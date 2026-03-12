Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.3.2026 09:23 ・ Päivitetty: 12.3.2026 09:23

OKM:n työryhmä ehdottaa siirtymistä yhteisen katsomusaineen opetukseen

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on valmistellut esityksen ratkaisuista, joilla väestökehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin voidaan vastata perusopetuksen järjestämisessä. Raportti julkaistiin tänään.

Peruskoulun uskonnonopetuksesta tulisi siirtyä kaikille yhteiseen katsomusaineeseen, ehdottaa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä. Yhteisellä katsomusaineella voitaisiin hillitä kustannuksia ja turvata oppilaille yhdenvertainen opetus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työryhmän mukaan asiaa selvitettäessä on kiinnitettävä erityinen huomio opettajien kelpoisuuksiin ja muutoksen työllisyysvaikutuksiin.

Työryhmän ehdotus yhteisestä katsomusaineesta käy ilmi ministeriön tänään julkaistusta raportista.

