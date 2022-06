Onko ydinvoima ja maakaasu vihreää energiaa? – EU:n valiokunnista tyrmäys

EU-parlamentin talous- ja ympäristövaliokunnat eivät halua luokitella ydinvoimaa ja maakaasua vihreiksi sijoituskohteiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valiokunnat hyväksyivät tiistaina päätöslauselman, jossa vastustetaan komission esittämää asetusta.

Kiistakapulaksi asiassa on noussut erityisesti se, voiko maakaasun nähdä siirtymävaiheen aikana tietyin ehdoin vihreänä energiamuotona. Kyse on taksonomiaksi kutsutusta luokittelujärjestelmästä, jolla määritellään ympäristön kannalta kestävät rahoituskohteet.

Valiokuntien päätös ei vielä kaada esitystä, ja asia etenee seuraavaksi parlamentin täysistunnon käsittelyyn. Tiistain lopputulos on kuitenkin yksi ilmapuntari, joka kertoo vaikeuksista, joita esitys on kohtaamassa.

Europarlamentaarikot tunnustivat, että ydinenergialla ja kaasulla on merkitystä vakaalle energiansaannille siirtymän aikana. Esitys oli kuitenkin laadittu heidän mukaansa niin, etteivät kestävän taloudellisen toiminnan kriteerit täyttyisi.

Maakaasulla on iso merkitys osassa keskeisistä EU-maista.

Suomalaisista parlamentaarikoista esimerkiksi vasemmistoryhmään kuuluva Silvia Modig otti Twitterissä maanantaina kantaa siihen, että maakaasu ei kuulu EU:n vihreiden sijoituskohteiden listalle. Hänen mukaansa se voisi merkittävästi hidastaa vihreää siirtymää.

- Jos komission esitys menee läpi, se asettaa maakaasun kilpailemaan samoista investoinneista uusiutuvan energian kanssa, hän kirjoitti.

Komissio on esittänyt, että yksityiset sijoitukset kaasu- ja ydinvoima-alalle olisivat siirtymävaiheessa EU:n ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaisia. EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä niin, että alueen talous olisi ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Taksonomia on yksi monista työkaluista, jolla siihen pyritään.

Kaasua ei ole saatu asetettua Venäjä-pakotteiden piiriin, vaikka Ukrainan sota on antanut Euroopalle uuden syyn irtautua Venäjän fossiilisesta energiasta yhä nopeammin.