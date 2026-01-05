Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

5.1.2026 16:24 ・ Päivitetty: 5.1.2026 16:24

”Olen syvästi huolissani epävakauden mahdollisesta voimistumisesta” – YK:n turvallisuusneuvoston Venezuela-kokous alkoi

LEHTIKUVA / AFP
YK:n turvallisuusneuvoston kokouksen valmisteluja tehtiin YK:n päämajassa New Yorkissa 5. tammikuuta.

YK:n turvallisuusneuvoston kokous Venezuelan tilanteesta on alkanut New Yorkissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokous järjestettiin Venezuelan pyynnöstä Yhdysvaltojen kaapattua Venezuelan presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon. Yhdysvallat väittää nyt hallitsevansa Venezuelaa.

Kokouksen aluksi alipääsihteeri Rosemary DiCarlo luki pääsihteeri Antonio Guterresin lausunnon, jossa pääsihteeri kehotti kunnioittamaan maiden poliittista itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta.

- Olen syvästi huolissani (Venezuelan) epävakauden mahdollisesta voimistumisesta, tapahtuneen vaikutuksista alueeseen ja siitä ennakkotapauksesta, jonka tämä saattaa muodostaa valtioiden välisten suhteiden hoitamisessa, Guterres sanoi.

Venezuelan pyytämää kokousta kannatti myös naapurimaa Kolumbia, joka nousi vuodenvaihteessa turvallisuusneuvoston kiertäväksi jäsenmaaksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhkaillut myös Kolumbiaa ja sen presidentti Gustavo Petroa.

