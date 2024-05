Oppositio ja hallitus mittelivät taloudesta eduskunnassa – Joona Räsäsen mukaan hallituksen hermostuneisuuden syy selvisi

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025-2028. SDP ja keskusta haastoivat hallituksen ministereitä omien sopeutusohjelmiensa pohjalta. Kummatkin oppositiopuolueet olivat esitelleet ohjelmansa tänään ennen täysistuntoa. Demokraatti Demokraatti

Hallituspuolueet luonnollisesti pyrkivät lyttäämään ohjelmat maan rakoon.

– Se vain on niin, että kun olen tutustunut nopeasti erityisesti SDP:n, keskustan ja vihreidenkin tässä kertomiin vaihtoehtoihin, niin niillä tätä muutosta ei tapahdu, ei sinne päinkään. Jokaisen vaihtoehdon – erityisesti kiinnitin huomiota sosiaalidemokraattien vaihtoehtoon – seurauksena Suomi olisi ensi kesänä liiallisen alijäämän menettelyssä, pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi.

Keskustan vaihtoehto perustuu Orpon mielestä 4-5 miljardin täysin ilmaan jäävään kasvu- ja rakennepakettiin.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö totesi olevansa lopen kyllästynyt hallituksen vuoroin voivotteluun ja vuoroin kehuskeluun siitä, kuinka vaikeita päätöksiä se on joutunut tekemään.

– Kun eivät nämä päätökset ole vaikeita teille. Ne ovat vaikeita niille sairaille, jotka eivät pääse hoitoon ajoissa. Ne ovat vaikeita niille opiskelijoille, joilla ei ole varaa käydä koulua loppuun. Ne ovat vaikeita niille pienituloisille, joilla ei riitä rahat ruokaan tai lääkkeisiin, ja ne ovat vaikeita niille lapsille, jotka jäävät ilman tarvitsemaansa turvaa, kun sosiaalihuoltoa saksitaan, Hyrkkö sanoi.

VASEMMISTOLIITON eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Laura Meriluoto sanoi, että hallituksen politiikkaa ohjaa “kristallinkirkas oikeistolainen ideologia”.

– Väitätte, että tämä teidän vimmattu leikkaaminen on välttämätöntä. Sekään ei pidä paikkaansa. Ei ole mitenkään pakko esimerkiksi tiputtaa arviolta 17 000 lasta köyhyyteen. Vaihtoehtoja on esitetty.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen näki, että valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) puheessa on merkillepantavan paljon korulauseita. Pääministeri Orpon esiintymistä salissa Tuppurainen kuvasi ylimieliseksi.

– Ei tästä voi muuta päätellä, kuin että syynä on tämä hallituksen talouspolitiikan heikko tulos. Talous sakkaa ja työllisyystavoitteet karkaavat ja velkaakin on ennätysmäärä. Tätä samaa nyt tässä julkisen talouden suunnitelmassa luvataan lisää. Suomi uhkaa ajautua leikkausten kierteeseen ja näivettymisen tielle. Tämä se on se politiikka, jota suomalaisille tarjoatte, ja samaan aikaan ainoat kohteet, jotka ovat tämän Purran oikeistohallituksen erityissuojeluksessa, ovat tämän maan suurituloiset ihmiset, joita suositaan veronalennuksilla, yritystuet, joihin edelleenkään ei tohdita koskea, ja yksityinen terveysbisnes, jolle annetaan lisää tukea. On aivan selvää, että tälle tarvitaan parempi vaihtoehto, Tuppurainen sanoi.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen ei arvostanut SDP:n vaihtoehtoa julkisen talouden suunnitelmalle.

Kieltämättä käy mielessä se, että oletteko te vaikka SDP:ssä ollenkaan tiedostaneet ja ymmärtäneet, miten vakava Suomen julkisen talouden tilanne on. Me tarvitsemme siis voimakkaita toimia heti tästä hetkestä eteenpäin, jotta velkaantuminen saadaan nyt hallintaan. Sen sijaan näissä SDP:n lakanoissa on valtavasti ilmaa. Aivan kuin tyhjää tynnyriä koputtelisi, pelkkä kumina kuuluu, Marttinen sanaili.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kehuskeli, että keskustan sopeutusmallissa säästettäisiin yli 11 miljardia.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson totesi, että oppositiolla on kovat puheet mutta hyvin laihat eväät.

– Kaikki hallituksen sopeutustoimet perustuvat virkavalmisteluun, eivät tähän SDP:n ryhmäkanslian PowerPointiin.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman käänsi huomiota hallituksen työllistämistoimiin.

