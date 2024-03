Onko bensaa syytä hamstrata? Näin sanoo Huoltovarmuuskeskus – maakuntalentoihin voi tulla ongelmia

Huoltovarmuuden näkökulmasta tuleva lakko ei aiheuta vakavia häiriöitä. Huoltovarmuuskeskuksesta kerrotaan Demokraatille, että polttoainejakeluun voi tulla paikallisia pulmia. Johannes Ijäs Demokraatti

Elintarvikepulaa ei ole luvassa. Lentoliikenteestä muun muassa maakuntalennot voivat kärsiä. Hamstraamiseen kansalaisten ei HVK:n mukaan silti tarvitse ryhtyä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on arvioinut SAK:n liittojen eilen ilmoittamien työtaistelutoimien huoltovarmuusvaikutuksia.

HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen toteaa, että matkan varrella arviointi vielä tarkentuu.

Huoltovarmuudesta puhuttaessa tarkoitetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen varmistamista.

– Tässä mielessä ilmoitettujen ja suunniteltujen lakkojen vaikutukset olisivat todennäköisesti jäämässä vähäisiksi, Känkänen sanoo.

Huoltovarmuusnäkökulmasta kahden viikon lakko ei ole vielä pitkäkestoinen tilanne.

Yksittäisiä vaikutuksia lakolla kuitenkin voi olla. Varsinaisiksi huoltovarmuuden häiriöiksi niitä ei kuitenkaan voi kutsua. Känkänen puhuu pikemminkin yksittäisistä häiriöistä.

– Esimerkiksi polttoainejakelun osalta näemme, että on mahdollista ja kenties jopa todennäköistä, että tulee paikallisia jakeluhäiriöitä. Mutta isossa kuvassa tämän hetken arvio on, että tältäkään osin ei olisi luvassa mitään suurempaa.

KÄNKÄSEN mukaan myös lentopetrolin saatavuus aiheuttaa huolta.

– On varsin mahdollista, että lentoliikenteelle voi aiheutua häiriöitä.

Känkänen huomauttaa, että ulkomaan liikenteen osalta helpotusta tuo se, että lentokoneet voivat tankata myös Suomen ulkopuolella.

– Voi olla, että sisäisessä liikenteessä tilanne on kiperämpi. Arvio tässä vasta tarkentuu, mutta lentoliikenne häiriintyy mahdollisesti jollain tasolla.

Tuleeko maakuntalentoihin ongelmia?

– Se on ainakin mahdollista tämän hetken ymmärryksen mukaan.

HVK on arvioinut lakon vaikutuksia myös elintarvikkeiden riittävyyteen. Satamat ovat menossa kiinni.

– Näyttää siltä, että vaikutukset jäisivät varsin lieviksi eli lakot eivät todennäköisesti juurikaan ruokakaupassa näkyisi yksittäisiä tuotteiden puutteita lukuun ottamatta. Se on selvää, että joitain yksittäisiä tuotteita voisi kaupan hyllyiltä jäädä pois, mutta ruoan jakelu ja ruoka kaupoista ei uhkaa loppua.

Häiriöitä voisi käytännössä tulla lähinnä joihinkin tuontielintarvikkeiden saatavuuteen satamien sulkeutumisten takia.

Känkänen ei lähde arvioimaan, mitä yksittäisiä tuotteita mahdolliset saatavuushäiriöt koskisivat.

PUHUTTAESSA polttoaineen riittävyydestä maantieliikenteessä Känkänen toteaa, että on olennaista, että viranomaiskäytössä ja kriittisen logistiikan käytössä polttoainetta riittää.

– Meidän arvio tällä hetkellä on, että nämä toiminnot pystyvät polttoaineen saatavuuden hoitamaan lakkotilanteessa. Polttoaineet eivät sinänsä ole Suomesta loppumassa.

– Vaikka Nesteen Porvoon jalostamon toiminta häiriintyisi, mahdollisessa vakavammassa häiriötilanteessa voidaan turvautua tuontipolttoaineiden osalta myös yritysten velvoitevarastoihin. Ne ovat verraten mittavia.

