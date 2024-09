Olena Zelenska emännöi Kiovassa johtajien puolisoiden huippukokousta – Suzanne Innes-Stubb osallistuu

Presidentti Alexander Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on vierailulla Ukrainassa. Hän osallistuu Kiovassa johtajien puolisojen huippukokoukseen, jota emännöi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puoliso Olena Zelenska (kuvassa). DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on Suomen presidentin puolison ensimmäinen vierailu Ukrainaan sodan aikana.

– Minulle on kunnia osallistua konferenssiin ja osoittaa Suomen tukea Ukrainalle. Arvostan suuresti Olena Zelenskan sitoutuneisuutta lasten suojelemiseksi sekä työtä koulutuksen merkityksen puolesta Ukrainassa, Innes-Stubb sanoo tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Zelenskan aloitteesta perustettu puolisoiden vuotuinen First Ladies and Gentlemen -huippukokous on koolla nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna kokouksen teema on turvallisen tulevaisuuden takaaminen lapsille.

Kokouksen asiantuntijakeskusteluissa ja paneeleissa aiheina ovat muun muassa lasten asema perheissä, kouluissa ja verkkoympäristössä sekä luonnollisesti heidän tilanteensa sodan oloissa.

- Tämä on herkkä aihe Ukrainalle, missä Venäjä tappaa ja vammauttaa lapsia joka päivä ja on siepannut jo 19 000 lasta, Zelenska sanoi huippukokouksen teemasta kertoneessa tiedotustilaisuudessa kesäkuussa.

UKRAINA ei halua Zelenskan mukaan kuitenkaan keskittyä vain itseensä ja sotaan, vaan maa haluaa olla mukana etsimässä uusia ratkaisuja globaaleihin uhkiin ja ongelmiin, koska lasten turvallisuus on hyvin moniulotteinen asia.

Kokouksessa esitellään myös tuloksia 15 maassa tehdystä kyselytutkimuksesta lasten ja vanhempien kokemista uhista.

Viime vuonna puolisoiden huippukokouksen teemana oli mielenterveys. Ensimmäisen, vuonna 2021 pidetyn tapahtuman jälkeen kokoukset on järjestetty laajamittaista sotaa Venäjän kanssa käyvässä maassa.

Johtajien puolisoiden lisäksi aiemmissa kokouksissa on nähty monia julkisuuden hahmoja, kuten esimerkiksi brittinäyttelijä Stephen Fry ja entinen jalkapallotähti David Beckham.

Olena Zelenska, 46, työskenteli miehensä kanssa samassa tv-tuotantoyhtiössä käsikirjoittajana ennen tämän valintaa presidentiksi vuonna 2019. Molemmat ovat kotoisin samasta Kryvyi Rihin kaupungista, ja he tutustuivat toisiinsa opiskeluaikoinaan.

Zelenska on koulutukseltaan arkkitehti. Pariskunnalla on kaksi lasta, vuonna 2004 syntynyt tytär Oleksandra ja vuonna 2013 syntynyt poika Kyrylo.

Zelenska on kertonut haastatteluissa, että sodan alettua hän on nähnyt miestään vain harvoin, ja sama on koskenut myös perheen lapsia.

Zelenska on perustanut myös omaa nimeään kantava säätiön edistämään humanitaarista apua sekä terveydenhoitoa ja koulutusta Ukrainassa.

INNES-STUBBIN ohjelmassa eilen keskiviikkona oli vierailu Ukrainan suurimmassa lastensairaalassa, lasten oikeuksien keskuksessa sekä tutustui sijaiskotitoimintaan. Tiedotteen mukaan Innes-Stubb piti myös puheenvuoron lasten kouluturvallisuutta käsittelevässä istunnossa torstaina. Matkan ohjelmassa oli myös kukkienlasku sodassa kaatuneiden ukrainalaisten sotilaiden muistolle Kiovassa sijaitsevalle muistoseinälle.