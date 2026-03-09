Öljyn hinta ylitti haamurajan

Öljyn hinta on rikkonut 100 dollarin rajan ja jatkaa yhä nousuaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maanantaina kaupankäynnin alettua raakaöljyn kansainvälisen Brent-laadun sekä Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinnat kohosivat molemmat noin 110 dollariin barrelilta. Hinnoissa oli nousua noin 20 prosenttia perjantaista. Ennen sodan syttymistä raakaöljyn hinta pyöri noin 70 dollarissa barrelilta.

Hintojen nousu on jatkunut varhain maanantaina Suomen aikaa. Enimmillään hinnat ovat olleet koholla noin 30 prosenttia ja käyneet 119,50 dollarissa.

Barreli on öljykaupan mittayksikkö. Sen tilavuus on 159 litraa.

WTI-öljyn hinta ei ole noussut yhtä korkealle sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Markkinoilla eläteltiin aluksi toiveita, että sota jäisi lyhyeksi ja että öljykuljetukset Hormuzinsalmessa pääsisivät jatkumaan, mutta tilanne näyttää nyt vain kärjistyvän. Öljyn tuotanto on tyrehtymässä, koska varastot täyttyvät eivätkä kuljetukset suju.

Öljykauppaa käydään kuitenkin kuumeisesti. Uutistoimisto Bloombergin mukaan viime viikolla kaupattiin 18,6 miljardia barrelia öljyä, mikä vastaa noin kuuden kuukauden maailmanlaajuista kulutusta.

Samalla kun öljyn hinta jatkoi nousuaan, Aasiassa pörssit aloittivat uuden kauppapäivän roimassa laskussa.

Japanissa Nikkei-indeksi, Etelä-Koreassa Kospi-indeksi ja Taiwanissa Taiex-indeksi olivat maanantaiaamuna kaikki yli viiden prosentin laskussa. Kospi kävi enimmillään yli kahdeksan prosenttia miinuksella, Nikkei puolestaan seitsemän.

Hongkongissa Hang Seng -indeksi romahti kauppapäivän alussa yli kolme prosenttia. Myös Shanghaissa, Sydneyssä ja Singaporessa on nähty laskua.

Odotuksissa oli laskuavaus myös Euroopassa. Wall Streetin kaupankäynti alkaa iltapäivällä Suomen aikaa ja futuurit ennakoivat sielläkin parin prosentin alamäkeä.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump vähätteli nousseita hintoja tuoreeltaan Truth Social -viestipalvelussaan.

- Lyhyen aikavälin öljyhinnat, jotka tulevat laskemaan nopeasti, kun Iranin ydinuhan tuhoaminen on ohi, ovat Yhdysvalloille ja maailmalle hyvin pieni hinta turvallisuudesta ja rauhasta, Trump sanoi.

- Vain typerykset ajattelisivat eri tavalla, hänen viestinsä lopussa luki isoin kirjaimin.

Sota Lähi-idässä on nostanut raakaöljyn hintoja siitä lähtien, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin reilu viikko sitten.

Hinnat ovat nousseet voimakkaasti, kun tankkeriliikenne öljymarkkinoiden kannalta tärkeän Hormuzinsalmen läpi on keskeytynyt lähes kokonaan. Kapean salmen läpi kulki aiemmin noin viidesosa maailman öljystä.

Vaikka Iran ei ole virallisesti sulkenut salmea, Iranin vallankumouskaarti on varoittanut kulkemasta kyseistä vesiväylää pitkin. Se on myös tehnyt iskuja Persianlahdella oleviin tankkereihin.