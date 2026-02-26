Oppositio hiillosti sosiaali- ja terveysministeriä vanhushoidosta – Rydman keskittyi taas hoitajien kielitaitoon

SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistutti eduskunnan kyselytunnilla, että kyselytutkimusten mukaan yhä harvempi suomalainen luottaa terveydenhuoltoon yleensä ja vanhusten hoitoon erityisesti. Demokraatti Demokraatti

Hän ihmetteli, miksi uusi sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) piti tärkeimpänä ensi töikseen vakuuttaa hoitavansa sadan miljoonan euron lisäsäästöt.

– Miksi näin, eikä esimerkiksi keskitytty juuri vanhushoivaan ja sen järkyttävimpinä ilmentyminä viime aikojen epäselviin kuolemantapauksiin? Jokaisen luvun takana on ihmisiä: vanhuksia, heidän omaisiaan, hoitohenkilökuntaa, jotka uupuvat ja joiden työpaikat ovat silti vaarassa.

– Siinä ei teknologiasta ole apua, jos yksiköissä ei vain ole tarpeeksi henkilökuntaa, lähihoitajana työskennellyt Laine-Nousimaa sanoi.

Rydman vastasi, että hoitajamitoitus on sitova eikä teknologia voi koskaan korvata ihmistyövoimaa, vaan se voi vain täydentää sitä ”kaikkien osallisten suostumuksella”.

RYDMAN toisti useissa vastauksissa lempiteemaansa eli huolta hoitohenkilökunnan kielitaidosta.

– Etenkin vanhusten hoidossa on elintärkeää, että henkilöstö osaa kotimaisia kieliä. Tulen tekemään mahdollisimman pian esityksiä, joilla tämä varmistetaan.

SDP:n lääkäriedustaja Aki Lindén totesi puheenvuoronsa aluksi, ettei ole koskaan pitänyt vastaavanlaista puhetta eikä se ole helppoa nytkään.

– Läheiseni on ollut nyt 1045 päivää ympärivuorokautisessa hoidossa. Ainakin puolet yksikön henkilökunnasta on maahanmuuttajataustaisia; viimeksi kun kävin, iltavuorossa taas kaikki kolme.

– He hoitavat kaiken kuten pitää, riippumatta kielitaitonsa hieman vaihtelevasta tasosta. Vaikea nähdä, että nämä ihmiset olisivat vanhustenhoidon suurin ongelma – ja mistä jo valmiiksi aliresurssoidusta palvelusta voidaan vielä leikata 50 miljoonaa lisää, hän kysyi.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen haastoi Rydmania siitä, että tämä on valmis leikkaamaan jo valmiiksi kriisissä olevista vanhuspalveluista.

– Eikö todellakaan löydy muita leikkauskohteita?

Rydman vastasi, että ”siihen voi aivan varmasti luottaa, että löydän leikkauskohteita”. Hän muistutti myös SDP:n sitoutumisesta velkajarruun.

MUISTA oppositioedustajista Hilkka Kemppi (kesk.) kommentoi, että hallituksella on ollut käytössä hyvinvointialueille ja koko sote-sektorille vain keskittäminen, näivettäminen ja ”leikkaaminen, leikkaaminen ja leikkaaminen”.

Vihreiden Saara Hyrkkö ja Bella Forsgren muistuttivat puheenvuoroissaan, että Suomessa sitä, että yhteiskunnan voi luottaa hoitavan haavoittuvassa asemissa olevat – kuten lapset, lastensuojelun asiakkaat, vammaiset ja vanhukset – on kutsuttu hyvinvointivaltioksi.

– Siitä on oltu ylpeitä. Nyt ministeri Rydman kutsuu sitä valtioriippuvaisuudeksi, josta on päästävä eroon.

Perinteisesti vastaava puhe on kuulunut enemmän kokoomuksen oikean laidan kuin perussuomalaisten retoriikkaan.