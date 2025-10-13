Palkittu politiikan aikakauslehti.
13.10.2025 05:25 ・ Päivitetty: 13.10.2025 05:27

OP-kysely: Varhainen eläköityminen on yhä monen haave – mutta ei perhesyistä

Noin puolet kaikista suomalaisista, 48 prosenttia, jäisi mielellään eläkkeelle jo ennen virallista vanhuuseläkeikäänsä, kertoo pankkiryhmä OP:n kysely. Aniharva kuitenkin perustelee toiveitaan halulla viettää lisää aikaa perheen kanssa.

Näin toivovat etenkin ruuhkavuosiaan elävät 35-49 -vuotiaat. Vain 25 prosenttia vastaajista sanoo jaksavansa ja ennen kaikkea haluavansa odotella omaan yksilölliseen eläkeikäänsä asti, OP-ryhmä kertoo tiedotteessa.

Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneiden alin vanhuuseläkeikä on 64,5 vuotta. Vuoden 1985 aikana syntyneille se on jo yli 67 vuotta, ja 1995 syntyneet joutuvat odottamaan yli 68-vuotiaiksi asti.

IHMISTEN TOIVEISSA on OP-ryhmän mukaan iso ristiriita yhteiskunnan tarpeiden kanssa, sillä eläkejärjestelmämme tarvitsee työssäoloajan pidentymistä.

Ihanteellinen eläkeikä olisi joka kolmannen vastaajan mielestä niinkin matala kuin alle 60 vuotta.

Suurin syy eläkehaluihin, lähes puolella vastaajista, on toive käyttää aikaansa muuhun kuin työhön. Työn kuormittavuudesta valittaa vain 16 prosenttia ja perhesyillä toiveitaan perustelee vain kolme prosenttia vastanneista.

Kyselyyn vastasi OP-ryhmän syyskuisessa nettipaneelissa runsaat tuhat täysi-ikäistä ihmistä.

