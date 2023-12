”On uskomatonta kuinka monta vaimoa, serkkua ja lankoa on saanut työpaikan” – Tutkija: Puolan tulevalla hallituksella on edessään kova työ

Puolan lokakuun parlamenttivaaleja on luonnehdittu nuorisojäristykseksi. Opposition ryhmittyvät voittivat parlamentin enemmistön pitkälti kaupunkilaisten nuorten ja naisten ansiosta, jotka kävivät uurnilla vanhoja ja miehiä vilkkaammin. Kun alle puolet 18-29-vuotiaista antoi äänensä vuoden 2019 vaaleissa, tällä kertaa ikäluokasta äänesti reilusti yli kaksikolmasosaa (68,8%). Simo Alastalo Demokraatti

Kahdeksan vuotta Puolaa hallinnut Jaroslaw Kaczynskin laki- ja oikeus -puolue (PiS) otti Pyrrhoksen voiton; se säilytti suurimman puolueen asemansa mutta menetti liittolaistensa kanssa parlamentin enemmistön. Nuorten parissa PiS (14,9%) putosi jopa äärioikeistolaisen Konfederaation taakse.

Kokonaisuudessaan vaalien äänestysprosentti (74,4%) ohitti vuoden 1989 ensimmäiset demokraattiset vaalit kommunismin jälkeen (62,7%).

Opposition voittoa onkin verrattu merkitykseltään vuoden 1989 tapahtumiin.

HELSINGIN yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa työskentelevä tutkija Barbara Gaweda laittaisi jäitä hattuun.

– Kyseessä on totta kai muutos, koska PiS-hallitus ei onnistunut hankkimaan itselleen kolmatta kautta. Se olisi ollut vuoden 1989 jälkeisessä politiikassa ennätys. Kukaan ei ole kyennyt pysymään vallassa kahta kautta pidempään.

Myös Gaweda pitää vaalien suurimpana asiana äänestysprosenttia, erityisesti naisten ja nuorten aktiivisuutta. Naisten osuus äänestäjistä oli ensimmäistä kertaa historiassa miehiä suurempi.

– Mutta vaalitulosta ei voida verrata järjestelmän vaihtumiseen, mikä nähtiin vuonna 1989.

PiS-puoluetta edustava Andrzej Duda jatkaa presidenttinä vuoden 2025 kevääseen ja kykenee Puolan presidenttivaltaisessa järjestelmässä halutessaan estämään poliittisia uudistuksia. Jos presidentti käyttää veto-oikeuttaan, sen kaatamiseen tarvitaan parlamentissa kolmen viidesosan enemmistö.

DUDA ei ole vaalien jälkeen osoittanut yhteistyöhaluja tulevan hallituksen kanssa. Hän nimitti ensitöikseen pääministeriksi viime kauden PiS-pääministerin Mateusz Morawieckin, vaikka tiesi hallituksen kaatuvan ennen joulukuun puoliväliä järjestettävään parlamentin luottamusäänestykseen.

– Duda on jo osoittanut aikovansa viivyttää ja lykätä kaikkea mahdollista. Uuden hallituksen tie tulee omaan kuoppainen, Gaweda sanoo.

Varsinainen hallitus päästään siis muodostamaan vasta luottamusäänestyksen jälkeen. Tuolloin pääministeriksi noussee Kansalaisfoorumin puheenjohtaja, pääministerinä vuosina 2007-2014 toiminut Donald Tusk.

Duda on jatkanut vaalien jälkeen myös EU-oikeuden vastaisia tuomarinimityksiä PiS:n perustaman tuomarineuvoston kautta, jolla puolue on ottanut haltuunsa Puolan oikeuslaitosta.

”On uskomatonta kuinka monta vaimoa, serkkua ja lankoa on saanut työpaikan.”

Gawedan mukaan aloittavalla hallituksella on kova työ lunastaa äänestäjille antamansa lupaukset.

