Oppimistulokset laskeneet Suomessa – Eloranta vaatii lisää järeitä toimia osaamistason nostamiseksi

Opetus – ja kulttuuriministeriön (12.1) tekemän selvityksen mukaan nuorten koulutustason nousu on pysähtynyt 1975 syntyneisiin. Kansainvälisesti oppimistulosten laskeminen on ollut jopa poikkeuksellisen nopeaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kansainvälisesti vertaillen Suomi pärjää kuitenkin vielä hyvin monissa eri kansainvälisesti teetetyissä arvioinneissa.

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd.) mukaan jatkossa tulee erityisesti keskittyä perustaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa.

– On välttämätöntä, että osaamistason laskeneen suunnan muuttamiseksi tehdään toimia myös tulevalla hallituskaudella. Tulee huolehtia siitä, että koko koulutuspolulla aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen on riittävä rahoitus. Tärkeä edellytys on muun muassa korkeakoulutuspaikkojen määrän lisääminen. Marinin hallituksen linjaa, jolla rahoitusta on lisätty tällä kaudella kaikille koulutusasteille, tulee jatkaa, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) sanoo tiedotteessaan.

Hän toteaa myös, että selvityksen mukaan myös lukutaito oli heikentynyt tultaessa 2000-luvulle ja että Pisa 2018 mukaan jopa 14%:lla suomalaisnuorista on riittämätön lukutaito arjen tilanteissa selviämiseen.

– Lukutaidon heikkenemiseen on vastattu esimerkiksi eduskunnan aloitteesta kehittämällä lukutaitostrategia ja lukutaito-ohjelma 2030, jonka kautta pyritään tekemään toimia monilukutaidon vahvistamiseksi. Konkreettisia toimia tarvitaankin niin kansallisesti kuin kuntatasolla muun muassa vahvistamalla lukutaitotyön rakenteita sekä innostamalla nuoria lukemaan monipuolisesti. Erityisesti tulee kuitenkin keskittyä heikosti lukevien lukutaidon kehittämiseen, Eloranta painottaa.

Tämän lisäksi OKM:n selvityksessä todetaan, että sosioekonominen tausta vaikuttaa oppimistuloksiin, jonka vuoksi oppimiserot ovat nousseet eri sosiaalisista taustoista tulevien välillä. On huomioitavaa, että 2000-luvulle tultaessa erot ovat vain kasvaneet.

– SDP pitää välttämättömänä, että oppimiseroja eri sosiaalisista taustoista tulevien välillä pyritään vähentämään. Vain tällä tavoin voidaan huolehtia siitä, että kansallinen osaamistasomme saadaan nousuun. Onkin erinomaista, että vuonna 2021 elokuussa astui voimaan maksuton toinen aste oppivelvollisuuden laajennuttua 18 ikävuoteen asti. Uudistuksen myötä voimme edesauttaa kansallisen osaamistason nousua siten, että jokaisella olisi jatkossa vähintään toisen asteen tutkinto, jota ilman on vaikea työllistyä, Eloranta sanoo tiedotteessaan.

– Jatkossa meidän tulee erityisesti keskittyä perustaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa – siihen että jokainen lapsi ja nuori osaa aidosti lukea, laskea ja tarkastella yhteiskuntaa moniulotteisesti. Tämä on yksi tärkeä, mutta aivan välttämätön seuraava askel osaamistason nostamiseksi, Eloranta painottaa.

Kello 20.33 muutettu vuosiluku 1978 vuodeksi 1975 jutun alusta.