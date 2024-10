Oppositio tivasi hallitukselta selvyyttä Suomen ulkopoliittiseen linjaan – Orpo: “Meillä on erilaisia painotuksia joihinkin pienempiin asioihin”

Oppositio peräsi SDP:n johdolla hallituksen ulkopoliittista linjaa eduskunnan torstain kyselytunnilla. Demokraatti Demokraatti

Kysymysten taustana oli julkisuudessa käyty hallituksen ja Suomen ulkopoliittisen johdon sisäinen debatti muun muassa Ukrainan tukemisesta ja Suomen toiminnasta YK:n Palestiina-äänestyksessä.

MTV uutiset kertoi syyskuussa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) päättäneen, ettei Suomi osallistu Ukrainan tasa-arvoliittoumaan. Tavio oli virkamieslähteiden mukaan perustellut poisjättäytymistä liittouman tuella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille.

Tavion linjausta arvosteli uutisoinnin jälkeen muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

HALLITUSPUOLUEISTA perussuomalaiset ja KD puolestaan kritisoivat julkisesti ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) äänestyskäyttäytymistä syyskuussa, kun Suomi tuki YK:n yleiskokouksessa päätöslauselmaa, jossa vaadittiin Israelia lopettamaan palestiinalaisalueiden laiton miehitys vuoden sisällä.

– Voitteko kertoa, onko hallituksen ja presidentin ulkopoliittiselle linjalle kaikkien hallituspuolueiden tuki, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kysyi pääministeri Petteri Orpolta (kok.) kyselytunnilla.

– Isossa kuvassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linja on oikeastaan täysin muuttumaton siihen, mitä se on ollut aikaisempien kausien aikana, varsinkin mitä tulee Lähi-idän kysymykseen tai toimintaamme YK:ssa tai siihen, miten me suhtaudumme Ukrainan auttamiseen, Orpo aloitti vastauksensa.

PÄÄMINISTERIN mukaan hallituksessa on käyty ulkopolitiikan linjasta tällä viikolla keskusteluja. Hän luonnehti linjaa selkeäksi.

– Huomenna tullaan pitämään ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta yhdessä tasavallan presidentin kanssa, ja siellä vielä koko ulkopolitiikan johto käy nämä keskeiset asiat läpi. Varmistamme, että meillä on kaikilla sama näkemys myöskin yksityiskohdista. Meillä on erilaisia painotuksia joihinkin pienempiin asioihin, mutta me varmistamme sen, että meillä on yksi viesti, Orpo jatkoi.

Hallitus kertoo Orpon mukaan perjantaina hallituksen linjauksista muun muassa tyttöjen, naisten, lasten, vähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin.

– Ja siihen, miten me tuemme heidän asemaansa ulko‑ ja turvallisuuspolitiikassa mutta myöskin Ukraina-kysymyksessä.

– Huomenna tulemme antamaan yhden viestin, ja se on se sama viesti, mikä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on viety ennenkin, Orpo vakuutti.

Ulkoministeri Valtonen totesi, että Suomi kannattaa edelleen kahden valtion ratkaisua Israelin ja Palestiinan alueelle. Valtosen mukaan Suomi on toiminut asiassa johdonmukaisesti.

– Meidän lähtökohtamme on se, että Palestiinan tunnustaminen tapahtuu hetkellä, jolloin se mahdollisimman hyvin tukee rauhanprosessia, Valtonen sanoi ja totesi samalla, ettei rauhanprosessia alueella ole parhaillaan käynnissä.