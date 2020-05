”Ongelmat ovat olleet kohtuuttomia” – SDP:n Werning on tyytyväinen ravintoloiden suorasta tukipaketista

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut kriisissä olevan ravintolatoiminnan erityisesti huomioon. Valmisteilla on ravintoloille kohdistettu suora koronatukipaketti helpottamaan niiden liiketoimintaa.

– Koronakriisin aiheuttamat taloudelliset ongelmat ovat olleet ravintoloille kohtuuttomia. Lisäksi tuhansia työntekijöitä on lomautettuna ja osa irtisanottuina, hän huomauttaa tiedotteessa.

Ministeriön esittämä kaksiosainen korvauspaketti on arvoltaan noin 120 miljoonaa. Tarkoituksena on tukea ravintoloita työllistämisessä ja samalla hyvitetään kustannuksia, joita ravintolat eivät ole pystyneet sopeuttamaan johtuen rajoituksista. Werningin mukaan tämä auttaa yritystä joustamattomien juoksevien kustannusten kompensoinnissa.

Hyvityksen määrään vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa laskenut verrattuna tammi-helmikuun keskimääräiseen myyntiin. Hyvitys voi enimmillään olla 500 000 euroa, josta vähennetään mahdolliset ELY-keskukselta ja Business Finlandilta saadut koronaepidemiaan tuet.

– Tällä tavalla ravintolayritykset saavat osan tuesta automaattisesti eli sitä ei tarvitse hakea erikseen, Werning toteaa.

Osa tuesta taas määräytyy sen mukaan, kuinka monta aiemmin lomautettua tai irtisanottua työntekijää ravintola sitoutuu työllistämään. Kertaluonteinen kompensaatio on 1 000 euroa per kokoaikainen ja ennen koronakriisin alkua työsuhteessa ollut työntekijä ja sitä maksetaan enimmillään 800 henkilöstä. Ehtona on, että yrityksen on rajoituksen jälkeen maksettava työntekijälle kolmen kuukauden ajalta palkkaa vähintään 2500 euroa.

Werningin mukaan työministeri Tuula Haataisen (sd.) valmisteleman tukipaketin korvaus maksettaisiin sen perusteella, kuinka paljon ravintolan myynti on pienentynyt. Korvaus on määrä saada yrityksen tilille mahdollisimman nopeasti. Työntekijöiden työllistämiseen kohdistettu tuki sen sijaan tulee hakea erikseen. Tuen myöntää ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus Keha-keskus.

– Pidän erittäin tärkeänä, että ravintoloiden ahdinkoa pyritään lievittämään mahdollisimman paljon. Ei ole kenenkään etu, jos suurilta osin pienyrittäjien pyörittämiä ravintoloita ajautuu konkurssiin.

Hän painottaa, että ravintolat ovat yksi suurimmista työllistäjistä eikä Suomella ole varaa konkursseihin ja ravintolatyöntekijöiden joukkotyöttömyyteen.

– Tukien avulla pyritään varmistamaan, että mahdollisimman moni työntekijä voidaan työllistää jatkossakin, toteaa Werning.

Hallitus antaa esityksen tuesta eduskunnalle lähipäivinä.

– Hallitus tulee edelleen määrätietoisesti sekä tilanteen mukaan tarkastamaan linjauksiaan sen mukaan, miten koronaepidemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat tulevat etenemään, Werning korostaa.