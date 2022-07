Olisivatko Britannian konservatiivit valmiita valitsemaan johtajakseen muun kuin valkoihoisen britin? – tällainen on suosikki Rishi Sunak

Britannian pääministerin Boris Johnsonin eroaminen konservatiivipuolueen johdosta saattaa johtaa tilanteeseen, jossa Britannian pääministeriksi nousee ensimmäistä kertaa maan historiassa muu kuin valkoihoinen kantaväestön britti. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kisan ennakkosuosikkina pidetään valtiovarainministerin virasta eronnutta Rishi Sunakia (kuvassa), jonka vanhemmat ovat Intiasta.

Sunak olisi myös maan ensimmäinen pääministeriksi yltänyt hindu. Saarivaltion etninen kirjavuus alkaa näkyä myös poliittisen eliitin kerhossa, sillä puoluejohtajan pallille on Sunakin ohella pyrkimässä useita muitakin ehdokkaita, joiden perhetausta on kaukana Brittein saarilta ja Euroopasta.

Ehdokkaiden joukossa ovat myös Sunakin paikalle valtiovarainministeriksi noussut ja Irakissa syntynyt kurdi Nadhim Zahawi ja nigerialaistaustainen Kemi Badenoch. Myös perhetaustaltaan intialaisen Priti Patelin arveltiin asettuvan ehdolle, mutta tiistaina Patel kertoi, ettei pyri tehtävään, kertoi Sky News. Lisäksi kisasta putosi kannatuksen puutteen vuoksi Sajid Javid, jonka vanhemmat ovat pakistanilaisia.

Konservatiivipuolueen edustajat äänestävät tänään ensimmäisellä karsintakierroksella puolueen seuraavasta johtajasta ja sitä kautta maan pääministeriksi nousevasta ihmisestä.

Kisassa on mukana kahdeksan ehdokasta, kertoo BBC.

Puolueen johtajavalinta tehdään useilla äänestyskierroksilla, jossa äänensä antavat ensiksi puolueen parlamenttiedustajat ja lopulta rivijäsenet, jotka valitsevat voittajan postiäänestyksellä kahdesta suosituimmasta ehdokkaasta.

Päästäkseen jatkoon ehdokkaiden täytyy saada tänään taakseen vähintään 30 edustajan tuki.

”Hän tulee aika vaatimattomista oloista.”

Olisivatko konservatiivit valmiita valitsemaan puolueensa johtoon muun kuin valkoihoisen britin?

- Tässähän se testataan. Tietysti konservatiivipuolueessa on ollut myös naispääministereitä, niin se ei ehkä ole tämäntyyppisten kysymysten suhteen samalla tavalla konservatiivinen, sanoo Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen STT:lle.

Miettisen mukaan erityisesti Rishi Sunakin taustassa on paljon sellaista, jonka voi olettaa puhuttelevan ainakin osaa konservatiiviäänestäjistä.

- Hän tulee aika vaatimattomista oloista, mutta on myöhemmin käynyt eliittiyliopistot ja päässyt vaikutusvaltaisiin tehtäviin. Hän edustaa sellaista henkilökohtaista narratiivia, jota monet konservatiivit haluavat Britannian edustavan, eli että on mahdollista omalla työllä nousta merkittävään asemaan.

Nykyisin Sunak on juurtunut Britannian yläluokkaan upporikkaaseen sukuun kuuluvan vaimonsa Akshata Murthyn kanssa. Pariskunta kuuluu Britannian rikkaimpiin ihmisiin, kertoo Timesin listaus. Vaimon verojärjestelyt ovat myös varjostaneet Sunakin poliittista uraa.

Todennäköisin oikean laidan haastaja on Truss.

Konservatiivipuolueen johtajaksi valittava ihminen nousee myös maan pääministeriksi, ellei työväenpuolueen kaavailema epäluottamuslauseäänestys onnistu kaatamaan Boris Johnsonin hallitusta. Johnsonin on määrä olla vallassa seuraajan valintaan asti.

Brittimediassa on etukäteen arveltu, että lopullinen kädenvääntö puoluejohtajan paikasta ja sitä kautta todennäköisesti pääministerin pestistä käydään maltillista linjaa edustavan Sunakin ja puolueen oikealta laidalta tulevan haastajan välillä. Todennäköisin oikean laidan finaalihaastaja on Miettisen mukaan Johnsonin hallituksen ulkoministeri Liz Truss, joka tunnetaan kovan brexitin kannatuksestaan ja kovan linjan talousoikeistolaisesta linjastaan. Myös Johnsonin hallitukseen kuulunut Penny Mordaunt on Miettisen mukaan vahva ehdokas.

