”Olen valmis käärimään hihani myös tässä asiassa” – sote-uudistuksen aikataulu ja oleskeluluvat puhuttivat eduskunnassa

Eduskunnan vuoden viimeisellä kyselytunnilla käsiteltiin muun muassa oleskelulupia sekä sote-uudistuksen aikataulua. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Kyselytunnin avasi kansanedustaja Jenna Simula (ps.) oleskelulupia koskevalla kysymyksellään sisäministeri Krista Mikkoselle (vihr.). Simula kertasi, että Suomessa oleskelee arviolta kolmetuhatta alun perin turvapaikanhakijana maahan tullutta ihmistä laittomasti.

– Perussuomalaisten linja on, että heidät pitäisi karkottaa. Mutta mitä tekee hallitus? Te kaavailette heille oleskelulupia sisäministeriössä, ihmisille, jotka ovat saaneet jo useita kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, ihmisille, joilla ei ole mitään perustetta olla maassamme. Tällä tavoin te romutatte koko turvapaikkajärjestelmän ja viimeisetkin rajoitteet hallita Suomeen suuntautuvaa maahanmuuttoa, Simula sanoi.

Simula kysyi, miten ministeri on voinut ”antaa edes valmistella jotain näin edesvastuutonta”. Ministeri Mikkonen ei ollut vielä saapunut eduskuntaan perus- ja perhepalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kanssa pitämästään tiedotustilaisuudesta, joten kysymykseen vastasi pääministeri Sanna Marinia (sd.) sijaistanut valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– Käsittelemänne näkemyksen mukaista esitystä siitä, että hallitus olisi tekemässä ratkaisuja, jotka ikään kuin vahvistaisivat laittomasti maassa oleskelevien aseman osana yhteiskuntaamme pysyvämmin, hallitus ei ole hyväksynyt, eikä sellaista ole hallitukselle edes esitelty, hän sanoi.

Pian saliin saapunut Mikkonen puolestaan kertasi, että sisäministeriössä on olemassa selvitys, joka on laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman mukainen.

– Selvityksessä on noin 50 keinoa, millä haluamme vaikuttaa siihen, että estämme laitonta maahantuloa ja laitonta maassa oleskelua. Siellä on yksi kohta, missä todetaan, että tehdään selvitys, miten voimme estää tällaisen varjoyhteiskunnan syntymisen. Ja tällaista selvitystä viranhaltijat tekevät, ja sitten kun selvitys on tehty, niin sitten me tiedämme, mitä selvityksessä on, ja sitten sitä asiaa käsitellään, Mikkonen sanoi.

– Täällä kyselytunnilla yleensä saa kritiikkiä siitä, että ei vastaa kysymykseen, ja sen takia edustajilla on tapana kysyä samaa kysymystä uudelleen ja uudelleen. No, tällä kertaa kyllä kysymykseen on hyvin selkeästi vastattu: ei ole mitään valmistelua käynnissä siitä, että oltaisiin kerralla laillistamassa joukkoa laittomia maahanmuuttajia, hän vastasi vielä myöhemmin kyselytunnilla.

”Me tulemme vaikka henkilökohtaisesti apuun, jos siitä on kysymys.”

Kyselytunnin toisena aiheena käsiteltiin sote-uudistuksen aikataulua. Kansanedustaja Petteri Orpo (kok.) kertoi saaneensa lukemattomia yhteydenottoja ympäri Suomen siitä, että sote-uudistuksen aikataulu on kovin kireä, koronasta johtuen jopa mahdoton. Orpon mukaan kiire uhkaa uudistuksen onnistumista ja kysyi asiasta ministeri Krista Kiurulta.

– Vuodessa pitäisi toteuttaa Suomen historian suurin hallinnon uudistus. Lähes 200 000 työntekijää siirtyy uudistuksessa uuden työnantajan palvelukseen, ja nyt ihmiset ovat yksinkertaisesti huolissaan siitä, että tämä maakuntamalli voi pahimmillaan johtaa siihen, että meidän tärkeät sote-palvelut ovat kaaoksessa tammikuussa 2023, Orpo ilmaisi huolensa.

Kiuru muistutti, että eduskunnassa on käsitelty kahdella vaalikaudella sitä, mikä on sote-uudistuksen realistinen toimeenpanoaikataulu. Eduskunnalle on tällä hallituskaudella esitetty, että aikataulusta tehdään realistisempi. Asiaa arvioitiin eri valiokunnissa ja perustuslakivaliokunnassa. Näin päädyttiin tähän nykyiseen aikatauluun, Kiuru taustoitti.

