19.11.2025 06:32 ・ Päivitetty: 19.11.2025 06:32

”On hyvä, ettei hallitus ujostellut” – Suomi ottaa miljardin yhteisvelkaa

Jani Laukkanen/Demokraatti
Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Suomen päätös hyödyntää lainarahoitusta Safe-välineestä puolustushankintoihin on tervetullut, toteaa SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri.

Demokraatti

Demokraatti

Petteri Orpon (kok.) hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tiistaina nostaa EU:n uutta yhteisvelkaa miljardin.

– On hyvä, ettei hallitus ujostellut EU:n lainatukivälineen käyttämistä, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessaan.

SUOMI on kaavaillut alustavasti käyttävänsä rahaa erityisesti maataistelukykyä vahvistaviin monikansallisiin yhteishankintoihin ja droonisuorituskykyihin yhteistyössä Ukrainan kanssa.

Kokonaisuudessaan EU:n Safe-väline on kooltaan 150 miljardia euroa.

– EU:n puolustuksen ja oman puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää ajassa, jossa EU:n odotetaan ottavan enemmän vastuuta omasta turvallisuudesta. Safe-lainaväline on tärkeä lisä tukemaan puolustushankintoja ja edistää samalla jäsenmaiden yhteishankintoja.

