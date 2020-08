”Ole aina heikomman ihmisen puolella” – Antti Rinne piti viimeisen puheensa eduskuntaryhmässä SDP:n puheenjohtajana – tällainen viesti lähti kentälle

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne piti SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa viimeisen puheensa SDP:n puheenjohtajana. Puoluekokous valitsee SDP:lle uuden puheenjohtajan ensi sunnuntaina.

Rane Aunimo Demokraatti

Rinne kommentoi puheessaan muun muassa talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

– Meidän täytyy tehdä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla varmistetaan että Suomen talous pysyy käynnissä. Tarkoittaa sitä, että meidän täytyy huolehtia elvyttämisestä niiltä osin kuin elvytystä tarvitaan, meidän täytyy huolehtia siitää että talouden rakenteet pysyvät kasassa ja yritykset mahdollisimman pitkään pystyssä, täytyy olla myös työvoimaa.

Rinteen mukaan tarvitaan toimenpiteitä, joilla saadaan lisättyä työllisyysastetta.

– Aivan keskiössä tulee olemaan koulutuksen merkitys. Me tiedämme jo, että noin 40 % niistä, jotka ovat suorittaneet vain ensimmäisen asteen koulutuksen, peruskoulutuksen, eivät enää työllisty. 41 % näistä ihmisistä on töissä. Yli 75 % on töistä niistä ihmisistä, jotka ovat suorittaneet toisen asteen koulutuksen, lukion tai ammatillisen koulutuksen.

Rinne tähdentää, että nyt tarvitaan niitä toimenpiteitä, joilla saadaan 60 000 nuorta, pääosin miehiä, työelämän piiriin.

– Tässä tilanteessa on järkevää tarkastella kaikki ne keinot, joita tuodaan keskusteluun avoimesti, miettiä sitä, että onko tuolla millaisia vaikutuksia. Ei pelkästään talouden näkökulmasta vaan myös yhteiskunnallisten rakenteiden näkökulmasta. Tämän liikkeen jos minkä tehtävä on huolehtia sitä, että kehitys on oikeudenmukaista ja tasa-arvoista.

Rinne sanoo, että ihmisten edellytyksiä työllistyä on vahvistettava. Se tarkoittaa muun muassa toimivia työvoimapalveluja. Sellaisiin kuuluu sekä kannustavuutta että velvoittavuutta oikealla tavalla.

– Mutta ei niin, että ihmiset kokevat sen epäoikeudenmukaisena tai niin että heitä halveksitaan ja ylenkatsotaan.

Rinne muistutti myös viimeisessä puheessaan, että SDP:llä on pitkästä aikaa pääministeriasema.

– Sitä ei vaalita muulla tavalla kuin että pidetään luottamusta ihmisten keskuudessa edelleen yllä. Se vaatii sitä, että tehdään oikeudenmukaista politiikkaa.

Rinne sanoi olleensa viime sunnuntaina Pertti Paasion muistotilaisuudessa Turussa.

– Siellä totesin, että Rafael Paasiosta ja Pertistä lähtien puolueen linjaa rakennettaessa tärkeää on ollut se, että heikommassa asemassa olevista ihmisistä pidetään huolta. Rafael Paasio on todennut lähtemättömästi, että jos et oikein tiedä tarkkaan jossakin tietyssä tilanteessa, mitä pitäisi tehdä, niin ole aina heikomman puolella. Ole aina heikomman ihmisen puolella. Se on tämän liikkeen perusolemus, että toimimme tällä tavalla.

Rinne sanoo, että kun syksyä ja sen vääntöjä kohti käydään, on pidettävä huolta siitä, että ohjelmatyö, jota puolueessa on tehty ja joka näkyy hallitusohjelmassa, pitää viedä eteenpäin.

– Jos jotakin on rukattava, se on aikatauluja. Niistä tavoitteista, jotka liittyvät suomalaisen yhteiskunnan kestävään kehitykseen, niistä on pidettävä huolta. Suomalaista yhteiskuntaa pitää kehittää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisesti. Mikään näistä elementeistä ei toteudu ilman toisten toteutumista. Kaikki kolme pitää olla mukana.

Rinne kiitti samalla ryhmää hyvästä yhteistyöstä.