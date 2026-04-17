”On hyvin ironista, jopa kaksinaamaista” – hyvinvointialueiden rahoituslain muutos ihmetyttää Pirkanmaalla

Hyvinvointialueiden rahoituslain muutos osoittaa Pirkanmaan demarijohdon mukaan Orpon hallituksen ristiriitaiset viestit. Demokraatti / Pirkanmaa

Toisaalla hallitus vannoo tarkan taloudenpidon nimeen, mutta hyvin talouttaan hoitaneita hyvinvointialueita rangaistaan rahoituksen leikkaamisella.

Hallitus antoi lakiesityksen hyvinvointialueiden rahoituksesta eduskunnalle torstaina 16. huhtikuuta. Suurimmalle osalle alueista uusi rahoituslaki tarkoittaisi rahoituksen vähenemistä. Suurimmat euromääräiset tappiot nykyiseen malliin verrattuna koituisivat Pirkanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomelle, Länsi-Uusimaalle ja Helsingille.

Pirkanmaan sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Taru Tolvanen pitää hyvin erikoisena tilannetta, jossa Pirkanmaa on pääsemässä lain velvoittamaan alijäämien kattamiseen vuoden 2026 aikana, mutta joutuisi kärsimään rahoituslain muutoksesta merkittävästi.

– On hyvin ironista, jopa kaksinaamaista, että pääministeri Orpo hallituksineen hokee, kuinka vastuullinen taloudenpito on tärkeää ja sitten kun taloutta hoidetaan vastuullisesti, niin matto vedetäänkin alta, hän toteaa tiedotteessa.

Tolvanen uskoo, että tieto rahoituksen vähenemisestä tulevaisuudessa tulee väistämättä näkymään alueen taloussuunnittelussa ja ihmisten palveluissa.

– Torstai oli synkkä päivä pirkanmaalaisten palvelujen kannalta. Pirkanmaalla on hyvässä yhteishengessä saatu alueen talous kuntoon ja ajatuksena on ollut, että nyt voidaan lähteä kehittämään palveluita, kuten lisäämään rahoitusta 14 vuorokauden hoitotakuun toteuttamiseen. Nyt nämä suunnitelmat ovat vaakalaudalla.

PIRKANMAAN Sosialidemokraattien puheenjohtaja Roope Lehto pitää puolestaan ongelmallisena, että hallitus vetoaa hyvinvointialueiden rahoituksen kasvun jatkumiseen.

Vaikka euromäärät kasvavat, myös palveluiden tarve kasvaa jatkuvasti, eikä rahoituksen lisäys ole todellisuudessa riittävä.

– On selvää, että rahoituslain muutos pakottaa alueet leikkauksiin, vaikka hallitus asiaa koittaa kiertää kaikin keinoin. Vai kuvittelevatko ministerit, että sairastaminen, onnettomuudet ja tulipalot loppuvat Helsingistä annetuilla mahtikäskyillä, Lehto kysyy.

Hän korostaa, että rahoituslain muutos ei ole ainoastaan Pirkanmaan ongelma vaan lähes kaikkien alueiden. Myös hän kertoo olevansa huolissaan hallituksen ristiriitaisista viesteistä.

Esimerkiksi sosiaaliturva- ja työelämäheikennyksissä on Lehdon mukaan painotettu tuottavuuden kasvua, työnteon kannattavuutta ja vastuullista taloudenpitoa, mutta samalla hyvin talouttaan hoitaneita hyvinvointialueita rangaistaan.

– Pääministeri osoitti viime viikolla Ylen puheenjohtajatentissä, ettei ymmärrä lainkaan mistä oli kyse työttömyysturvan suojaosassa, joka ennen poistamistaan kannusti ottamaan vastaan lyhyitäkin työmahdollisuuksia. Nyt pääministeri ja hallitus osoittavat, että alueiden vastuullinen taloudenpito ja palveluiden tehostaminen ei olekaan kannustettavaa, vaan siitä rangaistaan. Mitäköhän mahtaa olla luvassa ensi viikolla?