Onko tässä Trumpin seuraaja? NBC: Suurlahjoittajat kertoneet kantansa

Yhdysvaltain sota Irania vastaan ja muut ulkopolitiikan toimet ovat parantaneet ulkoministeri Marco Rubion asemia republikaanien sisäisessä kisassa presidentti Donald Trumpin seuraajasta, kertoo yhdysvaltalainen tv-kanava NBC News. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

NBC:n mukaan Trump on tiedustellut epävirallisissa yhteyksissä lähipiiriltään ja republikaanien lahjoittajilta sitä, näkisivätkö he vuoden 2028 presidenttiehdokkaana mieluummin varapresidentti J. D. Vancen vai Rubion.

Helmikuun lopussa pidetyssä tilaisuudessa Trumpin kartanossa Mar-a-Lagossa Floridassa Rubio vaikutti saavan enemmän kannatusta, NBC:n lähteet kertovat. Paikalla oli NBC:n mukaan noin 25 suurta republikaanien lahjoittajaa.

Kahden paikalla olleen nimettömän lähteen mukaan Rubion kannatus oli lähes yksimielistä, kun taas kolmas kuvaili kannatusta tasaisemmin jakautuneeksi Rubion ja Vancen välillä.

Rubion asemaa ja julkista näkyvyyttä ovat kasvattaneet Yhdysvaltain lisääntyneet ulko- ja turvallisuuspoliittiset ponnistukset Venezuelasta Iraniin, NBC arvioi. Samaan aikaan Vancen näkyvyys julkisuudessa on vähentynyt.

NBC:n lähteet toppuuttelevat tulkintoja siitä, että Rubio olisi ajamassa ohi Vancesta.

- Mar-a-Lagon porukka ei ole J. D.:n väkeä. Häntä ei valittu (varapresidentiksi) Mar-a-Lagon porukan ansiosta. Jos muistat, niin se porukka lobbasi presidenttiä valitsemaan Rubion, kertoo eräs entinen Trumpin hallinnon jäsen NBC:lle.

Kannatuskyselyissä Vance on edelleen selvä ennakkosuosikki republikaanien seuraavaksi presidenttiehdokkaaksi. Rubion edelle kakkossijalle nousee monissa kyselyissä Trumpin poika Donald Trump Jr.

Monet ovat kuitenkin esittäneet epäilyksiä siitä, kykeneekö kukaan nuoremman polven republikaanipoliitikoista pitämään kasassa laajaa koalitiota, jonka Trump on rakentanut.