– Mikäli PiS olisi onnistunut jatkamaan vallassa, olisivat Puolan ongelmat EU:ssa jatkuneet. Myös puolueen pyrkimys haalia itselleen valtaa valtionyhtiöissä olisi jatkunut.

PIS on nimittänyt keskeisten valtionyhtiöiden avainpaikoille omia ihmisiään. Gawedan mukaan puolue on luonut oligarkkisia perheitä, joilla on vahvat ja tuottoisat siteet hallitukseen.

– On uskomatonta kuinka monta vaimoa, serkkua ja lankoa on saanut työpaikan.

– Tilanne on samanlainen kuin Unkarissa. Jos PiS olisi onnistunut pysymään vallassa, voittojen nostaminen olisi jatkunut. Nyt nämä järjestelyt on tutkittava.

Puolan valtio-omisteinen öljy-yhtiö Orlen on PiSin myötävaikutuksella ostanut enemmistöosuuksia mediayhtiöistä. PiS on saanut otteeseensa muun muassa yleisradioyhtiö TVP:n.

– Uuden hallituksen kulttuuriministerillä on edessään yksi vaikeimmista urakoista. Hän joutuu miettimään mitä julkisen tv:n kanssa tehdään.

PiS:n puheenjohtaja Jarozlaw Kaczynski on puhunut myös ulkomaisessa omistuksessa olevien mediayhtiöiden puolalaistamisesta. Lukuisista yrityksistään huolimatta PiS lopulta epäonnistui Discovery Channelin omistaman, riippumattoman TVN-kanavan haltuunotossa.

ULKOPOLIITTISEN instituutin vierailevan tutkijan Cordelia Buchanan Ponczekin mukaan aloittavalla hallituksella on median suhteen kaksi uhkakuvaa.

– Jos he eivät tee mitään, he vaikuttavat tehottomilta. Jos he tekevät liian paljon, heitä syytetään samoista asioista, joita PiS on tehnyt kuluneen kahdeksan vuoden aikana. Kun edessä on pian presidentinvaalit, tilanne on hallituksen kannalta kiperä. Valintojen pitäisi olla strategisesti järkeviä ja lainmukaisia. Lisäksi kansan pitäisi kannattaa niitä, Buchanan Ponczek sanoo.

Puolan takapajuinen aborttilainsäädäntö on keskeinen syy naisten poliittiseen aktivoitumiseen parlamenttivaaleissa. Barbara Gaweda toivoo uuden hallituksen ryhtyvän uudistuksiin. Hänellä on kuitenkin syynsä olla äänestäjien toivomien muutosten suhteen epäileväinen. Hallitukseen nousevaan kolmanteen tiehen kuuluva talonpoikaispuolue on jo sanoutunut irti uudistuksista.

– Nyt on kyse siitä aikovatko he äänestää abortin vapauttamista vastaan vai vain pidättäytyä äänestämästä. Jos he äänestävät vastaan, uudistamisesta tulee hyvin vaikeaa.

VASEMMISTOON kuuluva Yhdessä-puolue on päättänyt jättäytyä hallituksen ulkopuolelle. On epäilty, että yksi syistä olisi se, että hallituspuolueiden yhteistyösopimuksessa ei ole suoraa mainintaa aborttilainsäädännöstä.

– Luin yhteistyösopimuksen. Siellä todetaan, että edistämme naisten oikeuksien vahvistamista. He myös julistavat mitätöivänsä abortit kieltävän perustuslakituomioistuimen ratkaisun. Ongelma on, ettei lainsäätäjillä ja lakien toimeenpanijoilla ole valtuuksia mitätöidä perustuslakituomioistuimen ratkaisuja.

Gaweda pitää mahdollisena, että Puola peruuttaa aborttilinjauksissaan vain yhden askeleen. Tällä hetkellä abortti on Puolassa mahdollinen vain, jos sillä voidaan pelastaa äidin henki tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta. Muussa tapauksessa syyte uhkaa paitsi abortin tehnyttä naista myös kaikkia häntä auttaneita terveydenhuollon henkilökunta mukaan lukien.

