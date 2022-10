Öljyntorjunta uuteen valoon Suomenlahdella – päättäjänä koen ongelmalliseksi sen, että asiasta ei juuri käydä julkista keskustelua

“Suomen nykyinen öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmius on hyvä, muttei riittävä.”

Tämä sitaatti löytyy Rajavartiolaitoksen kotisivuilta. On siis kyse viranomaisesta, joka vastaa ympäristövahinkojen torjunnasta avomerellä. Tämän lukeminen vuosi sitten oli minulle herätyskello, ja kansanedustajana tunsin velvollisuutta perehtyä asiaan, nostaa sen keskusteluun ja vaikuttaa, jotta voisimme mahdollisimman nopeasti rehellisesti sanoa, että valmius on riittävä.

ASIA on monitahoinen, koska on kyse hallintomuutoksesta (siirto ympäristöministeriöltä sisäministeriölle), öljysuojarahaston lakkauttamisesta ja uusista haasteista koskien vanhenevaa torjuntakalustoa. Tämän lisäksi meidän pitää ottaa huomioon myös uusi turvallisuuspoliittinen tilanne.

Nord Stream-kaasuputkivuotojen jälkeen on puhuttu paljon uudesta uhasta, joka kohdistuu meri-infraan, esimerkiksi kaapeleihin. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että myös laivaliikenne voi joutua sabotaasin kohteeksi, erityisesti öljynkuljetukset, josta tai joihin on helppo kohdistaa tuhotyötä. Suomenlahti on Itämeren yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merialueista, sen pohjoisrannan luonto on uhattuna ja öljyvahingon riski on aina olemassa jo ilman sabotaasiakin.