”Olen huolestuneena seurannut keskustan jatkuvaa keulimista” – SDP:n puoluevaltuutettu ihmettelee Lintilän menoa

SDP:n puoluevaltuusto on paraikaa koolla etäyhteyksillä. Demokraatti on seurannut kokousta Facebookin kautta SDP:n sivuilta. Kokous oli määrä järjestää Oulussa, mutta koronan vuoksi näin ei voitu toimia. Tällä hetkellä kokouksessa on lounastauko. Johannes Ijäs Demokraatti

Puoluevaltuutettuja ovat pohdituttaneet monet asiat: terapiatakuu, kiinteistöjen alaskirjaaminen kunnissa, kuntavaalit, auton käyttömäksu seurantateknologian avulla, pitkän tähtäimen strategiat kunnissa, yritysdemokratia, naisten mukanaolo yhteiskunnallisessa päätöksenteossa, Porkkalan kansallispuisto, perussuomalaisten politiikanteko kunnissa jne…

Oulun piirin puoluevaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen otti varsin suorasanaisesti kantaa keskustan politiikkaan, kun on ollut kyse matkailusta.

– Olen huolestuneena seurannut keskustan jatkuvaa keulimista niin valtakunnan tasolla kuin myös kuntatasolla. Osa keskustalaisista käyttäytyy kuin he eivät olisi hallituksessa ollenkaan. Meillä Oulussa keskusta tekee puhdasta oikeistopolitiikkaa yhdessä perussuomalaisten ja kokoomuksen kanssa, Heiskanen latasi.

Hän mainitsi viimeisimpänä esimerkkinä ateria- ja puhtauspalvelujen ulkoistuksen Oulussa sekä Oulun teatterin budjettiin suunnitellun puolen miljoonan euron leikkauksen, joka Heiskasen mukaan johtaisi irtisanomisiin.

– Siis puolen miljoonan euron leikkaus teatterin budjettiin tilanteessa, jossa Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 ja keskustalla on tiede- ja kulttuuriministerin salkku. Taidettiin muuten just hävitä tuo kilpailu Tampereelle, oululainen poliitikko Heiskanen heitti.

– Valtakunnan politiikasta nostaisin esille elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) suorat syytökset ministeri Kiurua (sd.) ja sosiaali- ja terveysministeriötä kohtaan Lapin matkailun suhteen. Lapin Kansalle Lintilä on todennut, että ei ole saatu yhteisymmärrystä ja tätä komppaa varapuheenjohtaja Markus Lohi (kesk.). Tällä tavalla he yrittävät ulkoistaa keskustan hallituksen yhdessä tekemistä linjauksista ja samalla syyllistää SDP:tä, ministeri Kiurua ja sosiaali- ja terveysministeriötä. Kuitenkin nämä maat, joista Lappiin on tavallisesti tullut turisteja, ovat tiukentaneet omia rajoituksiaan koronavirusepidemian kiihdyttyä ja onkin hyvä kysyä, että olisiko tulijoita ylipäätään, Heiskanen jatkoi.

– Keskustan harjoittama ministeri Kiurun tarpeeton kurmoottaminen tulisi loppua välittömästi. On syytä kysyä, mitä keskusta oikein meinaa politiikallaan ja näillä ulostuloillaan ja toisaalta, voisimmeko me pääministeripuolueena edelleen vahvistaa hallitusyhteistyötä, kun kuitenkin keskustan puheenjohtaja Saarikko on puhunut vahvasti yhteistyön puolesta, Heiskanen päätti.

Britanniassa matkustamista on rajoitettu 5. marraskuuta alkaen aina 2. päivään joulukuuta asti. Sitä ei suositella lähinnä kuin työhön tai koulutukseen. Ohje on yksinkertainen, stay at home, pysy kotona. Ministeri Michael Gove on jo ehtinyt ennakoida, että maan lockdown eli sulku saattaa jatkua 2. joulukuuta jälkeenkin.

