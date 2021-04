”Olen iloinen, että edes tähän päädyttiin” – Husin toimitusjohtaja kommentoi rokotusten kohdentamista pahimmille alueille

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen on epäileväinen, ehtiikö mahdollisuus painottaa koronarokotuksia pahimmille epidemia-alueille vaikuttaa toivotunlaisesti. Marja Luumi Demokraatti

Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jonka mukaan koronarokotuksia voidaan väliaikaisesti painottaa alueille, joissa epidemia on muita pahempi. Yksi edellytys sille on, että kaikki halukkaat riskiryhmäläiset ja yli 70-vuotiaat on ehditty rokottaa ainakin kertaalleen.

– Olen iloinen, että edes tähän päädyttiin, ja ajamamme asia suojella ihmisten henkiä pahimmilla epidemia-alueilla on hyväksytty, Tuominen totesi Husin tiedotustilaisuudessa.

Hän kuitenkin huomautti, että asetuksen ehdot ovat hyvin tiukat.

– Yksi takalauta on, että kaikkien riskiryhmäläisten on pitänyt saada rokote. Siihen voi mennä vielä parikin viikkoa.

Ongelmalliseksi Tuominen näki myös sen, että asetus on voimassa vain toukokuun loppuun saakka.

– Voi olla, että asetuksen vaikutusta ei ehditä koetella sen tiukkojen ehtojen takia. Mutta katsotaan. Vaikutus voi olla pieni epidemian kannalta, mutta jos rokotuksia ehditään antaa, yksilön kannalta asetuksella voi olla suurikin merkitys.

Rokotteita voidaan kohdentaa vain sellaisille alueille, joiden ilmaantuvuusluku on yli sadan. Tämä luku ylittyy nyt Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.

Tuominen ei vielä osannut vastata kysymykseen, voisiko Hus-alueen sisällä rokotuksia keskittää pahimmin epidemiasta kärsineille alueille. Hän kertoi ymmärtäneensä, että mahdollisuus koskee kokonaista sairaanhoitopiiriä.

Tuominen totesi omana mielipiteenään, että ilmaantuvuus toimii hyvänä mittarina myös siinä, miten rokotuksia voitaisiin painottaa sairaanhoitopiirin sisällä.