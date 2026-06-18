Ulkomaat
18.6.2026 08:00 ・ Päivitetty: 18.6.2026 08:11
Öljypainostus tehosi? Kuuba ottaa askelia kohti kapitalismia
Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi keskiviikkona joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille.
Yhdysvallat on painostanut yhä vahvemmin Kuubaa markkinoiden avaamiseen talvesta lähtien Venezuelan öljysaarron avulla.
Nyt hyväksytyissä uudistuksissa valtionyrityksille tulisi aiempaa suurempi itsemääräämisoikeus muun muassa valita bisneskumppaneitaan. Valtion omistama teollisuus ja liikelaitokset kattavat suurimman osan maan taloudesta.
Jo vuonna 2021 Kuubassa sallittiin enimmillään sata työntekijää työllistävät yksityisyritykset.
Uudistuksilla on nykyjohdon lisäksi maan edelleen vaikutusvaltaisen entisen presidentin Raul Castron tuki. Hän on Kuuban pitkäaikaisen johtajan Fidel Castron pikkuveli.
KAPITALISMIN leviämisen salliminen on yritys lepytellä Yhdysvaltoja, joka on painostanut Kuubaa vuosikymmeniä kestäneellä kauppasaarrolla sekä tammikuussa alkaneella uudella öljysaarrolla.
Yhdysvallat on estänyt Kuuban tärkeintä öljyntuojaa Venezuelaa kuljettamasta öljyä Kuubaan. Tämä on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
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