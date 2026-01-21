Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

21.1.2026 06:29 ・ Päivitetty: 21.1.2026 06:29

OP: Suuryrityksillä jo kasvu- ja ostohaluja

Tampereen kaupunkikuvassa on vielä jälkiä Suomen varhaisista suurteollisuuden keskittymistä.

Liki viidennes suomalaisista suuryrityksistä suunnittelee toimintansa laajentamista, ja joka toinen pohtii yritysostoja, kertoo OP Pohjolan kysely.

Vielä vuonna 2024 kasvuhaluja oli vain 12 prosentilla vastaajista, nyt 19 prosenttia sanoo kehittävänsä toimintaansa kasvun varassa. Pääkasvualueiden arvioidaan löytyvän enemmänkin Suomen ulkopuolelta, finanssiryhmä kertoo tiedotteessaan.

Investointirahoja yritykset kertovat suuntaavansa tuotannon ja tuotteiden parantamiseen. Joka toinen vastaajista arvioi tekevänsä tänä vuonna jonkinlaisia yritysostoja.

Tuotannon lisäämistä Suomessa pohtii 30 prosenttia vastaajista.

OP Pohjola kertoo tehneensä kyselynsä viime syksyn puolella, joten uusimmat kansainvälisen politiikan riskitapahtumat kuten Yhdysvaltain Grönlanti-uhittelu lisätulleineen eivät ole ehtineet vaikuttaa vastaajien näkemyksiin.

Kyselyyn vastasi 155 johtoryhmätason ihmistä täällä toimivista tai tytäryhtiöinä olevasta 139:sta suuryhtiöstä.

