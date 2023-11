Oppositiosta vastalause: ”Talousvaliokunta heikentää mietinnössään hallituksen esitystä”

Talousvaliokunta on antanut lausuntonsa hallituksen esityksestä, jossa ehdotetaan muutettaviksi eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annettua lakia sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettua lakia. DEMOKRAATTI Demokraatti

Laissa säädettäisiin erikseen myös saamelaiskulttuurin suojasta.

Mietintöön on jätetty vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien, Mai Kivelä (vas.), Matias Mäkynen (sd.), Juha Viitala (sd.), Helena Marttila (sd.) ja Lotta Hamari (sd.) valiokuntajäsenten vastalause.

Vastalauseessa todetaan, että hallituksen esityksen pääasiallisena tarkoituksena on ehkäistä eräiden sähköjohtojen sekä kaasun, öljyn ja kemikaalien siirtoputkien rakentamisesta ympäristölle aiheutuvia haittoja ja että EU-komissio on asettanut Suomen rikkomusmenettelyyn, koska useita asiaa koskevan YVA-direktiivin (ympäristövaikutusten arviointi) säännöksiä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Vastalauseessa nähdään, että talousvaliokunta heikentää mietinnössään hallituksen esitystä sekä saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien toteutumisen että ympäristön kannalta haitallisen toiminnan rajoittamisen osalta.

”Kun hallituksen esityksessä 4 §:ssä säädetään, että saamelaisten kotiseutualueelle tai koltta-alueelle sijoittuva tai vaikutuksiltaan sinne ulottuva hanke ei saa vähäistä suuremmassa määrin heikentää saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja harjoittaa perinteisiä elinkeinojaan ja kolttien elinolosuhteita tai mahdollisuuksia harjoittaa kolttalaissa (253/1995) tarkoitettuja luontaiselinkeinoja koltta-alueella, valiokunnan enemmistön kannan mukaan tätä kynnystä nostetaan niin, että hanke ei saa olennaisesti heikentää sanottuja oikeuksia. Tällainen heikennys alkuperäiskansa saamelaisten oikeuksiin ei ole perusteltu”, vastalauseessa todetaan.

Yhtä lailla vastalauseessa nähdään, että samalla tavalla valiokunnan enemmistön kanta heikentää hallituksen esityksen säätämää ympäristönsuojelun tasoa.

”Hallituksen esityksen mukaan lunastuslupapäätöksessä on annettava hankkeesta aiheutuvien haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi tarpeelliset määräykset johdon tai putken reitistä, hankkeen toteuttamistavasta ja ajankohdasta sekä hankkeen vaikutusten tarkkailemisesta. Talousvaliokunnan mietinnössä kynnystä lupamääräyksien antamiselle on nostettu niin, että merkittävien haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi on mahdollista antaa välttämättömät määräykset. Tämä vaikeuttaa luvitusviranomaisen työtä, ja rajaa mahdollisuuksia antaa lupamääräyksiä, joilla hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia rajoitetaan.”

Heikennyksiä pidetään vastalauseessa perusteettomina ja haitallisina ja ne halutaan perua.