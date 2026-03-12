Politiikka
12.3.2026 09:23 ・ Päivitetty: 12.3.2026 09:23
OKM:n työryhmä ehdottaa siirtymistä yhteisen katsomusaineen opetukseen
Peruskoulun uskonnonopetuksesta tulisi siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Yhteisellä katsomusaineella voitaisiin hillitä kustannuksia ja turvata oppilaille yhdenvertainen opetus.
Työryhmän mukaan asiaa selvitettäessä on kiinnitettävä erityinen huomio opettajien kelpoisuuksiin ja muutoksen työllisyysvaikutuksiin.
Työryhmän ehdotus yhteisestä katsomusaineesta käy ilmi ministeriön tänään julkaistusta raportista.
Kommentit
