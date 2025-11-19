Politiikka
19.11.2025 06:32 ・ Päivitetty: 19.11.2025 06:32
”On hyvä, ettei hallitus ujostellut” – Suomi ottaa miljardin yhteisvelkaa
Suomen päätös hyödyntää lainarahoitusta Safe-välineestä puolustushankintoihin on tervetullut, toteaa SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri.
Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina nostaa EU:n uutta yhteisvelkaa miljardin.
– On hyvä, ettei hallitus ujostellut EU:n lainatukivälineen käyttämistä, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessaan.
SUOMI on kaavaillut alustavasti käyttävänsä rahaa erityisesti maataistelukykyä vahvistaviin monikansallisiin yhteishankintoihin ja droonisuorituskykyihin yhteistyössä Ukrainan kanssa.
Kokonaisuudessaan EU:n Safe-väline on kooltaan 150 miljardia euroa.
– EU:n puolustuksen ja oman puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää ajassa, jossa EU:n odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta turvallisuudesta. Safe-lainaväline on tärkeä lisä tukemaan puolustushankintoja ja edistää samalla jäsenmaiden yhteishankintoja.
Kommentit
