Opetusministeri Adlercreutz: Älypuhelinten käyttöä kouluissa aiotaan rajoittaa

Hallituksessa vaihtui tänään kaksi ministeriä. Virkavalansa vannoi kokonaan uusi ministeri Joakim Strand (r.). Hänet nimitettiin uudeksi eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi. Aiemmin tätä salkkua kantanut Anders Adlercreutz (r.) siirtyi opetusministeriksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Uusi eurooppa- ja omistajaohjausministeri Strand on kolmannen kauden kansanedustaja Vaasasta.

Presidentti vapautti pyynnöstä aiemman opetusministerin Anna-Maja Henriksson (r.) ministerin tehtävästä. Henriksson valittiin EU-parlamenttiin kesäkuun vaaleissa.

Adlercreutz valittiin kesäkuussa myös RKP:n uudeksi puheenjohtajaksi tehtävästä luopuneen Henrikssonin tilalle.

PRESIDENTIN esittelyn jälkeen pidetyssä valtioneuvoston yleisistunnossa päätettiin muutoksista ministereiden työnjakoon ja sijaisuuksiin sekä ministerivaliokuntien ja -työryhmien kokoonpanoihin.

Opetusministerin valtiosihteerinä jatkaa Mikaela Nylander.

“Lukeminen on oppimisen perusta”

Uusi opetusministeri Adlercreutz kertoi nimityksen jälkeen pidetyssä tiedotustilaisuudessa, että opetusministerin salkku on tulevaisuuden kannalta tärkeä, koska kouluissa rakennetaan ihmisten henkistä hyvinvointia ja pitkällä aikavälillä myös taloudellista. Suomen koulujen vahvuus ovat osaavat ja hyvin koulutetut opettajat.

Keskeinen haaste liittyy Adlercreutzin mukaan lukemiseen. Lasten ja nuorten lukeminen ei ole toivotulla tasolla.

- Lukeminen on kuitenkin kaiken oppimisen perusta. Lukemisen kautta muodostetaan omaa maailmankuvaa ja sillä mahdollistetaan uuden oppiminen, hän sanoi.

TOISEKSI haasteeksi Adlercreutz mainitsi koulujen sisäisen ja välisen eriytymisen eli segregaation. Hänen mukaansa keskeinen kysymys on se, miksi pojat eivät viihdy ja pärjää kouluissa niin hyvin.

Helsingin Pride-viikon jälkeen hän halusi muistuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten asemasta.

- Erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset kokevat huomattavasti enemmän häirintää kuin muut lapset. Tämäkin ongelma meidän on nähtävä ja siihen on tartuttava.

Adlercreutz nosti esille myös älypuhelimet ja niiden vaikutuksen kouluissa. Hallitukselta on hänen mukaansa tulossa lähiaikoina esitys, jolla on tarkoitus rajoittaa älypuhelinten käyttöä kouluissa. Tarkoituksena on tarjota opettajille lisää työkaluja siihen, että kouluissa pystytään paremmin keskittymään oppimiseen.

- Tällä tulevalla esityksellä pyritään esimerkiksi siihen, että opettajat voisivat ennakoivasti järjestää tilanteen niin, että ne (puhelimet) eivät kulkeudu luokkahuoneisiin.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeriksi noussut Strand kertoi, että tehtävässä aloittaminen osuu sopivasti EU-vaalien jälkeiseen siirtymävaiheeseen ennen uuden EU-parlamentin ja komission aloittamista.

- Suomen pääprioriteetit uudelle kaudelle ovat selkeät: ensinnäkin Euroopan kokonaisturvallisuuden parantaminen, Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen sekä puhtaan siirtymän edistäminen, sanoi Strand tiedotustilaisuudessa.

Kokonaisturvallisuuteen liittyvät hänen mukaansa Ukrainan tukeminen, puolustusteollisuus, ulkorajaturvallisuus ja uusiin uhkiin varautuminen.

Kilpailukykyyn liittyen Strand nosti esille muun muassa EU:n aseman globaalissa kilpailussa ja reilun valtiontukipolitiikan.