Oppivelvollisuuden laajentamiseen 22 miljoonaa euroa – OKM:n budjettiehdotuksessa varaudutaan myös hoitajamitoituksen muutokseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) varautuu budjettiehdotuksessaan muun muassa oppivelvollisuusiän nostamiseen ja hoitajamitoituksen muutokseen sekä panostaa lasten ja nuorten harrastamiseen.

Osasta ministeriön budjettiehdotukseen sisältyvistä asioista on jo sovittu koronaelvytykseen liittyvissä kuluvan vuoden lisätalousarvioissa, OKM kertoo tiedotteessa.

Ministeriö ehdottaa valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen hallinnonalalleen 7,3 miljardia euroa. Lisäystä määrärahoihin on 385 miljoonaa euroa.

Ensi vuodelle varataan 22 miljoonaa euroa hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuuden laajentamiseen ja sen myötä maksuttoman toisen asteen koulutuksen toteuttamiseen. Perusopetuksessa ja toisella asteella vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon palveluja 10 miljoonalla eurolla. Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen esitetään 40 miljoonan euron lisäpanostusta.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemiseen ehdotetaan 14,5 miljoonaa euroa, ja määrärahalisäys olisi pysyvä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarkoitus taata hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuus mielekkääseen, maksuttomaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä.

Hoitajamitoituksen muutokseen varaudutaan

”Koulutukseen ja osaamiseen panostamalla tavoitteena on nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa osaamiseroja ja lisätä koulutuksellista tasa-arvoa”, OKM linjaa.

Budjettiehdotuksessa yleissivistävään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen ehdotetaan 820 miljoonaa euroa, ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 1 188 miljoonaa euroa ja korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen 3 428 miljoonaa euroa.

Hoitajamitoituksen muutokseen varautumiseksi lähihoitajien koulutukseen lisätään opiskelijavuosia 27 miljoonalla eurolla. Budjettiehdotuksessa varataan 40 miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamäärien lisäämiseen.

Opintotukeen ehdotetaan 43 miljoonan euron lisäystä. Ministeriö arvioi opintolainahyvituksen ja opintolainojen valtiontakaukseen varatun määrärahatarpeen kasvavan 19 miljoonalla eurolla.

”Opintotuen riittävyyttä parannetaan opintorahan indeksitarkistuksilla. Lisäksi ministeriö korottaisi korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea. Koulumatkatukioikeus laajenisi osana maksutonta toista astetta”, ministeriö selvittää.

Korkeakouluopetukseen ja tutkimukseen ehdotetaan yhteensä 147 miljoonan euron lisäystä. Tutkimusinfrastruktuureja ja Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa halutaan vahvistaa. Ilmastonmuutokseen liittyvää tutkimusta ehdotetaan lisättäväksi yhteensä 90 miljoonan euron lisävaltuudella.

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin 109 miljoonan lisäys

”Taide, kulttuuri ja luovat alat uudistavat yhteiskuntaa, tukevat hyvinvointia ja lisäävät työllisyyttä ja bruttokansantuotetta”, ministeriö toteaa tiedotteessa.

Taiteen ja kulttuurin määrärahoihin OKM ehdottaa varattavaksi 109 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Määrärahan kasvusta valtaosa eli noin 88,5 miljoonaa euroa aiheutuu taiteen perusopetuksen määrärahojen siirrosta budjetissa, ministeriö kertoo.

Budjettiehdotuksessa varataan määrärahoja muun muassa Kansallisteatterin peruskorjaukseen, taiteilijaeläkkeiden määrän lisäämiseen, Saamelaismuseo ja luontokeskus Siidalle, lastenkulttuuriin, kulttuurimatkailuun ja kulttuurisen moninaisuuden vahvistamiseen.

Ministeriön mukaan koronaepidemian vaikutukset toimialalle edellyttävät elvytysrahoitusta.

Vuoden 2020 varsinaiseen talousarvioon verrattuna vähemmän euroja on luvassa liikuntatoimen ja nuorisotyön määrärahoihin.

”Suurin osa valtion kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyömenoista rahoitetaan Veikkauksen tuotoista. Veikkauksen tuottoarvio urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämisen osalta on 537,2 miljoonaa euroa. Tuottoarvio on kohdennettu edunsaajille arpajaislain mukaisesti. Hallitus on sopinut, että budjettiriihessä linjataan valtiolle kertyvän rahapelituoton tulevaisuusnäkymiä ja käyttöä osana valtion tulojen ja menojen kokonaisuutta.”