HVK:n polttoainehuollon varmuusvarastot olisivat viimekätinen vaihtoehto.

– Tämän hetken arvio on, että ainakaan varmuusvarastoihin ei tarvitse lakkojen takia turvautua.

LAKKO pysäyttää myös tavaraliikenteen rautatiekuljetuksia. Känkänen arvioi, että tämän seurauksena riskitaso voi kasvaa ja kerrannaisvaikutuksia saattaa olla.

– Rautatiekuljetukset vaikuttavat teollisuuden materiaalien ja raaka-aineen saatavuuteen. Jos tuotantoprosessit ja oikea-aikaisuus häiriintyy, riskit saattavat kasvaa. Voi olla kemikaaliturvallisuuteen ja tuotantoprosessiin turvallisuuteen liittyviä asioita, jotka joudutaan ottamaan tarkkaan huomioon. Tämä kuvaa hyvin yhteiskunnan keskinäisriippuvuutta. Yhden toiminnon häiriintyminen voi vaikuttaa pitkäkestoisestikin muiden toimintojen, esimerkiksi kriittisen teollisuuden toimintaedellytyksiin.

Känkänen sanoo, että huomionarvoista on sekin, että lakon vaikutukset voivat näkyä tuotantoprosesseissa pidempään kuin pari viikkoa, joka on lakon varsinainen kesto.

KÄNKÄNEN ei suosittele kansalaisille liikennepolttoaineen hamstrausta. Se voi myös pahentaa häiriöitä ja niiden vaikutuksia.

– Emme näe tässä tilanteissa mitään syytä hamstraukseen. Kuten sanoin, polttoainejakelussa häiriöt ovat mahdollisia mutta lähinnä paikallisia. Eli tähän kannattaa suhtautua suurella maltilla niin kuin Suomessa yleensä erilaisiin poikkeustilanteisiin suhtaudutaankin terveellä järjellä ja rauhallisuudella.

Känkäsen mukaan missään tapauksessa ei ole myöskään syytä hamstrata elintarvikkeita.

– Ruoka ei Suomesta lopu. Aivan varmasti kaupoista löytyy normaalit ruoka- ja päivittäistavaratuotteet. Ei ole mitään syytä huoleen mistään vakavista häiriöistä.

KÄNKÄSEN mukaan yhteydenpito HVK:n ja ay-liikkeen välillä on huoltovarmuusnäkökulmasta varsin toimivaa ja mutkatonta. Sinänsä työtaisteluun tai sen syihin Kankanen ei ota kantaa, HVK on tässä suhteessa neutraali.

Hän kertoo, että SAK:sta oltiin yhteydessä ennen lakkoilmoituksia.

– Toki hyvin lyhyeksi varoaika jää, mikä on huomionarvoista niin meidän näkökulmastamme kuin varmasti erityisesti tähän tilaisuuteen sopeutuvien yritysten ja toimialojen toimialasta. Puhutaan kuitenkin työtaistelumielessä pitkäkestoisesta toimenpiteestä.

Koska itse sait tietää lakoista?

– Pari tuntia ennen kuin ne julkistettiin.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta soitti?

– Kyllä. Eloranta soitti. Se on tietysti myönteistä, että tällainen ennakkotieto annetaan. Mutta kuten sanoin, toki vähän tässä toiminnalle muutoin jää aikaa reagoida.

Toivoisitko, että ilmoitus tulisi aiemmin?

– Kyllähän se tilanteen hallintaa edesauttaisi. Toki me olemme vain yksi lenkki tässä ja ensisijainen vastuu esimerkiksi toimitusvarmuudesta on alan yrityksillä. Hehän sen tiedon tarvitsevat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta he pystyvät tällaiseen mahdolliseen tilanteeseen mahdollisimman hyvin varautumaan.

SAK:laiset ammattiliitot aloittavat poliittiset lakot maanantaina 11. maaliskuuta.