Keskeisin poliittinen erimielisyys ehdokkaiden välillä liittyy verotukseen. Truss ajaa monien muiden ehdokkaiden tapaan välittömiä veroleikkauksia.

- Tällä hetkellä konservatiivipuolueen sisällä keskustellaan erityisesti verojen laskemisesta, koska maan veroaste on noussut historiallisen korkealle tasolle. Tässä Sunak edustaa pikemminkin maltillista linjaa ja on sanonut, ettei lyhyellä aikavälillä julkisessa taloudessa ole sellaista liikkumavaraa, joka sallisi veroalennukset, Miettinen kertoo.

Sunakilla on ministeriajaltaan uskottavuutta talousasioissa puolueen sisällä. Vaikka Johnsonin hallinnon koronatoimista on löytynyt paljon arvosteltavaa, Sunakin valtiovarainministerinä junailemia pelastuspaketteja pidetään suhteellisen onnistuneina.

”Uskon, että hänen poliittinen uransa oli tässä.”

Vaikka Sunakin irtisanoutuminen ministerin tehtävästä oli tuomiopäivän kello Boris Johnsonin valtakaudelle, Sunak on kieltäytynyt hyökkäämästä kärkevästi entistä pomoaan vastaan. Sen sijaan hän luonnehtii Johnsonia ”yhdeksi hämmästyttävimmistä ihmisistä, jonka olen koskaan tavannut”.

- Sanovat jotkut kommentaattorit mitä sanovat, hänellä on hyvä sydän. Olinko eri mieltä hänen kanssaan? Usein. Onko hänellä heikkoutensa? On, ja niin on kaikilla meistä. Eikö homma enää toiminut? Ei, ja siksi erosin tehtävästäni, Sunak kommentoi kampanjansa avaustilaisuudessa tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

- Mutta teen tämän nyt selväksi: en halua osaa enkä arpaa historian uudelleenkirjoittamiseen, jolla pyritään demonisoimaan Borista, liioittelemaan hänen vikojaan tai kiistämään hänen tekemäänsä työtä, Sunak jatkoi.

Avoin kysymys on se, mitä Boris Johnson jatkossa tekee. Suomalaistutkijan mukaan Johnson tuskin suostuu vaipumaan takaisin rivipoliitikoksi edeltäjänsä tapaan.

- On vaikea ajatella, että hänestä tulisi Theresa Mayn tapaan rivikansanedustaja, koska hänellä on taustaa muistakin julkisista tehtävistä. Uskon, että hänen poliittinen uransa oli tässä. Hän sinnitteli pidempään kuin ehkä moni uskoi näiden kriisien ja skandaalien keskellä, Miettinen arvioi.

”Monet toivovat tietynlaista arvokkuuden palauttamista pääministerin instituutioon.”

Uudella pääministerillä voi olla vaikeuksia johtaa maata vaalikauden loppuun asti, sillä Britannian poliittiseen kulttuuriin on Miettisen mukaan kuulunut pitkään se, että uusi pääministeri mittaa suosionsa uusissa vaaleissa. Kiveen hakatusta säännöstä ei kuitenkaan ole kyse.

- Tilanne, jossa ollaan kriisin keskellä, voi olla hyvä syy lykätä uusia vaaleja, mutta kyllä se aika vahva vaatimus on, että mandaatti pitää hakea uusien vaalien kautta. Olisi yllättävää, jos uusi pääministeri istuisi vaalikauden loppuun.

Konservatiiveilla ei välttämättä ole kiire testata suosiotaan parlamenttivaaleissa, sillä kyselyissä puolueen kannatus on ollut viime aikoina heikkoa ja puolue kärsi Johnsonin johdolla tappion toukokuun paikallisvaaleissa. Toisaalta johtajan vaihto voi nostaa jälleen puolueen suosiota, ja moni kaipaa paluuta normaaliuteen skandaalinkäryisen Johnsonin värikkäiden vuosien jälkeen.

- Monet toivovat tietynlaista arvokkuuden palauttamista pääministerin instituutioon, mikä saattaa tarkoittaa sitä, että uuden henkilön pitäisi olla hillitympi käytökseltään. Tällä hetkellä verotus näyttää nousevan keskeiseksi kysymykseksi, jonka kautta ehdokkaat lähtevät rakentamaan kampanjaansa. Toinen on kulttuuri-identiteettiin liittyvät kysymykset, jotka ovat Britanniassakin pinnalla, Miettinen luonnehtii.

STT-Lassi Lapintie