Matkatoimisto TUI kertoi hiljattain peruvansa kaikki brittien lomat Lappiin. TUIn monimutkaisesti kirjoitetusta tiedotteesta oli pääteltävissä, että TUI perustelee asiaa niin Suomen kuin Britannian koronatoimilla.

Skinnari: Matkailu pidettävä eri keinoilla edelleen yhtenä Suomen kasvun ja työllisyyden veturina

Ministeritasolta SDP:stä ei puoluevaltuuston puheenvuoroissa kiinnitetty huomiota keskustan politiikkaan.

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppa ministeri Ville Skinnari (sd.) tosin sivusi aihetta lyhyesti. Hän muistutti, että huoli matkailusta ei koske vain Lappia vaan koko Suomea. Tilanne on hankala ja Skinnari ei halunnut puolustella sitä, että vaikeuksia on.

– Me haluamme eurooppalaisen ratkaisun, me tarvitsemme eurooppalaisen ratkaisun. On aivan selvää, että Finnairin tyyppinen toimijakin tarvitsee sellaisen ratkaisun, joka on aidosti kestävä.

Skinnari kuitenkin totesi myös, että eilen julkaistun ulkoministeriönkin hallituksen käyttöön julkaiseman selvityksen mukaan, Suomeen ei tällä hetkellä pääse Euroopasta miltei mistään.

– Meidän on pakko todeta myös se tosiasia, että tällä hetkellä myös kysyntä sakkaa. Siinäkin mielessä on erittäin tärkeätä, että me selviämme tämän kriisin yli, meidän yritykset eivät mene konkurssiin, teemme joustoja konkurssilainsäädäntöön, että pystymme jatkossa pitämään matkailun edelleen yhtenä Suomen kasvun ja työllisyyden veturina, Skinnari painotti.

Hän on myös henkilökohtaisesti kiertänyt Lapissa ja tuntee matkailun vaikeuksia paikan päällä.

Kehityspolitiikan osalta Skinnari totesi, että on pakko myöntää, että perussuomalaisten kanssa ei löydetä yhteistä latua eikä sitä väkisin Skinnarin mukaan halutakaan.

– Siellä on hyvin paljon samanlaista ilmaa kuin ehkä Yhdysvalloissakin Trumpin aikana suhteessa Pariisin sopimukseen, globaaliin vastuuseen ja jopa siihen, onko kehityspolitiikka osa ulko- ja turvallisuuspolitikkaa, Skinnari sanoi.

Rönnholm: Vastuullinen koronakriisin hoito herättää luottamusta kuntavaaleissa

Lapin piirin SDP:n puoluevaltuutettu Pekka Tiitinen totesi hänkin sanasen matkailusta.

– Tällä hetkellä täällä Lapissa on äärettömän suuri hätä miten selviämme matkailun osalta. 700 miljoonaa euroa ollaan menettämässä verotuloja ja jopa 5000 ihmistä on menettämässä työpaikkansa, niin ymmärrän kyllä ministeri Skinnarin näkökulman. Se on juurikin näin, että kaikki ei ole aina itsestä kiinni.

– Nyt me tarvitsemme nopeita päätöksiä kuitenkin näiden asioiden suhteen, vaikka se keskusta haastaa omalla jopa typerällä poliittisella toiminnallaan näitä päätöksentekoja, Tiitinen jatkoi.

SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm kertoi puoluevaltuutetuille lyhyesti kuntavaaleista.

Rönnholmin mukaan on tutkimustietoa siitä, että tulevissa kuntavaaleissa suomalaiset haluavat äänestää puolueita, jotka pitävät nimenomaan peruspalvelujen puolta ja ovat toimineet vastuullisesti koronakriisissä.

Rönnholm kertoi valtuutetuille hyviä uutisia SDP:n kannatuksen noususta isoissa kaupungeissa, esimerkiksi Helsingissä kannatus on noussut paljon.

Katso tästä puoluevaltuuston keskustelun taltiointi