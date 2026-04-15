Oppositio ryöpytti hallitusta köyhyysvälikysymyksen puheenvuoroissa: ”Saksia on viuhuteltu virnistellen”

Koko oppositio yhtyi vasemmistoliiton kritiikkiin köyhyysvälikysymyksessä eduskunnassa keskiviikkona. Puheenvuoroissa esiin nousivat etenkin lapsiperheköyhyys, ennätystyöttömyys ja myös työssäkäyvien toimeentulovaikeudet. Demokraatti

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen painotti avauksessaan, että miljoona suomalaista elää köyhyysriskissä. Puolueen mukaan Petteri Orpon (kok.) hallitus on täydellisesti laiminlyönyt hyvinvointivaltion peruslupauksen ja päätöksillään syventänyt suomalaisten köyhyyttä, samalla suosien rikkaimpia veronalennuksilla.

– Jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. He ovat pienituloisia, työttömiä, vajaatyöllisiä tai työkyvyttömiä ja heidän perheenjäseniään.

– Kuinka tämän miljoonan kansalaisen ääni kuuluu päätöksenteossa tällä hetkellä? Miljoonan suomalaisen elämä merkitsee hallitukselle vähemmän kuin rikkaimman promillen, Pekonen sanoi ryhmäpuheessa.

Pekosen mukaan moni pienituloinen on menettänyt lopullisesti uskonsa politiikkaan. Hän myös painotti, että jatkuva ahdinko ja talousvaikeudet heijastuvat ihmisten pitkän aikavälin toimintakykyyn, lasten ja nuorten kautta tulevaisuuteen ja lisäävät ylisukupolvisen syrjäytymisen riskiä.

– Hallituksen työllisyystoimilla on todellisuudessa tähdätty vain työntekijän oikeuksien, neuvotteluaseman ja toimeentulon heikentämiseen. Siinä on kyllä onnistuttu: on lisätty työelämän epävarmuutta ja toimeentulovaikeuksia.

– Niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ovat yleistyneet. Yhä useamman palkka ei riitä elinkustannuksiin. Työn tekoa on hankaloitettu, samalla kun työttömyys on noussut EU:n korkeimmalle tasolle, Pekonen sanoi.

MYÖS SDP:n ryhmäpuheenvuorossa Suna Kymäläinen sanoi, että hallitus on valinnoillaan tietoisesti ja tahallaan lisännyt eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä ajanut työssäkäyvätkin taistelemaan toimeentulonsa puolesta.

– Suojaosan poistolla on viety työttömiltä ainoa mahdollisuus ottaa vastaan työtä ilman tukien leikkaantumista, ja samalla viety etenkin 140 000 pitkäaikaistyöttömältä viimeinenkin kytkös työelämään.

– On romutettu perusterveydenhuollon hoitotakuu, lääkäriin on yhä vaikeampi päästä, hyvinvointialueet kärvistelevät rahapulassa, palveluita joudutaan heikentämään ja sote-ammattilaisia irtisanomaan. Samalla rahaa on riittänyt yksityisiin kelakorvauksiin ja epäonnistuneeseen valinnanvapauskokeiluun.

SDP esitti ryhmäpuheenvuorossaan paitsi yksityisten korvausten perumista myös työttömyysturvan ja asumisen suojaosien palautusta, yhteisöveron alennuksen perumista, tukea pienyrityksille ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, kannusteita ensiasunnon ostoon, työmatkavähennyksen korotusta ja mahdollisten veronalennusten suuntaamista pieni- ja keskituloisille.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta kommentoi ärhäkässä puheenvuorossaan, ettei hallituksella yleensä ja kokoomuksella erityisesti näytä olevan käsitystä, kuinka laajaa lapsiperheköyhyys on ja mitä se todella tarkoittaa.

– Suomessa elää Jyväskylän asukasluvun verran köyhiä lapsia. Kun 9-vuotias joutuu miettimään, kuinka paljon voi syödä, että isosiskollekin jää tai 16-vuotias hautamaan jatko-opintohaaveensa auttaakseen perheen toimeentuloa hanttihommia hakemalla, ollaan siinä todellisuudessa, johon tämän hallituksen toimilla maassa on ajauduttu.

Virran mukaan vihreät ehdottaa hallitukselle ”toimenpidepakettia”, jolla voitaisiin auttaa pienituloisia perheitä ja estää lasten putoaminen köyhyysrajan alapuolelle. Myös vihreät kannattaa työttömyyspäivärahan ja asumistuen suojaosien palauttamista.

– Hallitus sanoo, että työ on parasta sosiaaliturvaa mutta tekojen tasolla kasaa esteitä työn vastaanottamiselle, Virta sanoi ryhmäpuheenvuorossa.

KESKUSTA ja Liike Nyt eivät olleet mukana välikysymyksessä, mutta myös niiden piiristä kritisoitiin hallituksen politiikkaa voimakkaasti.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Markku Siponen sanoi, että hallitus rakentaa politiikallaan Suomea, jossa vain vahvimmat pärjäävät ja heikoimmat jätetään oman onnensa nojaan.

– Köyhyys, eriarvoisuus ja osattomuus ovat lisääntyneet samalla, kun lähi- ja peruspalveluja on ajettu alas ja Suomi on ajautunut työttömyyteen ja lamaan. Siksi eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

– Saksia on viuhuteltu virnistellen, ja heti perään on sanottu: ”tämä on välttämätöntä”. Päätökset ovat valintoja, jotka kertovat tekijöidensä arvoista, aatteesta ja linjasta, Siponen kommentoi puheenvuorossa.

Keskustan mukaan pienyrittäjät ahtaalle ajanut kotitalousvähennyksen poisto, veronalennukset ylimmälle tuloluokille ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen alasajo eivät voi olla välttämättömyyksiä, kun samaan aikaan on ollut varaa tukea avokätisesti suuryrityksiä, ulkomaisia sijoittajia ja yksityisiä terveysfirmoja.

– Miljoonan suomalaisen köyhyysriski on pysäyttävä tieto ja noloa meille kaikille tässä salissa. Suomalaiset ansaitsevat parempaa, kommentoi puolestaan Liike Nytin Harry Harkimo.

Harkimon puheessa ehdotettiin satsaamista esimerkiksi tekoälyyn, digitaalisuuteen ja kaivos- ja puolustusteollisuuteen sekä eläkeyhtiöiden sijoitusten keskittämistä enemmän kotimaisiin kasvuyrityksiin.

Juttua muokattu klo 17.25: korjattu kieliasua.