Aiemmin abortit olivat sallittuja sikiöillä havaittujen epämuodostumien vuoksi ja hetken aikaa 1990-luvulla myös sosiaalisista syistä. Viimeisin perustuslakituomioistuimen aborttilinjaus on vuodelta 2021.

– Ensimmäinen askel olisi abortin dekriminalisointi. Puolassa on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti miestä vastaan, joka auttoi puolisoaan saamaan abortin. Tuomari totesi marraskuussa odottavansa mahdollista lakimuutosta.

ABORTTI on PiSin valtakaudella kriminalisoitu niin tehokkaasti, että lääkärit ovat saattaneet ilmoittaa jopa havaitsemastaan aborttipillerien käytöstä poliisille.

– Toivon, että dekriminalisointia seuraa abortin vapauttaminen eikä Puolassa palata aiempaan aborttikompromissiin. Mielipidemittausten perusteella on täysin selvää, että ihmisten näkemykset ovat muuttuneet. Äänestäjät haluavat abortin vapauttamista. Ongelmana ovat poliitikot, Gaweda sanoo.

Myös Cordelia Buchanan Ponczekin mukaan uudella hallituksella on valtava paine uudistaa aborttilainsäädäntö. Vaikka enemmistö hallituspuolueista tukisi hanketta, ratkaisun tekee viime kädessä veto-oikeudella varustettu PiS-presidentti Duda. Presidentin mahdollisen veto-päätöksen kumoamiseen parlamentista tuskin löytyy riittävää enemmistöä ainakaan, jos lakiin kaavaillaan suurempia muutoksia.

– En tiedä miten he saavat kasaan tarvittavat äänet. Ja jos he saavat ne, en tiedä miten presidentti saadaan hyväksymään päätös, Buchanan Ponczek sanoo.

PUOLA on itä-länsi-suunnassa poliittisesti jakautunut. Jaossa on nähty jälkiä jopa 1700-luvun lopun sodista, joissa maan itäosa joutui Venäjän ja länsiosa Preussin miehittämäksi. Jakolinja noudattaa pitkälti Veiksel-joen kulkureittiä. Väestö on itä-Puolan kylissä ja kaupungeissa konservatiivisempaa ja äänestää PiS:iä. Lännen vauraammat kaupungit ovat nyt vaalit voittaneen opposition aluetta.

Barbara Gaweda on itse kotoisin PiS:n vahvalta alueelta idästä. Hän pitää maan sisäistä jakolinjaa ennen muuta taloudellisena.

– Useimmat yli 50-vuotiaat äänestävät kotiseudullani PiS:iä. Kun puolue nousi valtaan vuonna 2015, he toteuttivat vaalilupauksensa erittäin tehokkaasti. Perheet saivat 500 zlotyä (runsaat 100 euroa) kuukaudessa verottomana käteen jokaisesta alle 18-vuotiaasta lapsesta. Myös eläkeikää laskettiin ja palkkoja nostettiin.

– PiS osoitti, että ihmisten toimeentuloa voidaan parantaa politiikalla. Aiemmat Tuskin hallitukset olivat väittäneet, ettei sosiaaliturvaan ole rahaa.

Abortin ja vähemmistöjen oikeuksien kaltaiset asiat ovat Gawedan mukaan PiSin alueilla toissijaisia talouteen verrattuna. Lännen ja Puolan keski-osan kaupungeissa tilanne on paikoin päinvastainen. Parempiosaiset äänestäjät kannattavat uusliberaalia politiikkaa kuten alhaisia veroja ja suhtautuvat vähemmistöjen oikeuksiin vakavasti.

IDÄN ja lännen alueita yhdistää Gawedan mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka, Venäjän uhka ja Ukrainan sota.

