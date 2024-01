”Olen varma, että mitään salattavaa ei ole” – SDP:stä vaade presidenttiehdokkaille

SDP:n puoluehallituksen jäsen Dimitri Qvintus vaatii presidenttiehdokkaita avaamaan kampanjarahoituksensa jo ennen ennakkoäänestyksen alkua. Qvintus on toiminut aiemmin SDP:n pääministerien erityisavustajana.

– Ehdokkaiden pitäisi avata kampanjarahoituksensa jo ennen ennakkoäänestyksen alkua. On epäterve tilanne, jos äänestäjät eivät äänestyshetkellä tiedä, mistä ja keneltä jopa miljoonan euron vaalirahoitus on tullut ehdokkaalle. Mielestäni on demokratian näkökulmasta positiivista ja tärkeää, että ehdokkaat ovat onnistuneet keräämään vaalirahoitusta. Mutta samalla on vaadittava avoimuutta ja että ehdokkaat paljastavat rahoituksensa lähteet” Qvintus sanoo tiedotteessaan.

Yle kertoi aiemmin tänään presidenttiehdokkaiden kampanjabudjeteista. Artikkelin mukaan kaikki ehdokkaat eivät aio vielä kertoa, mistä vaaliraha on peräisin. Qvintuksen mukaan ehdokkailla on kultainen mahdollisuus toimia esimerkkinä ja näyttää arvojohtajuutta myös kampanjoissaan.

– Jälleen kerran on puhuttu paljon siitä, että tasavallan presidentti on ja hänen pitää olla arvojohtaja. Sitä on oltava jo ehdokkaana, ja avoimuus ja läpinäkyvyys ovat keskeisiä arvoja länsimaisessa demokratiassa. Siksi on tärkeää, että jokainen presidenttiehdokas näyttää esimerkkiä julkaisemalla vaalirahoituksensa, jotta äänestäjillä on kaikki tieto ennen äänestämistä. Olen varma, että mitään salattavaa ei ole, Qvintus huomauttaa.