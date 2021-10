”Olen tyrmistynyt” – ammattijärjestö vaatii selvitystä kuntien palkkakartellista, joka koskee sosiaalityöntekijöitä

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia pitää äärimmäisen vakavana uutista, jonka mukaan Itä-Uudenmaan kunnat ovat sopineet keskenään, että ne eivät kilpaile sosiaalityöntekijöiden palkoilla. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asiasta kertoi Huvudstadsbladet 31. lokakuuta. Sopimuksen taustalla on sosiaalityöntekijöiden lähitulevaisuudessa tapahtuva siirtyminen hyvinvointialueiden palvelukseen.

Talentia vaatii, että asia selvitetään perin pohjin. Mikäli palkkojen kilpailukielto varmistuu, järjestö vie asiaa eteenpäin ja tutkituttaa sen lainmukaisuuden.

– Samaan aikaan, kun kunnissa huudetaan suureen ääneen sosiaalityöntekijäpulaa, meillä on iso määrä kuntia, joita epäillään sosiaalityöntekijöiden palkkakartellista. Olen tyrmistynyt, vaikka huhuja näistä kartelleista olemme toki kuulleet, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio toteaa tiedotteessa.

Talentian mukaan mahdollinen palkkakartelli rajaa myös työvoiman vapaata liikkuvuutta.

– Mahdollisuus korkeampaan palkkaan on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun työpaikkaa vaihdetaan, Karsio huomauttaa.

HBL:n mukaan sosiaalityöntekijöiden palkkojen kilpailukiellosta on keskusteltu kuntien välisen solidaarisuuden ja sote-uudistuksen myötä tehtävän palkkaharmonisoinnin vuoksi.

”Tässä on malliesimerkki, miten kunnat polkevat naisvaltaisen sosiaalialan palkkoja.”

Talentia katsoo, että mahdollinen kartelli rikkoo palkkausjärjestelmää, sillä palkat tulisi määrittää työn vaativuuden perusteella eikä kuntien keskinäisissä suullisissa tai kirjallisissa sopimuksissa.

– Tässä on meillä malliesimerkki siitä mekanismista, miten kunnat polkevat naisvaltaisen sosiaalialan palkkoja. Se näyttää suoraan, missä arvossa näissä kunnissa pidetään sosiaalialan korkeakoulutettuja ja sen myötä myös asiakkaiden asiakasturvallisuutta, Karsio summaa.

Hänen mukaansa esimerkiksi lastensuojelu on ollut kriisissä jo vuosikymmeniä ja tilanne on varsin hyvin päättäjien tiedossa.

– Ongelmia on yritetty ratkaista erilaisin työryhmin, ohjelmin ja selvityksin, mutta teot, kuten palkkauksen kohentaminen, ovat jääneet puuttumaan.

Sosiaalityöntekijöistä ja muista sosiaalialan korkeakoulutuista on pulaa monin paikoin. Valviran ammattihenkilörekisterin mukaan heitä on kuitenkin koulutettu yli kuntien tarpeen, mutta ala vuotaa, sillä palkka ei vastaa työn vaativuutta ja työolosuhteet ovat huonot.

– Työmarkkinatilanne on se, että näistä osaajista tulee maksaa ja heistä on pidettävä kiinni niin rahalla kuin työskentelyolosuhteillakin. On todella tuomittavaa, että sitten työnantajapuolella käydään näitä keskusteluja, jotka realisoituvat tosielämässä palkkakartellina. Tällaiset sopimukset vaikuttavat suoraan työpaikkojen houkuttelevuuteen ja työntekijöiden pysymiseen. Viime kädessä tästä kaikesta kärsivät heikoimmassa asemassa olevat kuntalaiset, Karsio sanoo.