– Vuosi on nyt takana tätä Purran-Orpon oikeistokabinetin valtaa, ja nyt on aika katsoa, missä mennään. Te lupasitte 100 000 uutta työpaikkaa. Tällä hetkellä verrattuna siihen, kun otitte tämän maan haltuunne, luku on miinus 50 000. Te sanotte, että tämä johtuu suhdanteesta euroalueella. Jos katsotaan, mikä on tilanne, niin tänä aikana euroalueen työttömyys on pysynyt suurin piirtein ennallaan, ja verrattuna siihen ennätystyöllisyyden aikaan, jonka saitte edelliseltä hallitukselta, Suomen työttömyysasteen ero muuhun euroalueeseen, arvoisa valtiovarainministeri, on 2,5-kertaistunut. Suomi on jäämässä jälkeen. Kasvua ei näy, toimeentulotukiasiakkaita tulee, lapsia ajetaan köyhyyteen ja hoidosta leikataan. Tässä on tulos. Minä uskon, että Suomi pystyy parempaan, Lindtman sanoi.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo sanoi, että niin SDP:n kuin keskustan vaihtoehdoilla päästäisiin EU:n alijäämämenettelyyn eli tarkkailuluokalle.

– SDP:n vaihtoehdolla itse asiassa mentäisiin todennäköisesti maailman korkeimmalla kokonaisveroasteella sinne tarkkailuluokalle, niin että sinänsä harmi.

SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen piti julkisen talouden suunnitelmaa käsitelleen keskustelun suurimpana uutisena sitä, kuinka hermostunut hallitus on.

– Se tulee kyllä niin täältä salin puolelta kuin ministeriaitiosta jokaisesta puheenvuorosta ilmi. On hirveä hermostuneisuus nyt hallituksessa. Tässä yritin miettiä, mistä tämä johtuu. Mistä tämä johtuu? Mutta kun katsotaan, missä jamassa Suomen talous on, niin eihän tämä yllätä. Te lupasitte 100 000 uutta työpaikkaa. Nyt on ainakin miinus 50 000, ja edustaja (Harry) Harkimo (liik.) tiesi äsken kertoa, että miinus 60 000. Aivan väärään suuntaan on menossa siihen nähden, mitä te lupasitte. Te lupasitte, että velkaantuminen loppuu seinään, kun te saatte vallan. Mitenköhän on käynyt? Itse asiassa se velkasuhdekin edelleen tällä kaudella pahenee, eikä hallitus saavuta itse itselleen asettamia tavoitteita, joten nyt on kyllä käynyt selväksi, miksi hallitus on niin hermostunut, Räsänen totesi.

VALTIOVARAINMINISTERI Purra kävi hänkin läpi SDP:n ja keskustan vaihtoehdot.

– Sosiaalidemokraattien vaihtoehto on vero, vero, vero, kun taas hallitus pyrkii pitämään verotuksen kohtuullisena. Te väitätte, että te hyväksytte tämän koko sopeutusmäärän, jonka hallitus on tehnyt, mutta valitettavasti se ei näy näissä teidän toimissanne. Yritystuilla ja näillä muilla taikaseinillä ei päästä valitettavasti tässä eteenpäin, Purra sanoi.

– Keskusta, teille ensinnäkin kiitokset siitä, että te olette monissa asioissa tismalleen samaa mieltä kuin hallitus. Te edistätte tismalleen samoja toimia, joita hallitus tekee. Ja minun täytyy myöntää, että tällainen vastuullisuus pukee teitä paljon paremmin kuin esimerkiksi ne kasvuseksitoimet sinne maaseudulle tai tämä muunlainen möykkä, jota te olette tehneet tässä viime kuukausien aikana.

Purra viittasi puheillaan “kasvuseksitoimista” Keskustanuorten seksityöavaukseen.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) moitti myös SDP:n vaihtoehtoa “muutaman sivun PowerPointiksi”.

– Täällä ei ole ollenkaan avattu näitä lukuja, mistä nämä säästöt muodostuisivat.

Keskustan paperista hän nosti esiin eläkeuudistuksen.

– Meillä on pitkä linja siitä, että työeläkejärjestelmää kehitetään yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Te voitte tuoda ehdotuksia, se on hieno asia, mutta te ette voi liittää tätä tähän 9 miljardin kokonaisuuten sen takia, että te itsekin toteatte täällä, että nämä teidän pitkävaikutteiset toimet vaikuttavat 2090 mennessä ja tämä leskeneläkkeisiin kohdistettu leikkaus 2060-lukuun mennessä. Meidän valtiontalous pitää saada kuntoon paljon ennen sitä.

PÄÄMINISTERI Orpo moitti edellistä hallitusta siitä, että työllisyysuudistukset jäivät tekemättä. Hän tuntui myös katsovan, että Marinin hallitus hyötyi Sipilän hallituksen työllisyysuudistuksista.

– Kyllähän tämä osoittaa, että tämä hallitus on todella heikoilla. Tämä hermostus on niin näkyvää, ettei haukuta pelkästään edellistä hallitusta, vaan se, että edellinen hallitus antoi teille perinnöksi ennätystyöllisyyden, sekin oli oikeistohallituksen ansioita. Täydellinen epätotuus. Se, mitä Sipilän hallitukselta perittiin, oli julma ja toimimaton aktiivimalli, jonka peruutimme. Sen sijaan kieltäydyimme kaikista niistä toimista, joita nyt tässä ministeri (Arto) Satonen (kok.) tarjoaa ikään kuin uusina. Satsasimme työllisyyspalveluihin, katkaisimme eläkeputken, ja tulokset ovat nähtävillä, SDP:n kansanedustaja Timo Harakka sanoi.