PiS väitti vaaleissa, että Tusk vie äänestäjiltä pois kaiken mitä se on antanut. Tusk on puolestaan vakuuttanut, että vanhat sosiaalipoliittiset ohjelmat jatkuvat ja luvassa on uusia.

– Nyt on kyse siitä toteuttaako uusi hallitus lupauksensa.

Donald Tusk on kärsinyt 2000-luvun alusta saakka lokakampanjoista, joissa hänet on pyritty esittämään saksalaisena. Puolassa saksalaisuuteen liitetään toisen maailmansodan ajalta periytyviä merkityksiä. Bryssel-menneisyyden katsotaan vielä lisänneen vettä myllyyn.

TUSK on syntyjään Gdanskista. Hänen äidinäitinsä oli saksankielinen. Isänisä Josef Tusk pakotettiin Saksan armeijan riveihin. Myöhemmin hän onnistui liittymään liittoutuneiden puolella taisteleviin puolalaisjoukkoihin. Jotakin saksalaisleiman poliittisesta käytöstä kertoo se, että PiS-puolueen hallitsemassa Puolan televisiossa on viljelty Tuskin nimen yhteydessä taajaan saksankielistä fraasia “für Deutschland”, Saksan puolesta.

– Puheet Puolan julkisessa televisiossa ovat aivan uskomattomia. Ne ovat saksalaisvastaisia ja Tusk-vastaisia. Kyse on panettelusta, Gaweda sanoo.

Hän toivoo, ettei uusi hallitus ratkaise korruptoituneen median ongelmaa yksityistämällä julkisen palvelun tv-kanavia.

– Poliitikot ja journalistit eivät ole Puolassa kovin hyvässä maineessa. PiS oli 2010-luvulla erittäin tehokas oppositiopuolue. He saattavat kyetä siihen myös nyt. He tulevat käyttämään kaikkia keinoja uutta hallitusta vastaan.

”Olen epäileväinen uuden hallituksen suhteen.”

Tuskin johtama Kansalaisfoorumi ja sen päävastustaja PiS versovat samasta poliittisesta juuresta. Molemmat ovat syntyneet Solidaarisuus-liikkeen jälkeen.

– He ovat tehneet töitä yhdessä ja tunteneet toisensa aina. Samalla heidän puheensa ovat keskenään täydessä ristiriidassa. Aivan kuin he puhuisivat täysin eri asioista. Ideologinen ero on valtava.

PiSin kahdeksan vuoden valtakausi on Gawedan mukaan rapauttanut poliittista kielenkäyttöä ja käytöstapoja. Kehityksestä ovat vastuussa myös yleisradioyhtiön tv-kanavat. Vihapuhe, suoranainen valehtelu ja pelkojen lietsonta on normalisoitu.

– Kun näin tiedot naisten äänestysaktiivisuudesta, olin hyvin optimistinen.

– Uskon, että kansalaisten kannalta on kyse myönteisestä ilmapiirin muutoksesta. Olen epäileväinen uuden hallituksen suhteen. Kansalaisfoorumi ja vanha vasemmistopuolue tarjoavat PiSin tilalle samoja vanhoja naamoja.

MEDIAN ja oikeuslaitoksen lisäksi PiS on jättänyt kyseenalaisen jälkensä myös koulutusjärjestelmään.

– He ovat istuttaneet omat tulkintansa koulujen alemmille luokka-asteille. Opetusministeri Przemyslaw Czarnek oli yksi hallituksen oikeistolaisimmista, nationalistisimmista ja homofobisimmistä ministereistä.

Ministeriö on ollut vastuussa oppikirjoista ja muun muassa taistellut aktiivisesti opettajien ammattiliittoa vastaan.

– Tulevalla hallituksella on taustallaan suuri toivon pääoma. Toivottavasti he eivät petä äänestäjiään, Gaweda sanoo.