Hän kertoi yhtyvänsä Orpon huoleen siitä, että kaikilla hyvinvointialueilla ei olla edetty samaan tahtiin. Osalla alueista on ollut alkukankeutta, Kiuru sanoi.

– Me lähdemme kuitenkin siitä, että tässä toimeenpanossa on tuettava alueita, ja siellä, missä vauhti on hitaampaa, on puututtava asioihin. Meillä on esimerkiksi huomenna virkakunnan ja Länsi-Uudenmaan välillä neuvottelu, jossa nimenomaan tuetaan Länsi-Uusimaan hyvinvointialueen onnistumista näissä kysymyksissä, joita jo lueteltiin, hän kertoi.

Kiuru sanoi kysymyksen käsittelyn päätteeksi ottavansa todella vakavasti sen, että sote-uudistuksessa onnistutaan. Hän painotti uudestaan, että niitä alueita, joilla on tunnistettavia haasteita, tuetaan.

– Olen valmis käärimään hihani myös tässä asiassa. Me tulemme vaikka henkilökohtaisesti apuun, jos siitä on kysymys. Ja uskon, että myös Orpo saattaa olla innostunut erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa kokoomuksella on vetovastuuta, myös lykkäämään tätä uudistusta kiireellä eteenpäin, jotta joka puolella Suomea sitoudutaan vahvasti siihen, että hyvinvointialueiden perustamisessa onnistutaan, Kiuru sanoi.

”Ei se joulupukin tulo polttoaineesta jää kiinni.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra kysyi kyselytunnin viimeisen, kevyemmän yllätyskysymyksen, jollainen on tapana vuoden viimeisellä kyselytunnilla esittää.

– Me perussuomalaiset olemme huolissamme siitä, että valitettavasti tänä vuonna joulupukki ei ehkä kykene jakamaan lahjoja kaikille lapsille – nimittäin reki pitää tankata. Polttoaineen hinnat ovat niin korkealla, ja samaan aikaan ainakaan pohjoisessa ei ole vielä sähkölatauspistokkeita sähkörekiin, Purra kertoi.

– Me olemme hyvin huolissamme tästä asiasta. Korvatunturin kassa alkaa olla pian tyhjä. Joulupukki ei tykkää esimerkiksi jakeluvelvoitteen kiristymisestä tai muista matkaamisen hintaa nostavista toimista. Olen kuullut, että jos hallitus on tuhma ja tekee tällaisia toimia kuitenkin, niin pukki tuo sille vain risuja – ja puuhaketta Venäjältä, hän jatkoi.

– Arvoisa hallitus, ettehän te halua tätä, ja ette kai te halua joutua joulupukin epäsuosioon? Kysyn teiltä: miten aiotte turvata joulupukin työmahdollisuudet ja suomalaisten lasten lahjat?

Jouluisaan kysymykseen vastasi valtiovarainministeri Annika Saarikko.

– On aivan totta, että on syytä pohtia näinä aikoina, miten kilttinä on tullut oltua, ja tämä kysymys meistä jokaisen on hyvä esittää itselleen, hän sanoi.

– Mutta jouluna tarvitaan myös ripaus taikaa, ja, edustaja Purra, kyllä oppositiollakin on hyvä riittää sen verran mielikuvitusta, että kyllä joulupukki poroilla lentää. Ei se joulupukin tulo polttoaineesta jää kiinni, vaikka jaammekin yhteisen huolen bensan korkeasta hinnasta. Joulupukki on tässäkin löytänyt ilmastollisesti kestävän ratkaisun, Saarikko veisteli.

– Oli kulkupeli mikä hyvänsä, tulkoon joulumieli edustaja Purralle, perussuomalaisten, kokoomuksen ja kaikkien oppositioeduskuntapuolueiden eduskuntaryhmille, kuten myös hallituksen eduskuntaryhmille. Tuokoon joulupukki säkeissään, vaikka valitettavasti ei ehkä rahasäkkejä, roppakaupalla joulurauhaa ja hyvää mieltä, ja löytyköön joulupuurosta koko Suomen kansalle onnenmanteli. Hallituksen puolesta kiitos yhteistyöstä ja hyvää joulunaikaa kaikille!