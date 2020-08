OP: Suomen talous supistuu tänä vuonna 4 %, mutta kääntyy ensi vuonna 3 % kasvuun

Suomen talous supistuu tänä vuonna 4 prosenttia ja kääntyy ensi vuonna 3 prosentin kasvuun, OP:n ekonomistit arvioivat.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Arvio on positiivisempi kuin vielä toukokuussa, jolloin ekonomistit arvioivat talouden supistuvan 6 prosenttia ja kasvavan ensi vuonna 3,5 prosenttia. Epävarmuus on vähentynyt keväästä selvästi, mutta on yhä normaalia suurempaa.

Suomen bruttokansantuote jäi Tilastokeskuksen ennakkotietojen perusteella huhti-heinäkuussa 4,9 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmaksi. Pudotus oli kuitenkin aiempia arvioita pienempi.

OP:n maksukorttidatan mukaan suomalaisten kulutus elpyi maalis-huhtikuun aallonpohjasta verrattain nopeasti. Yksityinen kulutus kääntyi nousuun jo touko-kesäkuussa.

Rajoitusten suorat vaikutukset teollisuuteen ja rakentamiseen olivat OP:n mukaan Suomessa selvästi pienemmät kuin monissa muissa maissa.

Lomautukset pomppasivat keväällä jyrkkään nousuun, mutta ovat sittemmin pudonneet kolmasosaan kevään huipusta. Työllisyyden lasku ja työttömyyden kasvu jäävät virallisten tilastojen mukaan maltillisiksi.

Talous kohenee OP:n ekonomistien arvion mukaan toisesta vuosineljänneksestä jo heinä-syyskuussa. Suomen vienti kuitenkin ottaa kolmannen vuosineljänneksen aikana pohjakosketuksen.

Julkisen talouden vaje kasvaa OP:n arvion mukaan voimakkaasti ja säilyy ensi vuonnakin melko suurena.

OP:n ennuste perustuu skenaariolle, jossa toinen aalto on maltillinen, eikä aiheuta taloudelle yhtä suuria menetyksiä kuin keväällä.

Euroalueen mukaan, mutta loivemmin

Maailmantalouden toipuminen alkoi kevään syvän taantuman jälkeen nopeasti, mutta hidastuu rajoitusten lieventämistä seuranneen ponnahduksen jälkeen, arvioivat OP:n ekonomistit. Maailmantalous ei saavuta vielä ensi vuonna aiempaa kasvutrendiään.

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan Suomen suhdanne seuraa euroalueen suhdannetta loivempana versiona.

– Sekä kevään romahdus että sen jälkeinen ponnahdus jäävät meillä muita maita pienemmiksi, Heiskanen kuvailee tiedotteessa.

Euroalueen talous supistuu tänä vuonna keskimäärin 7 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 4,5 prosenttia.

– Eri maissa tilanteet vaihtelevat. Osa maista voi saavuttaa koronaa edeltävän lähtötason jo ensi vuoden lopulla, Heiskanen arvioi.