudelle uudet lait eivät enää ehdi.

– Suunnitelmissani on, kun käyn osaston kanssa keskustelut resursseista ja kiireelliset esitykset on saatu hoidettua, aloittaa selvitys rikosvastuuikärajan alentamisesta, Meri sanoo Demokraatille.

Orpon hallituksessa on ollut aiheesta myös erimielisyyksiä. Tiettävästi ainakin RKP on vastustanut rikosvastuuikärajan laskemista.

Meren mukaan selvitys palvelisi tulevaa.

– Selvitys olisi valmiina, kun hallitusneuvottelut seuraavan kerran käydään. Sitten voidaan päättää, että viedäänkö eteenpäin vai ei. Perussuomalaiset ovat kyllä valmiita viemään tätä eteenpäin.

POLIISI on pitänyt esillä tarvetta parantaa edellytyksiä tutkia etenkin alle 15-vuotiaiden tekemiä vakavia rikoksia. Nykylain mukaan alle 15-vuotiasta rikoksesta epäiltyä ei saa pidättää, laittaa putkaan tai pitää kiinni otettuna 24 tuntia pidempään. Häntä ei voi laittaa myöskään matkustuskieltoon.

Meren mukaan sosiaali- ja terveysministeriössä on tätä silmällä pitäen vireillä lastensuojelulain toisen vaiheen uudistus.

– Sinne on tarkoitus yhteistyössä oikeusministeriön kanssa saada pykälä, jossa voitaisiin lastensuojelulaitoksen puitteissa pitää alle 15-vuotiaita pidempään kiinni nimenomaan poliisin toiveesta niin, että poliisi ehtisi selvittää rikosta ilman vaaraa todisteiden peittelystä.

Hallitus on jo pyrkinyt puuttumaan rikollisjengien lisääntyneeseen tapaan värvätä lapsia tilaustyörikoksiin.

– Meillähän on uusi niin sanottu crime as service -pykälä, jossa täysi-ikäinen voi tulla rangaistuksi, jos hän käyttää alaikäistä rikoksen tekemiseen, ministeri sanoo.

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.4.2026
Ikävä uutinen Arvi Lindin ystäville: televisiossa mopo keulii jo, vaikka vaaleihin on vielä vuosi
Lue lisää

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
27.4.2026
Ohjelma paljastaa – tätä perussuomalaisetkin oikeasti lupasivat pienituloisille
Lue lisää

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
27.4.2026
Arvio: Tarvitsemme utopioita pelastaaksemme itsemme ja planeettamme
Lue lisää

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
