Opposition puheenjohtajakaksikolta kuitti Essayahin puheille: ”Kremlin lankoihin kompuroimista”

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin väite oppositiopuolueista turvallisuusuhkana on vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan ”vaarallista ja demokratialle vierasta” puhetta. Demokraatti Demokraatti

Essayah arvosteli puoluekokouspuheessaan viikonloppuna opposition suhtautumista turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Essayah sanoi rajalakiäänestysten osoittaneen ”eräiden oppositiopuolueiden” olevan jopa riski Suomen turvallisuudelle.

– Kansalaisten kannattaa miettiä, voiko ensi kaudella hallituksessa istua puolueita, kuten vihreät ja vasemmistoliitto, jotka olivat valmiita avaamaan itärajan hybridivaikuttamiselle. Tai Sdp:n kaltainen puolue, joka on ylintä johtoa myöden jakautunut tässä asiassa, Essayah sanoi.

Koskelan ja Virran mielestä Essayahin väite on omiaan lietsomaan polarisaatiota, hajaannusta ja epäluottamusta.

– Ministeri Essayahin syytös on absurdi, mutta lisäksi se on sisäisesti ristiriitainen: syyttäessään vasemmistoliittoa ja vihreitä turvallisuusuhasta se toteuttaa täsmälleen samaa, mihin Venäjä hybridivaikuttamisellaan pyrkii, eli kansallisen koheesion rikkomiseen oman edun saavuttamiseksi, Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskelan ja Virran mukaan on vastuutonta levittää väitettä, että eduskunnassa olisi puolueita, joita Suomen kansallinen turvallisuus ei kiinnostaisi.

– Suomen edun mukaista ei ole lähettää sellaista viestiä itärajan taakse, etteivätkö täällä kaikki puolueet huolehtisi yhteisen kotimaamme turvallisuudesta. Se on vain ja ainoastaan Kremlin lankoihin kompuroimista, Virta sanoo tiedotteessa.

Käännytyslain eduskuntakäsittelyssä vasemmistoliiton ja vihreiden eduskuntaryhmät äänestivät lakia vastaan. Ryhmät perustelevat päätöstään oikeusoppineiden lausunnoilla, joiden mukaan laki on ristiriidassa Suomen solmimien ihmisoikeussopimusten, EU-oikeuden ja perustuslain kanssa.

Koskela huomauttaa, että käännytyslaki tuskin tulee estämään hybridivaikuttamista, mutta se tulee varmasti estämään ihmisoikeuksien toteutumisen.

– Ihmisten välineellistäminen ei tarkoita, etteikö välineellistetyllä ihmisellä voisi olla aitoa suojeluntarvetta, Koskela sanoo.

– Mitä turvallisuuteen tulee, olisi paikallaan kysyä, mitä ministeri Essayah ajattelee köyhyyden ja syrjäytymisen lisäämisestä, jota hänen edustamansa hallitus on saanut aikaan. Ministeri voisi keskittyä jatkossa siihen tällaisten puheiden sijaan, Virta sanoo.