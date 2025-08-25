Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

25.8.2025 09:28 ・ Päivitetty: 25.8.2025 09:28

Opposition puheenjohtajakaksikolta kuitti Essayahin puheille: ”Kremlin lankoihin kompuroimista”

LEHTIKUVA / PETRI HAKOSALO
Sari Essayah puhui kristillisdemokraattien puoluekokouksessa lauantaina 23. elokuuta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin väite oppositiopuolueista turvallisuusuhkana on vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan ”vaarallista ja demokratialle vierasta” puhetta.

Demokraatti

Demokraatti

Essayah arvosteli puoluekokouspuheessaan viikonloppuna opposition suhtautumista turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Essayah sanoi rajalakiäänestysten osoittaneen ”eräiden oppositiopuolueiden” olevan jopa riski Suomen turvallisuudelle.

– Kansalaisten kannattaa miettiä, voiko ensi kaudella hallituksessa istua puolueita, kuten vihreät ja vasemmistoliitto, jotka olivat valmiita avaamaan itärajan hybridivaikuttamiselle. Tai Sdp:n kaltainen puolue, joka on ylintä johtoa myöden jakautunut tässä asiassa, Essayah sanoi.

Koskelan ja Virran mielestä Essayahin väite on omiaan lietsomaan polarisaatiota, hajaannusta ja epäluottamusta.

– Ministeri Essayahin syytös on absurdi, mutta lisäksi se on sisäisesti ristiriitainen: syyttäessään vasemmistoliittoa ja vihreitä turvallisuusuhasta se toteuttaa täsmälleen samaa, mihin Venäjä hybridivaikuttamisellaan pyrkii, eli kansallisen koheesion rikkomiseen oman edun saavuttamiseksi, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskelan ja Virran mukaan on vastuutonta levittää väitettä, että eduskunnassa olisi puolueita, joita Suomen kansallinen turvallisuus ei kiinnostaisi.

– Suomen edun mukaista ei ole lähettää sellaista viestiä itärajan taakse, etteivätkö täällä kaikki puolueet huolehtisi yhteisen kotimaamme turvallisuudesta. Se on vain ja ainoastaan Kremlin lankoihin kompuroimista, Virta sanoo tiedotteessa.

Käännytyslain eduskuntakäsittelyssä vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät äänestivät lakia vastaan. Ryhmät perustelevat päätöstään oikeusoppineiden lausunnoilla, joiden mukaan laki on ristiriidassa Suomen solmimien ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden ja perustuslain kanssa.

Koskela huomauttaa, että käännytyslaki tuskin tulee estämään hybridivaikuttamista, mutta se tulee varmasti estämään ihmisoikeuksien toteutumisen.

– Ihmisten välineellistäminen ei tarkoita, etteikö välineellistetyllä ihmisellä voisi olla aitoa suojeluntarvetta, Koskela sanoo.

– Mitä turvallisuuteen tulee, olisi paikallaan kysyä, mitä ministeri Essayah ajattelee köyhyyden ja syrjäytymisen lisäämisestä, jota hänen edustamansa hallitus on saanut aikaan. Ministeri voisi keskittyä jatkossa siihen tällaisten puheiden sijaan, Virta sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Antti Ronkainen

Kolumnit
23.8.2025
Velkajarru on leikkausten ikiliikkuja – ja talouspolitiikan toiveajattelua
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
22.8.2025
Janne Riiheläinen: Unohtakaa ajatus pysyvän rauhan paluusta Eurooppaan
Lue lisää

Jukka Sammalisto

Musiikki
24.8.2025
Konserttiarvio: Ultra Bran suuri soundi sopi stadionin mittasuhteisiin
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU