”Olemme olleet täysin oikeassa” – Näin perussuomalaisten Jani Mäkelä selittää kannatusnousua

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä nostaa puolueen kohentuneen kannatuksen syiksi jämäkän talouslinjan ja pitkään esillä pidetyt näkemykset maahanmuuttajien sosiaalituista.

Mäkelä kommentoi perussuomalaisten 2,1 prosenttiyksikön gallup-nousua toimittajille eduskunnassa torstaina. Hän suhtautui tulokseen väliaikatietona, jota ei pidä ottaa liian vakavasti.

– Mutta kyllä se tietenkin kertoo mihin suuntaan ollaan menossa, Mäkelä sanoi.

– Itse lähtisin liikkeelle siitä, että kun olimme aika jämäköinä näissä vaikeiksi osoittautuneissa säästöpäätöksissä, se saattoi olla sellainen asia, mikä kuullosti ihmisistä uskottavalta.

Ps ohitti Ylen taloustutkimuksella teettämässä mittauksessa keskustan ja siirtyi kolmanneksi kokoomuksen (18,6%) ja SDP:n (24,9%) taakse. Perussuomalaisia olisi valmis äänestämään nyt 14,9 prosenttia kyselyyn vastanneista.

YLEN analysoiman mittauksen tausta-aineiston mukaan perussuomalaisten kannatus on noussut tasaisesti koko syyskuun mittausjakson ajan. Puolue on saanut uusia äänestäjiä hieman suosiotaan menettäneeltä kokoomukselta ja ns. nukkuvien riveistä. Myös naisten ja työväestön määrä oli mittauksessa kasvussa.

– Teemme hyviä asioita, perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra totesi torstaina.

– Tietenkin on ollut vaikeita hetkiä erityisesti viime vaalien jälkeen, mutta me pysymme meidän omalla linjallamme ja edistämme tämän maan kannalta tärkeitä asioita myös vaikeissa oloissa, hän jatkoi.

MOLEMMAT iltapäivälehdet julkaisivat jakson aikana perussuomalaisten poliittisiin tavoitteisiin osuvia uutisia. Ilta-Sanomat kertoi, että noin puolet somalia, arabiaa ja ukrainaa äidinkielenään puhuvista nostaa Kelan toimeentulotukea. Iltalehden mukaan vieraskielisten osuus toimeentulotuensaajista oli kasvussa ja viime vuonna lähes 30 prosenttia.

– Kun nyt on osoittautunut, että olemme olleet täysin oikeassa näissä erilaisten maahanmuuttajaryhmien sosiaalitukiasioissa, niin ihmiset huomaavat, että nehän olivatkin oikeassa, Mäkelä analysoi.