Cordelia Buchanan Ponczek kuvailee Puolan poliittista tilannetta sanoilla jännittynyt mutta optimistinen. Jännittyneisyys juontuu hänen mukaansa presidentti Dudan päätöksestä nimittää pariksi viikoksi PiS-vetoinen hallitus, vaikka sen tiedetään kaatuvan ensimmäiseen luottamusäänestykseen.

– PiS takertuu vieläkin ajatukseen, että he kykenisivät muodostamaan hallituksen vaikka heillä ei ole mandaattia. Se on turhauttavaa.

– Optimismi on peräisin oppositioryhmien sovusta, joka saatiin aikaan marraskuussa. On hyvin todennäköistä, että he muodostavat ensi viikolla hallituksen.

HETI vaalituloksen selvittyä Puolassa ja Euroopassa pohdittiin miten PiS voisi vielä perua tuloksen tai julistaa sen virheelliseksi.

– Pidin sitä epätodennäköisenä juuri siksi, että äänestysprosentti oli niin korkea. Jos PiS olisi yrittänyt sitä, olisimme nähneet samantyyppisiä mielenosoituksia kuin vuonna 1989, Cordelia Buchanan Ponczek uskoo.

Duda ja johtavat PiS-poliitikot olivat jo muuttamassa linjaansa. Pian selviää, oliko kyseessä vain kampanjan aikainen juoni. Yksi esimerkki oli Puolan EU-varojen vapauttamiseeen liittyvät puheet.

Varat on jäädytetty oikeusvaltioon liittyvien ongelmien vuoksi. Puolan täytyy saavuttaa EU:n asettamia tavoitteita ennen kuin EU suostuu vapauttamaan jäädyttämänsä varat.

– Valitettavasti Puola ei ole tähän mennessä tehnyt mitään näistä.

Buchanan Ponczekin mukaan Duda yritti helmikuussa edistää tuomioistuimiin liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Myös väistyvä pääministeri Morawieczki on puhunut aborttilakien uudistamisen tarpeesta.

– Tämä on mahdollisten kompromissien kannalta lupaavaa. Duda saattaisi haluta edesauttaa EU-varojen vapauttamista jäljellä olevan presidenttikautensa aikana. Siitä voisi olla hänelle hyötyä.

Buchanan Ponczek pitää mahdollisena, että hallituksen vaihtuminen voi myös löyhentää Dudan siteitä PiS:iin ja puoluetta taustalta johtavaan puheenjohtaja Jaroslaw Kaczynskiin.

– Dudan täytyy miettiä mitä jättää perinnökseen, ja mitä hän tekee sen jälkeen, kun ei ole enää Puolan presidentti.

PIAN aloittava hallitus on tehnyt selväksi, että se saattaa vastuuttaa Dudaa hänen perustuslakituomioistuinta koskevista toimistaan. EU pitää Puolan perustuslakituomioistuinta ja sen tulkintoja laittomina. Yhteistyö aloittavan hallituksen kanssa voisi Buchanan Ponczekin mukaan olla tapa, jolla Duda voisi suojautua mahdollisilta myöhemmiltä vastatoimilta.

Vuonna 2025 edessä olevat presidentinvaalit voivat Buchanan Ponczekin mukaan luoda osaltaan painetta saada muutoksia aikaiseksi. Moni tulevista hallituspuolueiden johtajista on mahdollinen ehdokas. Tosin pääministeriksi nouseva Donald Tusk on henkilönä niin mielipiteitä jakava, että hänestä on tuskin ehdokkaaksi.

EHDOKKUUTTA saattaisi tavoitella tulevan hallituskoalition sisältä kolmatta tietä edustava Szymon Hołownia, yksi tv-show Talent Puolan entisistä juontajista. Hołownia on jo hankkiutunut parlamentin puhemieheksi. Sanavalmiin Hołownian esiintymisten kerrotaan nostaneen televisioitujen täysistuntojen katsojamääriä. Hołownia oli ehdolla jo vuonna 2020 ja sai tuolloin yli 2,6 miljoonaa ääntä, 13,9 prosenttia kokonaispotista.

