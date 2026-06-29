Oppositiojohtajat: Pääministerin pitää kertoa kaikki Garden Helsingin rahoituskuvioista

Keskustan ja SDP:n johtajat haluavat, että pääministeri Petteri Orpo (kok) kertoo, kuka hallituksessa ajoi Garden Helsinki -hallille valtiontukea, ja miten prosessi eteni. Hankkeen vetäjä, entinen kokoomusministeri Jan Vapaavuori sanoo edistäneensä asiaa alun perin valtiovarainministeriön kautta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Garden Helsinki -hallin hankeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi maanantaina Helsingin Sanomille, että hän puhui hankkeesta pääministeri Petteri Orpon (kok.) kanssa ”ohimennen”. Vapaavuori kertoi HS:lle esitelleensä valtiontuen tarpeen kuitenkin alun perin valtiovarainministeriön virkamiehille.

Oppositiopuolueista on viime aikoina epäilty, olisiko Vapaavuori voinut sopia hallin viime vuoden keväällä saamasta, poikkeuksellisen suuresta 35 miljoonan euron valtiontuesta suoraan vanhan tuttunsa Orpon kanssa, ikään kuin jonon ohi.

Pääministeri itse kommentoi asiaa sunnuntaina lyhyesti, ja sanoi että valtiontuki on ehdollinen hankkeen toteutumiselle. Hän ei ole suostunut kertomaan, kuka tukea lopulta esitti, miten hallihanke tukea haki ja miten 35:een miljoonaan päädyttiin.

MAANANTAINA SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kertoi Ylelle, ettei pääministerin selvitys tilanteesta ole hänen mielestään riittävä.

Lindtman kertoi Ylelle toivovansa, että Orpo avaisi rooliaan hankkeen päätöksenteossa ja kertoisi esimerkiksi, ketkä ovat valmistelleet asiaa. Hän toivoi myös muiden hallituspuolueiden avaavan asiaa omalta osaltaan.

Myös keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaati maanantaina selvyyttä hankkeen valmistelusta, päätöksenteosta sekä asiaa koskevien asiakirjojen julkistamista. Lisää aiheesta Harkimon pinna paloi: Kuka hallituksesta antoi miljoonatuet Jan Vapaavuoren hallihankkeelle?

Itse hallihanketta oppositiojohtajat eivät ole sinänsä vastustaneet. Oppositiota ihmetyttää, miksi hallitus miljoonasäästöistään huolimatta päätti 2025 puoliväliriihessä antaa juuri tälle hankkeelle näin paljon rahaa, ja miten halliyhteisö tukea haki.

GARDEN-halli tulisi kokoomusvaikuttajille läheisen jääkiekkoseuran Helsingin IFK:n käyttöön ja tapahtuma-areenaksi, koska vanha Helsingin jäähalli ei enää tiloiltaan vastaa nykytarpeita. 400 miljoonan euron hallihanke valmistuisi ehkä vuosiksi 2030-2031.

Hanketta vetävä entinen kansanedustaja ja ministeri Jan Vapaavuori toimi Helsingin pormestarina vuosina 2017-2021. Sen jälkeen hän oli vuoteen 2024 asti Suomen Olympiakomitean johdossa.

Vapaavuori myöntää HS:lle, että yhteydenottoja valtiovarainministeriöön tai Orpon esikuntaan on saattanut olla yli viisi.

Organisaatioiden on ilmoitettava avoimuusrekisteriin, jos vaikuttamistoiminta sisältää yhteensä yli viisi erillistä yhteydenottoa eduskuntaan tai ministeriöihin kalenterivuoden aikana.

Raja on saattanut Vapaavuoren mukaan ylittyä valtiovarainministeriön virkakunnan osalta vuonna 2024.