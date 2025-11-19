”On hyvä, ettei hallitus ujostellut” – Suomi ottaa miljardin yhteisvelkaa

Suomen päätös hyödyntää lainarahoitusta Safe-välineestä puolustushankintoihin on tervetullut, toteaa SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri. Demokraatti Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina nostaa EU:n uutta yhteisvelkaa miljardin.

– On hyvä, ettei hallitus ujostellut EU:n lainatukivälineen käyttämistä, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessaan.

SUOMI on kaavaillut alustavasti käyttävänsä rahaa erityisesti maataistelukykyä vahvistaviin monikansallisiin yhteishankintoihin ja droonisuorituskykyihin yhteistyössä Ukrainan kanssa.

Kokonaisuudessaan EU:n Safe-väline on kooltaan 150 miljardia euroa.

– EU:n puolustuksen ja oman puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää ajassa, jossa EU:n odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta turvallisuudesta. Safe-lainaväline on tärkeä lisä tukemaan puolustushankintoja ja edistää samalla jäsenmaiden yhteishankintoja.