”Olen tyrmistynyt” – kansanedustaja, autismikirjolaisen äiti, järkyttyi yo-kirjoitusten kysymyksestä

Kansanedustaja Noora Koponen (vihr.) pöyristyi lukiessaan syksyn 2022 psykologian ylioppilaskokeen kysymyksiä, jossa autismia on käsitelty mielenterveyden häiriönä.

”Olen tyrmistynyt. Autismi ei ole sairaus. Neurokirjon ihmiset eivät ole sairaita. Kyseessä on ihmisen ominaisuus, jota ei tarvitse eikä pidä yrittää parantaa tai hoitaa pois”, hän toteaa tiedotteessa.

Kokeen kysymyksenä on tarkasteltu sitä, kuinka todennäköisesti ihminen sairastuu ensimmäisen kerran eri mielenterveyden häiriöihin iän mukaan. Kysymyksessä opiskelijoita pyydettiin pohtimaan sitä, miksi todennäköisyys sairastua mielenterveyshäiriöön on suurimmillaan tietyssä iässä ja kehitysvaiheessa.

“Minun on vaikea uskoa, että tämä on päässyt kysymysten laatijoiden seulan läpi. Nuoren autismikirjolaisen äitinä ja terapia-alan ammattilaisena olen järkyttynyt tapahtuneesta. Miten on mahdollista, että olemme vuonna 2022 tässä tilanteessa, kun kyseessä on yleissivistävästä koulutuksesta”, Koponen kysyy.

Hän selvittää, mistä autismissa on kyse: Autismi johtuu aivojen erilaisesta kehityksestä. Autismi ilmenee ihmisellä tavassa aistia ja kokea ympäröivä maailma sekä kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Autismikirjo on synnynnäinen ominaisuus, jonka diagnosointi tapahtuu tyypillisesti erikoissairaanhoidon puolella, moniammatillisessa työryhmässä ja erikoislääkärin johdolla.

”Ylioppilastutkintolautakunnan tehtävän on oltava oikeellisen tiedon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Ei ennakkoluulojen luominen.”