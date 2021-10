Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuen tarjoaminen on keino lisätä työhyvinvointia, kansanedustaja muistuttaa Luki-viikolla

Tällä viikolla vietetään Luki-viikkoa eli kansainvälistä lukivaikeuden teemaviikkoa. Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) muistuttaa, että myös aikuisten lukivaikeuteen tulee kiinnittää huomiota. DEMOKRAATTI Demokraatti

Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä eduskunnan erilaiset oppijat -tukiryhmän toisena puheenjohtajana toimiva Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen, että Luki-viikon teemaksi on valittu työhyvinvointi ja lukivaikeus. Luki-viikko lisää työnantajien ja työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä lukivaikeuden haasteista ja mahdollisuuksista sekä oppimisvaikeuksien huomioimisesta osana työhyvinvointia.

– Monen aikuisen oppimisvaikeuksia ei ole koulu- ja opiskelupolun aikana virallisesti tunnistettu, eivätkä he ole siksi saaneet tarvitsemaansa tukea. On tärkeää, että myös aikuisille erilaisille oppijoille löydetään ratkaisuja niin oppimisvaikeuksien tunnistamiseen kuin niiden kanssa selviytymiseen ja tukeen muun muassa aikuiskoulutuksen avulla. Oppimisvaikeuksien ymmärtäminen ja huomioiminen sekä tuen tarjoaminen on keino lisätä työhyvinvointia, Eloranta sanoo tiedotteessa.

Eloranta muistuttaa, että niin työelämässä, työnhakijoina kuin työvoiman ulkopuolellakin on suuri joukko aikuisia erilaisia oppijoita, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea oppimisvalmiuksiensa vahvistamiseen ja ohjausta erilaisten oppimista ja työssä suoriutumista helpottavien apuvälineiden käyttöön. Elorannan mukaan joillain aloilla oppimisvaikeuksia on yli 30 prosentilla työntekijöistä.

– Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan. Suomesta puuttuu aikuisten lukutaitoa systemaattisesti kartoittavat tutkimukset sekä nimetty taho, joka auttaisi aikuista kehittämään luku- ja tekstitaitojaan. Tarvitaan määrätietoista työtä aikuisten oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja heidän tukemisessa, Eloranta toteaa.

Luki-viikkoa Suomessa koordinoi Erilaisten oppijoiden liitto ry, joka toteuttaa viikon yhdessä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.