PiS-puheenjohtaja Jaroslaw Kaczynski on paitsi iäkäs myös omassa asemassaan jo valmiiksi hyvin vaikutusvaltainen, joten hän ei ole todennäköinen presidenttiehdokas.

– Kun presidentinvaaleja katsotaan PiS:in näkökulmasta, he ovat hävinneet parlamenttivaalit ja PiS-presidentin kaudet ovat tulossa täyteen. Puolue joutuu miettimään miten kannatusta pidetään yllä seuraavat pari vuotta. Tehdäänkö kompromisseja vai pidetäänkö nykyinen linja, joka saattaa laskea sitä.

Buchanan Ponczekin mukaan EU on Puolassa epäsuosittu vain poliittisista syistä. Käytännössä kansalaiset arvostavat jopa PiS:in vahvoilla alueilla EU:n rahoittamia hankkeita.

– Ihmiset hyötyvät myös vapaasta liikkuvuudesta. He voivat käydä töissä muissa EU-maissa ja tuoda Puolaan rahaa. Poliittisesti EU:sta on kuitenkin hyvin helppo tehdä mörkö ja PiS on käyttänyt tätä paljon hyödykseen.

EU voisi kertoa puolalaisille enemmän hyvistä puolistaan, mutta PiS-hallinnon kaudella se ei Buchanan Ponczekin mukaan ole ollut mahdollista.

– Tässä on luultavasti tapahtumassa muutos. On myös hyvin kiinnostavaa, liittyykö Puola vallanvaihdon myötä 7. artiklan mukaiseen Unkarin vastaiseen rintamaan.

Unkaria syytetään demokratian, oikeusvaltion ja EU:n arvojen vastaisesta toiminnasta. PiS-johtoinen Puola on ilmeisistä syistä ollut haluton käynnistämään artikla 7. mukaista menettelyä Unkaria kohtaan.

Puolaa on Buchanan Ponczekin mukaan EU:ssa ja myös Suomessa usein väärinymmärretty ja aliarvioitu.

– Se ei tee hyvää Puolalle, joka on helpompi nähdä paarialuokan edustajana, mutta se ei tee hyvää myöskään EU:lle eikä jäsenmaille, jotka menettävät mahdollisuuden tehdä yhteistyötä. Kuluneen kahdeksan vuoden aikana tämä on ollut anteeksi annettavissa. Nyt olisi todella hyvä tilaisuus korjata suhteet.

Buchanan Ponczekin mukaan Puolaa ja sen tavoitteita EU:ssa pitäisi ymmärtää paremmin. Suomea ja Puolaa yhdistää nyt myös Nato-jäsenyys ja Venäjän toiminnasta aiheutuvat rajaongelmat.

– Tämä koskee erityisesti Suomea. Puolan ja Suomen riskiprofiilit näyttävät juuri nyt hyvin samanlaisilta. Maat voisivat hyötyä paljon toisistaan.

PIS-VALTAKAUDESTA jää perinnöksi suuria oikeusvaltioon, mediaan ja muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin liittyviä ongelmia. Kun aloittava hallitus ongelmiin tarttuu, PiS tulee Buchanan Ponczekin mukaan syyttämään hallitusta samoilla argumenteilla, joilla oppositio ryöpytti heitä aiemmilla hallituskausilla.

– Se lisää vastakkainasettelua ja ylläpitää kahta, toisistaan poikkeavaa kertomusta, jotka uhkaavat jatkaa poliittisen järjestelmän rapautumista.

Buchanan Ponczek ei ole valmis julistamaan puolalaista poliittista keskustelua kuolleeksi.

– Se edellyttäisi apatiaa ja sellaista ei ole nyt näköpiirissä. Näemme seuraavan kahden vuoden aikana mitä keskustelulle tapahtuu.